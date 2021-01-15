"Хай палають палаци": на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 января, на Майдане Незалежности в Киеве состоится акция протеста против повышения тарифов для населения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

На Майдане Незалежности в центре Киева прошла акция против повышения тарифов. Митингующие требуют от властей инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение". Также, по словам участников акции протеста, Кабинет Министров должен отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: Если цена пойдет резко вниз, то можем снять это ограничение

"С Нового года чиновники порадовали нас очередным повышением тарифов на коммунальные услуги. В то время, когда себе они выписывают многомиллионные зарплаты и премии, у простых людей забирают последнее. Большинство украинцев просто не смогут оплачивать их прихоти. Кроме этого, депутаты подготовили законопроект №3613, согласно которому за долги по коммуналке можно будет забрать жилье, автомобиль, наложить огромные штрафы, запретить выезжать за границу и т.п." - заявили организаторы акции.

Требования протестующих: 1. Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, НАК "Нафтогаз" , НКРЭКУ должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределения; 2. Кабинет Министров должен отменить свое постановление № 1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения; 3. СНБО должен безотлагательно рассмотреть и инициировать возвращение в собственность местных громад газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний; 4. Отозвать законопроект №3613, который легализирует рэкет за коммунальные долги.

































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.