РУС
Додик назвал условие возвращения подаренной Лаврову иконы: Пусть Украина докажет, что она ее искала

Додик назвал условие возвращения подаренной Лаврову иконы: Пусть Украина докажет, что она ее искала

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что страна может отдать похищенную из Луганска икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал её раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Балканский обозреватель" в Facebook.

"Если Украина докажет, что начала искать икону до даты, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я передам её им", - заявил Додик.

По его словам, он до сих пор так и не получил ответа от Украины относительно того, ищет ли она икону, а также не было предоставлено никаких данных об иконе.

"Украина ее не ищет... Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов БиГ, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, что у Интерпола нет информации о поиске иконы", - утверждает Додик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость подаренной Лаврову украинской иконы составляет 12,5 млн евро, - СМИ

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Додик назвал условие возвращения подаренной Лаврову иконы: Пусть Украина докажет, что она ее искала 01

Босния (81) икона (85) Лавров Сергей (2370)
Топ комментарии
+27
**** з додіка возьмьош...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:41 Ответить
+20
совсем дебил? какая разница искали или нет? Украина могла и не знать что икону скоммуниздили. чо за бред несет этот додик?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:42 Ответить
+18
Логика уличного гопника.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:42 Ответить
Комментировать
**** з додіка возьмьош...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:41 Ответить
+ 100

Украина уже искала икону, с того дня, когда додик передал ее лошади
вопросы ?
без вопросов.

баклан этот додик!
почитал бы что там у Интерпола пишут о скупке краденого
показать весь комментарий
15.01.2021 15:58 Ответить
Це Додік з "Брил"янтової руки"?
показать весь комментарий
15.01.2021 16:55 Ответить
Ну и кто после этого додик.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:42 Ответить
Додік , це брат зєлєнського?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:42 Ответить
Ні, це учень москаликів "А ви докажите"
показать весь комментарий
15.01.2021 11:43 Ответить
Боснийцы сербы те еще ублюдки там надо просто один раз атомную бимбочку и все сразу закончится Косовары Албанцы сербы боснийцы и прочая наволочь... помойка а не страна Югославия...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:47 Ответить
ну ты зря так!

