Приходят некоторые нардепы и жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сторонник того, чтобы народный депутат утрачивал мандат, если он занимается кнопкодавством.

Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

Разумков отметил, что кнопкодавство в принципе стало исключением в стенах ВР IX созыва. Но нужно сделать так, чтобы такого не было вообще.

"Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов", - рассказал спикер Рады.

По словам Разумкова, как оказалось, на депутатов это действует.

"Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату. ... Было много тех, о ком вы даже не подумали бы. Среди них есть состоятельные депутаты. Я сторонник того, чтобы народный депутат терял мандат, если он занимается кнопкодавством. Мы обращались в Конституционный Суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", - подчеркнул Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о штрафах для нардепов за отсутствие маски: Самостоятельно штрафовать не можем, а полиция заходить в зал Рады не имеет права

Топ комментарии
+8
15.01.2021 11:26 Ответить
+5
15.01.2021 11:20 Ответить
+5
Кто Кало💩мойша , в конвертах ! Так он же прародитель 🤢🤡🎪🎰 погорелого шапито «слуг» -Карабас-Барабас !
15.01.2021 11:25 Ответить
15.01.2021 11:20 Ответить
У вєлюрі в Коляна катлєти.
15.01.2021 11:23 Ответить
Не катлєти, а каКлєти, а також поганяло Каклєта пишеться з великої літери
15.01.2021 11:32 Ответить
15.01.2021 11:20 Ответить
Ни копейки не платить а наоборот ШТРАФОВАТЬ или САЖАТЬ ...
15.01.2021 11:23 Ответить
Германия вводит Мегалокдаун
15.01.2021 11:24 Ответить
Кто Кало💩мойша , в конвертах ! Так он же прародитель 🤢🤡🎪🎰 погорелого шапито «слуг» -Карабас-Барабас !
15.01.2021 11:25 Ответить
15.01.2021 11:26 Ответить
Копейку не упустят, жлобство и зеленая жаба(хотя, в общем, это синонимы) затмевает все: и совесть и разум, и здравый смысл..
15.01.2021 11:29 Ответить
У вільний час з шапкою в переході на хліб подадуть! Наглюки. Гнать с....ою мітлою недоумків!
15.01.2021 11:30 Ответить
Зарплати отримують тільки товаровиробники, які своєю працею заробляють усі гроші для всіх і на все. Депутати не виробляють ніяких товарів і тому на їх утримання витрачаються бюджетні кошти, раніше зароблені товаровиробниками.
15.01.2021 11:49 Ответить
Угу ... Розкажіть це своїй вчительці.
15.01.2021 12:10 Ответить
Саша Паламарчук, давай хаха-кота. Ентот спикер нас за идиотов держит. Копейки по зарплате их взволновали, караул.
15.01.2021 12:06 Ответить
Чому ? Люди різні є. ******* кожну копійку і вважають, що з цього у них накопичились статки.
15.01.2021 12:12 Ответить
Який жах!! Голодують...і це у європейській країні?? Незабаром тіки нафту пити їм залишиться, нікєлєм закусювати та "Газпромом" дихати.... і те через Лукашенка...
15.01.2021 13:10 Ответить
так надо работать, получать зарплату. а голосовать это для принятия решений, чтобы вообще получать зарплату.
15.01.2021 13:19 Ответить
Так то зарплата - вознаграждение за проделанную работу, а у них - зряплата, за нихренанеделание.
15.01.2021 15:35 Ответить
То есть, мошенничество депутатов с голосованием - соответствует Конституции, а ответственность их за это - не соответствует Конституции. Нет у нас Конституционного Суда. А должен быть.
16.01.2021 10:51 Ответить
 
 