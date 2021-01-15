Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народа" требует проведения внеочередного заседания фракции относительно введенных против него санкций США.
Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.
"Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции касательно введенных против него персональных санкций. Поддерживаю. Очень интересная история. А за одно нужно обсудить историю с переизбранием Главы делегации в ПАРЕ и то, какие программные пункты по улучшению жизни простых людей партия выполнила", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом - Вашингтон считает его "российским агентом".
