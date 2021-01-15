Мощное землетрясение произошло в Индонезии: посольство открыло "горячую линию" для граждан Украины. ФОТОрепортаж

Посольство Украины открыло "горячую линию" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии, где накануне произошло сильное землетрясение.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мощное землетрясение на острове Сулавеси в Индонезии. Для оказания возможной помощи украинским гражданам посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию: +62 8788 4890 918", - написал он.

Дипломат также отметил, что информация о пострадавших украинцах пока отсутствует.

Фото: Николенко/Twitter