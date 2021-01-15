Лукашенко уже может начинать строить вторую АЭС для продажи тока Украине, - Гончаренко

Импорт в Украину тока с АЭС Лукашенко 14 января установил рекорд в 2021 году на уровне 4,1 млн кВт часов.

Об этом сообщил народный депутат (ЕС) Алексей Гончаренко.

"Импорт в Украину тока с АЭС Лукашенко сегодня установил на рекорд - более 4 млн кВт часов. Вчера белорусская АЭС вышла на максимальную мощность и все благодаря нашему "зеленому монобольшинству". А еще в декабре отдельные "слуги" мечтали покупать в Беларуси по 20 млн кВт часов в день. Такими темпами Лукашенко может начинать строительство еще одной АЭС хоть на границе с Украиной. Пока Зе еще не вынесли с Банковой - успеют залить фундамент", - заявил Гончаренко.

По его словам, близорукость "ЗЕ-команды" дошла уже до западных СМИ. Накануне издание Deutsche Welle опубликовало материал о рисках импорта тока из Беларуси для энергетической безопасности Украины и ухудшении отношений с западными партнерами.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украине начали три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям. Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено более 1 млрд кВт часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн. Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупки тока в России 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждены были остановиться.