Мощное землетрясение произошло в Индонезии: посольство открыло "горячую линию" для граждан Украины. ФОТОрепортаж

Посольство Украины открыло "горячую линию" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии, где накануне произошло сильное землетрясение.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мощное землетрясение на острове Сулавеси в Индонезии. Для оказания возможной помощи украинским гражданам посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию: +62 8788 4890 918", - написал он.

Дипломат также отметил, что информация о пострадавших украинцах пока отсутствует.

Мощное землетрясение произошло в Индонезии: посольство открыло горячую линию для граждан Украины 01
Мощное землетрясение произошло в Индонезии: посольство открыло горячую линию для граждан Украины 02
Мощное землетрясение произошло в Индонезии: посольство открыло горячую линию для граждан Украины 03
Фото: Николенко/Twitter

Мощное землетрясение произошло в Индонезии: посольство открыло горячую линию для граждан Украины 04

щас недопранкеры начнут названивать с высерами: Ой, у меня брат там помер, срочно вышлите Зелю, а то в Фейсбук зайти не могу
15.01.2021 11:21 Ответить
Азиатское турне бедосика началось?
15.01.2021 11:22 Ответить
сочувствую.. я был 7 декабря 1988г. в Ереване и на своей шкуре прочувствовал, что такое землятрясение.. но в Ереване не было жертв, а разрушения были косметические.. просто был реальный страх, и пол города ночевала следующую ночь на улице в палатках..
а на следующее утро я поехал с отцом в Спитак, и видел своими глазами те разрушения и труппы..
еще раз, сочувствую..
15.01.2021 11:26 Ответить
а мы туда бтр продавали
15.01.2021 11:47 Ответить
Что-то с Индонезией неладное творится с начала года
Сначала боинг, теперь вот землетрясение...
Хочется поддержать их в трудную минуту, и пожелать по меньше трупов!
15.01.2021 11:54 Ответить
 
 