Додик назвал условие возвращения подаренной Лаврову иконы: Пусть Украина докажет, что она ее искала
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что страна может отдать похищенную из Луганска икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал её раньше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Балканский обозреватель" в Facebook.
"Если Украина докажет, что начала искать икону до даты, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я передам её им", - заявил Додик.
По его словам, он до сих пор так и не получил ответа от Украины относительно того, ищет ли она икону, а также не было предоставлено никаких данных об иконе.
"Украина ее не ищет... Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов БиГ, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, что у Интерпола нет информации о поиске иконы", - утверждает Додик.
Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.
Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.
Украина уже искала икону, с того дня, когда додик передал ее лошади
вопросы ?
без вопросов.
баклан этот додик!
почитал бы что там у Интерпола пишут о скупке краденого
мутят там сербы-братушки
По такому принципу любой карманник, вытащив кошелек, может показывать его жертве и говорить: "Так как ты его не искал теперь кошелек мой и тебе его не отдам"
Запитання те саме: чому українська до сих пір не хоче юридично підтвердити належність ікони Україні. Печатка часів УРСР це ще доказ. Наприклад, в часи німецькоі окупаціі ікону могли вивезти в якусь іншу радянську республіку і там залишити на зберігання. От якби німці її вивезли, то Україна стовідсотково була б нинішнім законним власником. Я вже не кажу про " роздержавлення" культурних цінностей за часів табачника і до нині.
Питань багато. Україна мовчить, коментує лише додік, чи додіки))).
А что скажут евреи по этому поводу?
Может не стоило им возвращать конфискованные нацистами произведения исскуства и культурные ценности?
Раз не ищут, значит не пропадало ведь.
А теперь у вас нет паспорта.
Доказать украинское происхождение иконы будет просто. А свои аргументы, почему сербский ублюдок зажал краденое, он сможет в суде.
Желательно не в Печерском и не в Басманном.
у мене є підозри, що цю іконку допомогли комусь привласнити із музею ще за часів дімки сабачьніка. а нинішні зелені виродки навідь перднути бояться в сторону колишніх ригів, от і понабирали в рот гівна.