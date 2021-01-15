Приходят некоторые нардепы и жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сторонник того, чтобы народный депутат утрачивал мандат, если он занимается кнопкодавством.

Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

Разумков отметил, что кнопкодавство в принципе стало исключением в стенах ВР IX созыва. Но нужно сделать так, чтобы такого не было вообще.

"Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов", - рассказал спикер Рады.

По словам Разумкова, как оказалось, на депутатов это действует.

"Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату. ... Было много тех, о ком вы даже не подумали бы. Среди них есть состоятельные депутаты. Я сторонник того, чтобы народный депутат терял мандат, если он занимается кнопкодавством. Мы обращались в Конституционный Суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", - подчеркнул Разумков.

