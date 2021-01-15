РУС
Лукашенко уже может начинать строить вторую АЭС для продажи тока Украине, - Гончаренко

Импорт в Украину тока с АЭС Лукашенко 14 января установил рекорд в 2021 году на уровне 4,1 млн кВт часов.

 Об этом сообщил народный депутат (ЕС) Алексей Гончаренко.

"Импорт в Украину тока с АЭС Лукашенко сегодня установил на рекорд - более 4 млн кВт часов. Вчера белорусская АЭС вышла на максимальную мощность и все благодаря нашему "зеленому монобольшинству". А еще в декабре отдельные "слуги" мечтали покупать в Беларуси по 20 млн кВт часов в день. Такими темпами Лукашенко может начинать строительство еще одной АЭС хоть на границе с Украиной. Пока Зе еще не вынесли с Банковой - успеют залить фундамент", - заявил Гончаренко.

По его словам, близорукость "ЗЕ-команды" дошла уже до западных СМИ. Накануне издание Deutsche Welle опубликовало материал о рисках импорта тока из Беларуси для энергетической безопасности Украины и ухудшении отношений с западными партнерами.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украине начали три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям. Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено более 1 млрд кВт часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн. Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупки тока в России 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждены были остановиться.

+50
ситуация наидебильнийшая. свои АЭС стоят и приносят убытки государству а за валюту мы спонсируем луку
15.01.2021 11:43 Ответить
+34
Насколько я помню, в 2018-м Украина была крупным экспортером электроэнергии! Так быстро угондурасить всё и стать импортером- это надо было суметь!
15.01.2021 11:47 Ответить
+28
не думал что зеленому говнюку удастся так быстро положить атомную энергетику.
15.01.2021 11:47 Ответить
15.01.2021 11:43 Ответить
Як і в Німеччині.
15.01.2021 11:47 Ответить
15.01.2021 11:47 Ответить
15.01.2021 12:34 Ответить
Это не его заслуга, а его гениального боса.
15.01.2021 14:52 Ответить
Я еще и на рояле могу сбацать, и крестиком вышиваю.
15.01.2021 17:09 Ответить
А шо ви таки хотели? С этого, с элэнергии от фюрера Луки, имеет Пинчук и Зе долю имеет.
15.01.2021 12:02 Ответить
Вчера, на совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального повышения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.
15.01.2021 12:17 Ответить
всё сделано не просто так, эти твари двигают в нужном направлении, а это спонсирование режима луки и полный разрыв отношений с ЕС, есть статья спонсирование терроризма и эти додики -
компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого

