Додик назвал условие возвращения подаренной Лаврову иконы: Пусть Украина докажет, что она ее искала

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что страна может отдать похищенную из Луганска икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал её раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Балканский обозреватель" в Facebook.

"Если Украина докажет, что начала искать икону до даты, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я передам её им", - заявил Додик.

По его словам, он до сих пор так и не получил ответа от Украины относительно того, ищет ли она икону, а также не было предоставлено никаких данных об иконе.

"Украина ее не ищет... Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов БиГ, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, что у Интерпола нет информации о поиске иконы", - утверждает Додик.

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.