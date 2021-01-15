РУС
"Хай палають палаци": на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 января, на Майдане Незалежности в Киеве состоится акция протеста против повышения тарифов для населения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

На Майдане Незалежности в центре Киева прошла акция против повышения тарифов. Митингующие требуют от властей инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение". Также, по словам участников акции протеста, Кабинет Министров должен отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: Если цена пойдет резко вниз, то можем снять это ограничение

"С Нового года чиновники порадовали нас очередным повышением тарифов на коммунальные услуги. В то время, когда себе они выписывают многомиллионные зарплаты и премии, у простых людей забирают последнее. Большинство украинцев просто не смогут оплачивать их прихоти. Кроме этого, депутаты подготовили законопроект №3613, согласно которому за долги по коммуналке можно будет забрать жилье, автомобиль, наложить огромные штрафы, запретить выезжать за границу и т.п." - заявили организаторы акции.

Требования протестующих: 1. Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, НАК "Нафтогаз" , НКРЭКУ должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределения; 2. Кабинет Министров должен отменить свое постановление № 1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения; 3. СНБО должен безотлагательно рассмотреть и инициировать возвращение в собственность местных громад газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний; 4. Отозвать законопроект №3613, который легализирует рэкет за коммунальные долги.

Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 01
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 02
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 03
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 04
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 05
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 06
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 07
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 08
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 09
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 10
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 11
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 12
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 13
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 14
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 15
Хай палають палаци: на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Киев (26150) митинг (2563) протест (5906) тарифы (1910) Тарифы на электроэнергию (2203) Тарифы на газ (352)
+44
Ну що сказати з цього приводу? Хіба що:
1. "Сьогодні ви живете так, як проголосували вчора" (с)
2. "Це вже кінець епохі бідності" (с)
3. "Хуже нє будєт" (с)
4. "По-пріколу" (с)
5. "Хоть посмєйомся" (с)
6. "Хто завгодно, аби не Порох" (с)
7. "Дайте йому ще 100 днів" (с)
8. ........
15.01.2021 11:34
15.01.2021 11:34 Ответить
+31
Це часом не ті люди, котрим практично два роки тому було "по приколу"?
15.01.2021 11:34
15.01.2021 11:34 Ответить
+26
Головне, що послідує за цими синхронними мітингами.
Пропозиції купляти газ у паРаши?
Так Вітренко про це вже пише.
15.01.2021 11:34
15.01.2021 11:34 Ответить
як же же без Порошенка? заглянь в свої кальсони, чи не насрав негідник. При Пороху газ здорожав в декілька разів і протестів особливих не було, бо були субсидії для бідних, а багаті повинні платити по повній.
15.01.2021 21:32
15.01.2021 21:32 Ответить
я против кровопролития шитаю что нечего портить украинское имушество думаю в трудовых лагерях от них гораздо больше пользы будет
15.01.2021 21:39
15.01.2021 21:39 Ответить
То йдіть вже і паліть ті палаци! Та куди ж там! Якщо собака гавкає то вона не кусається. На весь цей "лемент" вже давно ніхто не звертає уваги...
показать весь комментарий
15.01.2021 17:00
У Житомирі невдоволені тарифами жителі увірвалися до облради

КИЇВ. 15 січня. УНН. Невдоволені тарифами жителі, які зібрались на мітинг, увірвалися в Житомирську обласну раду. Відео штурму опублікував місцевий житель на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Відзначимо, що мітинг розпочався на одній із центральних вулиць міста, а потім люди рушили до будівлі Житомирської облради.
Невдоволені тарифами жителі після певного протистояння все ж увірвались до сесійної зали облради.
У той же час у пресслужбі Житомирської облради повідомили, що активісти просто зайшли на
показать весь комментарий
15.01.2021 18:43 Ответить
Ну як допомогло? заодно хай знизять ціну на м'ясо і горілку, а то придумали ринок.
показать весь комментарий
15.01.2021 21:34
это начало конца этой малоПИД,,,роской, бениной, нарко-Гниды, но чем быстрее Украина избавиться от этих слуг бени и ахмета тем меньшей кровью закончиться этот ******** цирк, а главное поставить на контроль всех ЗЕбилов, это частично не дееспособная масса!!!
15.01.2021 17:04
15.01.2021 17:04 Ответить
Переглянь вікову структуру тих хто проголосував за Зєльца.
показать весь комментарий
15.01.2021 17:19
https://censor.net/ru/user/471442, Дядя вы дебил
показать весь комментарий
15.01.2021 17:10
У москалів є свої Бівіси і Батхеди, не інакше .
Питання в тому, котре з них тут?
показать весь комментарий
15.01.2021 18:51
скажем никто из этих поджигателей палить не пойдёт а вот стены вр обклеиь платёжками са-
мое время..... ну или ёлку обвешанную ими туда установить если порчу стен вр расценят как
мелкое хулиганство.
15.01.2021 19:10
15.01.2021 19:10 Ответить
Оба-на! Зебилкіни шлунки компенсували відсутність мізків)
показать весь комментарий
15.01.2021 19:14
Лозунги в 1917 були аналогічні. Бидло рветься до влади, вірніше Мертвечуки, які стоять за спинами цього бидла.
показать весь комментарий
15.01.2021 21:27
Без протестів нема демократії.
показать весь комментарий
16.01.2021 10:55
"Хай палають палаци": на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку - Цензор.НЕТ 4218
15.01.2021 21:53
15.01.2021 21:53 Ответить
По аналогии с газом, нам должны платить две зарплаты. Одна за работу, вторая за доставку тела до рабочего места.
показать весь комментарий
16.01.2021 00:38
И ЧЕМ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ ПАЛАЦ ТЕМ БОЛЬШЕ ЧЕМУ ТАМ ГОРЕТЬ !!! МАСКИ НАМ В ПОМОЩЬ !)
показать весь комментарий
16.01.2021 04:57
Цей ШАПІТО без народу пропаде- час мозок із асфальту підбирати!!!
показать весь комментарий
16.01.2021 07:59
"Хай палають палаци": на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку - Цензор.НЕТ 9125
показать весь комментарий
16.01.2021 10:19
Какжэ так, всё что нажито непасильным трудом хатят забрать.
показать весь комментарий
16.01.2021 10:56
