РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6398 посетителей онлайн
Новости
18 437 111

Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США. ДОКУМЕНТ

Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" требует проведения внеочередного заседания фракции относительно введенных против него санкций США.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции касательно введенных против него персональных санкций. Поддерживаю. Очень интересная история. А за одно нужно обсудить историю с переизбранием Главы делегации в ПАРЕ и то, какие программные пункты по улучшению жизни простых людей партия выполнила", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом - Вашингтон считает его "российским агентом".

Также читайте: Кулеба о санкциях США против Дубинского: На отношения между странами не повлияли

Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции СН из-за введенных против него санкций США 01

Автор: 

санкции (11884) Слуга народа (2670) Дубинский Александр (431) Качура Александр (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США - Цензор.НЕТ 284Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США - Цензор.НЕТ 3040
показать весь комментарий
15.01.2021 11:41 Ответить
+50
Всцялося сцикло зєбільне!

Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США - Цензор.НЕТ 2441
показать весь комментарий
15.01.2021 11:38 Ответить
+30
Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США - Цензор.НЕТ 240
показать весь комментарий
15.01.2021 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Этого румынского пуделя пора усыплять, он гавкает не умолкая.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:57 Ответить
Це ще тільки за тупий "собачий рот" схватили бо догавкався, а ще можуть схватити за те, яке під хвостом.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:16 Ответить
Ой, вэй, давайте меня спасать!
показать весь комментарий
15.01.2021 15:28 Ответить
скажений пес коломойші: "таваріщ сталін Байден, праізошла чудовіщная ашібка" (с)
показать весь комментарий
15.01.2021 15:41 Ответить
Тупий собачий рот говорящей жопи коломойского.
показать весь комментарий
15.01.2021 16:30 Ответить
Мама любит рАстов....
показать весь комментарий
15.01.2021 15:53 Ответить
Сайт Дубинкого заблокировали по всему миру.

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1350029552681185286
показать весь комментарий
15.01.2021 16:28 Ответить
Внєшнєє управлєніє воно таке
показать весь комментарий
15.01.2021 17:51 Ответить
Дубинский - умная фамилия - санкции США.
Тупицкий - гениальная фамилия - где санкции США?
показать весь комментарий
15.01.2021 18:41 Ответить
Щас клоунята примут постанову "Санкции, стой, раз-два" - и в США всё отменят. Дебилы блдь.
показать весь комментарий
16.01.2021 01:26 Ответить
баба яга против
показать весь комментарий
29.03.2021 20:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 