знают об этом лучше меня, при этом наши АЭС врядли заработают при шапито 95.
15.01.2021 12:43 Ответить
Цель Луки понятна - заполучить сою ядреную бомбу.
15.01.2021 11:45 Ответить
Лука хочет стать беларуским ким чен ыном.
15.01.2021 11:46 Ответить
Якщо ти, гончаренко, разом з своїм парашенком нічого не зробили, а лише крали, то хай живе бацька.
15.01.2021 16:42 Ответить
Його АЕС під це не розрахована. Поцікавтеся.
15.01.2021 11:48 Ответить
Ага, ВВЕР вам не РБМК.
15.01.2021 13:49 Ответить
15.01.2021 11:46 Ответить
15.01.2021 11:47 Ответить
Зеленский - это царь Мидас наоборот. Все до чего дотянулись в грабли превращается в дерьмо
15.01.2021 11:56 Ответить
15.01.2021 12:32 Ответить
талантливые бездари...))))
15.01.2021 11:57 Ответить
Нє бездарі, вони розумні бо отримують величезні компенсації від путєна за розвал енергосистеми України, це один з шляхів повернення у стойло...
15.01.2021 12:25 Ответить
15.01.2021 11:59 Ответить
Хороша пам'ять) Україна експортувала електроенергію в мадярію і мадярія була дуже залежна від української електрики, тоді товариш путен вирішив врятувати мадяр від монополізму України і майже на шару побудував мадярам АЕС, тепер мадярота смокче расєянам де лиш занюхає расєйського члена, така сама ситуація і з білорасеєю...
15.01.2021 12:21 Ответить
...а до Революции Паниковский был слепым... *)
15.01.2021 12:33 Ответить
Врать это удел рашистов и порохоботов. не удивительно что ты врёшь.
15.01.2021 13:55 Ответить
Зе днины вонючие!
15.01.2021 11:48 Ответить
15.01.2021 11:48 Ответить
Зебiли - вони такi Зебiли!
15.01.2021 11:50 Ответить
согласен
15.01.2021 12:28 Ответить
Очередная оплеуха зебильным лошарам. Украина из экспортера электроэнергии превратилась в импортера. Выбрали царем членограя, теперь хоть подавитесь
15.01.2021 11:51 Ответить
Ну, что вы, дол..бы, даже если они фееричные, миллиардерами не становяться. Просто циничные воры. Фееричные дол..бы и дол...бы обыкновенные голосовали за них в 2019-2020 годах и продолжают рвать за них своё анус и в 2021 году. Позавчера лично с таким общался.
15.01.2021 12:05 Ответить
Пример их бизнеса в наглядной интерпретации:
1) Украсть ящик коньяка.
2) Весь коньяк вылить.
3) Бутылки вымыть и сдать.
4) На вырученные от сдачи бутылок деньги, купить конфет.
5) Фантики от конфет сохранить для отчётности.
15.01.2021 13:31 Ответить
Да нет, это как раз заслуга зеленого антимайдана зеленских-татаровых.
15.01.2021 12:06 Ответить
не злорадствуй ,кацапля...помни о бумеранге.
15.01.2021 12:24 Ответить
гы...ты уже и шароварами запасся?(ну про срать можно не спрашивать-тот генетическое преимущество лаптеногих) .
этого мало,балалаешник...мову учи.и биография степана бандеры должна от зубов отскакивать
15.01.2021 13:25 Ответить
для продажи тока Украине/ Но Пинчук с Коломойским ни при чём . Виновата зеленая энергетика. Все знают.
15.01.2021 11:55 Ответить
Лукашенко уже може починати будувати другу АЕС для продажу струму Україні, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 66
15.01.2021 11:56 Ответить
Что за блондинка клепает эти дурацкие заколовки "Лукашенко уже может начинать строить вторую АЭС для продажи тока"? Тока чего?
15.01.2021 11:58 Ответить
Читайте українською - там правильно надруковано, і не будете обурюватись на Цензорну російську. Переходьте на державну мову і на Цензорі.
15.01.2021 12:10 Ответить
Откуда Ток, оттуда и язык.
15.01.2021 12:27 Ответить
По определению ток это направленное движение заряженных частиц. Так в школе по физике учили.
15.01.2021 12:32 Ответить
А для переменного тока, вообще нет движения в одну сторону. Вообще то не в физике дело. Ток в основном ассоциируется с водой. Ну и всякими другими перемещениями однородных масс.
15.01.2021 12:38 Ответить
опять "ток"))))
15.01.2021 11:58 Ответить
кацапне сойдет...зачем им лишняя хромосома дадена?шоб хавать любое фуфло
15.01.2021 12:25 Ответить
брехня.
15.01.2021 11:59 Ответить
Клован-гори в аду. Падло.
15.01.2021 12:11 Ответить
Бо песи наприймали таких законів що білорусам ще будувати та й будувати.
15.01.2021 12:16 Ответить
Вікторе, от скажи - як ви зебіли без мізків в голові взагалі існуєте.
15.01.2021 13:06 Ответить
Спитай у зебілів а заодно спитай як без мізків існуєте ви свинорилі.
15.01.2021 13:10 Ответить
У більярдних шарах мозку теж немає, але вони (шари) існують ...
15.01.2021 13:44 Ответить
Nado zakrit svobodnuju torgovliu s ES stranami,poskolku poderzyvajet rezim lukosenko.
15.01.2021 12:22 Ответить
А чому ніхто не говорить про ціну білоруської електроенергії? Чому ніхто не говорить про те, що ми зупиняли блоки на власних атомних станціях, щоб Ахметов міг продавати теплову енергію? Чому ніхто не говорить, хто є власником більшості вугільних шахт? Чому ніхто не говорить, що великий бізнес не має змоги купити дешеву електроенергію, яку генерує державна атомна промисловість? Ви думаєте Пінчук дурний? Він купує в Білорусії електроенергію, тому що вона банально ДЕШЕВША!
Можливо - потрібно трохи зменшити апетити нашим олігархам?
15.01.2021 12:30 Ответить
Ну от, а кажуть, що Зеля лох. Ні, і ні! Він -- не лох! Він свій план перевиконує. За півтора роки поклав на лопатки атомну енергетику, промисловість, армію, а українську гідність запхав до кишені.
15.01.2021 12:31 Ответить
спасибо 73% зебилоидам за развал украинской атомной энергетики и не только, а всей Украины зеленой плесени.
15.01.2021 12:33 Ответить
Не знаю -- чем Лука не нравится украинцам -- ...тем, что не лох? *)
15.01.2021 12:34 Ответить
А куда Луке электричество девать?
Запад не покупает, у Расии свей хватает. Вот он и демпингует...
15.01.2021 12:36 Ответить
Если сильно надо, может и третью построить. На улице холодно брр,брр.
15.01.2021 12:49 Ответить
За 30 лет развалить так государство, не каждый сможет. Видимо,это Богом дано.
15.01.2021 12:56 Ответить
Для себе електрику купляєм в бацьки , а свою будемо продавати в Молдову . Оце бізнесссссс , бляха-муха .

Якийсь дурний сон .? .
15.01.2021 13:05 Ответить
Es uze soglosoval sto iz bezopasnix AES nemozet zakupat elektru,tak delaja drugim popadiote i vi pod sankciji.Ili vasi AES neprodajut elektru v ES strani?
15.01.2021 13:31 Ответить
10 dekabria vse ES strani priniali takoje.
15.01.2021 13:36 Ответить
Похоже мы скоро будем в Крыму покупать электроэнергию, не только в Белоруссии.
15.01.2021 18:52 Ответить
Так и будет! Регулярные поставки без каких либо провокаций
15.01.2021 21:16 Ответить
 
 