мутят там сербы-братушки
показать весь комментарий
15.01.2021 16:00 Ответить
додік, а нічого що вона українська, належить нєньці Україні?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:42 Ответить
Додику нет смысла доказывать, он -ДОДИК.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:42 Ответить
Логика уличного гопника.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:42 Ответить
Быстро ******* и ушел - называется нашел.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:44 Ответить
совсем дебил? какая разница искали или нет? Украина могла и не знать что икону скоммуниздили. чо за бред несет этот додик?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:42 Ответить
Додика на понт не возьмешь
показать весь комментарий
15.01.2021 11:43 Ответить
у каждого додика своя методика. Этот додик пытается оправдаться за то, что распоряжался тем, что ему не принадлежит. Идиотизм властей Украины не может быть оправданием соучастию в воровстве.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:43 Ответить
Идиотизм, или просто незнание...С Донбасса много чего вывезли(украли) в Россию, перепись вывезенного составить физически невозможно.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:44 Ответить
Скоріше Додік повинен довести, що він отримав ікону легально.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:43 Ответить
Треба пошукати додіка, котрий би довів додіку, що ікона належить Україні.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:44 Ответить
хорошего человека додиком не назовут..
показать весь комментарий
15.01.2021 11:44 Ответить
Нуууу... додік є додік. Саме ім'я його про все сказало. А він не в курсі , що Луганськ зара окупований?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:45 Ответить
Более глупой отмазки я еще не слышал. ))))
По такому принципу любой карманник, вытащив кошелек, может показывать его жертве и говорить: "Так как ты его не искал теперь кошелек мой и тебе его не отдам"
показать весь комментарий
15.01.2021 11:45 Ответить
А еще "лучше" перерезать жертве горло - тогда точно искать не будет...
показать весь комментарий
15.01.2021 13:32 Ответить
А шо вы хотели?какой президент -такое и уважение к стране...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:47 Ответить
Бачте куди додік руку коня тягне?
Додік назвав умову повернення подарованої Лаврову ікони: Нехай Україна доведе, що вона її шукала - Цензор.НЕТ 9633
показать весь комментарий
15.01.2021 11:50 Ответить
Додик оказался реальным додиком...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:50 Ответить
так це просто ..Завели кримінальну спрау..по пошуку..... Це нашим прокурорам я два пальці... ше і в електроних реестрах виправлять все як треба...і напишуть шо ми іі вже 20 років шукаємо
показать весь комментарий
15.01.2021 11:51 Ответить
Какие ваши доказательства.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:51 Ответить
В каких законах он это вычитал? У них что, если украл авто из гаража и успел выставить на продажу раньше, чем хватится хозяин, то украденное авто переходит в собственность вора?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:51 Ответить
Тобто, якщо я не виявив крадіжки мого майна (поки що), то й крадіжки не було? - Оце воістину, справжні друзі московитів - "скажи мені, хто твій друг ..."
показать весь комментарий
15.01.2021 11:51 Ответить
Т.е. если я уехал в командировку, а в это время угнали мой автомобиль. И в командировке, случайно увидел у кого-то свой автомобиль, то я не имею права его требовать назад, т.к. не знал что его угнали? Прикольная "логика" ...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:52 Ответить
Где искать, на оккупированных территориях? Просто придурок.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:57 Ответить
Фраза чисто кацапская. Какиевашидакасательсфа. Может ещё доказать,что Украина насрала на голову додику перед тем как искать икону,которую додик лошади подарил?
показать весь комментарий
15.01.2021 12:07 Ответить
Не такий вже він простий додік. Є в Україні кримінальна справа щодо вкраденої (зниклої) ікони)? Не чув. Є запит України в Інтерпол щодо ікони? Теж нема,зі слів додіка, бо нема справи, скоріш за все.
Запитання те саме: чому українська до сих пір не хоче юридично підтвердити належність ікони Україні. Печатка часів УРСР це ще доказ. Наприклад, в часи німецькоі окупаціі ікону могли вивезти в якусь іншу радянську республіку і там залишити на зберігання. От якби німці її вивезли, то Україна стовідсотково була б нинішнім законним власником. Я вже не кажу про " роздержавлення" культурних цінностей за часів табачника і до нині.
Питань багато. Україна мовчить, коментує лише додік, чи додіки))).
показать весь комментарий
15.01.2021 12:08 Ответить
обисцять консульство ейнее и пусть докажут, шо не божья роса....
показать весь комментарий
15.01.2021 12:12 Ответить
прикольно. если спиз..ную вещь никто не исчет, значит она перестаёт быть спиз..ной.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:14 Ответить
Додик включил дурака! Сначала надо вернуть украденный "чемодан" ,а потом искать отдельные тряпки. Когда вернут Крым и даунбасию ,тогда и появится реестр украденного!
показать весь комментарий
15.01.2021 12:19 Ответить
Вор, или, по крайней мере, сообщник ворья, требует у собственника подтверждения факта поиска украденного, кто не искал, тот опоздал, полагаю это логика "ворья в законе", "а вы докажите граждане начальники ... и дальше лабуда". Но ведь ворье, спойманное с поличным, сажают на нары, а Додика, если он окажется в досягаемости правоохранительных органов Украины (смешно их так называть, но все же) посадят на нары?
показать весь комментарий
15.01.2021 12:29 Ответить
Интересная логика.

А что скажут евреи по этому поводу?
Может не стоило им возвращать конфискованные нацистами произведения исскуства и культурные ценности?

Раз не ищут, значит не пропадало ведь.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:43 Ответить
это как, дайте свой паспорт.... а теперь дай справку что это паспорт Ваш.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:44 Ответить
Хуже.

А теперь у вас нет паспорта.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:46 Ответить
Слабо ЗЕленому МИДу подать на Додика в суд за укрывательство краденого?

Доказать украинское происхождение иконы будет просто. А свои аргументы, почему сербский ублюдок зажал краденое, он сможет в суде.

Желательно не в Печерском и не в Басманном.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:45 Ответить
додік звичайно що додік, але що взагалі відомо про цю ікону? де вона зберігалась, коли пропала, хто власник, чи є кримінальна справа по розшуку цієї ікони і хто її веде?
у мене є підозри, що цю іконку допомогли комусь привласнити із музею ще за часів дімки сабачьніка. а нинішні зелені виродки навідь перднути бояться в сторону колишніх ригів, от і понабирали в рот гівна.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:56 Ответить
додик он и в африке - додик...
показать весь комментарий
15.01.2021 13:17 Ответить
Реально додик....
показать весь комментарий
15.01.2021 15:55 Ответить
Він не додік , він реально промокашка з липкими руками
показать весь комментарий
15.01.2021 17:29 Ответить
Кто докладывает Украине что там ****** ихтамнеты с Лунанска и Донецка? Хотя про уголь, металл и унитазы наслышан.
показать весь комментарий
16.01.2021 11:10 Ответить
 
 