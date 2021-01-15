РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6398 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 125 15

ТКГ по Донбассу на следующей неделе обсудит соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и восстановление социально-экономических связей

ТКГ по Донбассу на следующей неделе обсудит соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и восстановление социально-экономических связей

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала график запланированных заседаний Группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале украинской делегации в ТКГ в пятницу, заседания в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

- Понедельник, 18 января, видеоконференция Рабочей группы по безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО очень обеспокоено наращиванием российских войск в оккупированном Крыму, - Столтенберг

- Вторник, 19 января, видеоконференция Рабочей группы по политическим вопросам, Гуманитарной̈ рабочей группы, Экономической рабочей группы.

- Четверг, 21 января, видеоконференция общего заседания ТКГ.

Согласно информации, повестка дня заседаний ТКГ следующая:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безоговорочный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

ТКГ по Донбассу на следующей неделе обсудит соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и восстановление социально-экономических связей 01
ТКГ по Донбассу на следующей неделе обсудит соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и восстановление социально-экономических связей 02

Автор: 

переговоры (5159) Донбасс (26966) Трехсторонняя контактная группа (842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Эти бестолковые связи чреваты русско-мирной заразой.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:45 Ответить
+8
які такі звязки?Україна збирається розпочати фінансування терористів?чи зеленим не терпиться розпочати контрабанду?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:56 Ответить
+7
Знову відведення військ від наших позицій ?
Зеля , перестань капітулювати перед ворогом або іди геть , т@варюка обкурена !
показать весь комментарий
15.01.2021 12:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эти бестолковые связи чреваты русско-мирной заразой.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:45 Ответить
які такі звязки?Україна збирається розпочати фінансування терористів?чи зеленим не терпиться розпочати контрабанду?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:56 Ответить
ТКГ щодо Донбасу наступного тижня обговорить дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і відновлення соціально-економічних зв'язків - Цензор.НЕТ 3870
показать весь комментарий
15.01.2021 11:58 Ответить
Знову відведення військ від наших позицій ?
Зеля , перестань капітулювати перед ворогом або іди геть , т@варюка обкурена !
показать весь комментарий
15.01.2021 12:22 Ответить
Что на этот раз из наших земель дарим путину?
показать весь комментарий
15.01.2021 12:32 Ответить
С террористами не может быть никаких социально-экономических связей.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:36 Ответить
С террористами не может быть никаких социально-экономических связей. Что, рашка уже не тянет лугандонию, Украина помогай?
показать весь комментарий
15.01.2021 12:37 Ответить
я прочитал заголовок и о....уел. сегодня ночью закончилась война. во вторник никто не погиб а вчера никого не ранило.
показать весь комментарий
15.01.2021 12:40 Ответить
"- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения"
Нда?
А как насчёт торговли на крови?
Или это только при Порошенко?
показать весь комментарий
15.01.2021 12:52 Ответить
зелені довбні не розуміють, що "за лінією розмежування" більшість люто ненавидить усе українське?
Так кому вони збираються допомагати?
показать весь комментарий
15.01.2021 13:26 Ответить
зрозуміло, що перемовини д"Єрмака з Козаком стосувалися можливості перекласти на Україну утримання на плаву "ресбублік"
показать весь комментарий
15.01.2021 13:34 Ответить
Настораживает формулировка "восстановление социально-экономических связей через линию разграничения" т.е. снятие блокады ?
показать весь комментарий
15.01.2021 13:37 Ответить
Ермак теперь у нас президент. Вова Зе оказался недоумком.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:20 Ответить
шестёрки кремля
показать весь комментарий
15.01.2021 16:53 Ответить
Заразы хотят с руSSким миром торговать. Гауляйтер Украины от руSSкого мира, Ермак-Козырь, объявил капитуляцию по всем фронтам, вот и газ приказал покупать у убийц 15 000 мирных украинских граждан.
показать весь комментарий
16.01.2021 05:25 Ответить
 
 