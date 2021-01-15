ТКГ по Донбассу на следующей неделе обсудит соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и восстановление социально-экономических связей

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала график запланированных заседаний Группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале украинской делегации в ТКГ в пятницу, заседания в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

- Понедельник, 18 января, видеоконференция Рабочей группы по безопасности.

- Вторник, 19 января, видеоконференция Рабочей группы по политическим вопросам, Гуманитарной̈ рабочей группы, Экономической рабочей группы.

- Четверг, 21 января, видеоконференция общего заседания ТКГ.

Согласно информации, повестка дня заседаний ТКГ следующая:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безоговорочный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.



