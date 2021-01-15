РУС
Китайской вакцины Sinovac не будет в Украине, если она не пройдет международную регистрацию, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, если вакцина китайского производства Sinovac Biotech, которую заказал Минздрав, не будет соответствовать международным правилам регистрации, то ее в Украине не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Глава правительства рассказал, что Украина провела переговоры со всеми производителями вакцины, которые есть на сегодняшний день, которые прошли по меньшей мере две стадии клинических испытаний и находятся на третьей.

"Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. Будут все вакцины, зарегистрированные в соответствии со всеми международными правилами. Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам, или любая другая вакцина не будет соответствовать, то ее в Украине не будет", - подчеркнул премьер.

Как ранее сообщалось, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

+7
Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. А воно таки кумедне!
15.01.2021 12:00 Ответить
+7
ИНФОРМАЦИЯ для ЗеДолбоДятлов.
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.

А вот Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
15.01.2021 12:13 Ответить
+6
Что перепродадите, или этикетки поменяете?
15.01.2021 11:57 Ответить
Что перепродадите, или этикетки поменяете?
15.01.2021 11:57 Ответить
СИновАичеК
15.01.2021 12:25 Ответить
Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. А воно таки кумедне!
15.01.2021 12:00 Ответить
Международную это как - в Китае и на Роисси например?
15.01.2021 12:00 Ответить
Во как! Как отрезал! Видно откат не устраивает.
.....наступает новый этап.....
15.01.2021 12:01 Ответить
... сплошные декларации и обещания. Люди умирают и болеют. Экономика падает в пропасть. Тарифы растут. Каждый из нас нищает от бездействия власти. А они все рассказывают сказки для дурачков, договариваясь за нашей спиной с врагом.
15.01.2021 12:16 Ответить
Венесуэла сертифицирует ,да и Боливия тоже. Ну чем не "международники"?
15.01.2021 12:03 Ответить
Не Уряд а цирк шапіто на чолі з Клованом.
15.01.2021 12:04 Ответить
Знак подал, что все решает только он.
15.01.2021 12:04 Ответить
Где мильярд?
15.01.2021 12:07 Ответить
Бінго¡¡¡ Влучив самісінько в крапку¡¡¡ Шмтгун годі базікати¡¡¡ Кажи, де міль'ярд 🥺
15.01.2021 12:10 Ответить
тоді виникає питання, навіщо платити гроші за те, що не сертифіковане, га, Шмигун¿ 🤔
15.01.2021 12:07 Ответить
Будет-не будет, будет-не будет... Устроили тут "ромашка"
15.01.2021 12:07 Ответить
ходи крівиє роєт
подЗЄмний хітрий крот
нормальниє хєрої
всєгда ідут в обход
15.01.2021 12:09 Ответить
Для чего тогда 600 млн грн компании Богатырёвой на закупку Sinovac перечислили? Наверно чтобы они там просто так полежали, пока Sinovac все регистрации пройдёт или не пройдёт. Врать первое что придёт в голову фирменный стиль советского чиновника.
15.01.2021 12:11 Ответить
А вы не догадываетесь для чего?
По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.
15.01.2021 12:14 Ответить
Да и стиль у него обыкновенного вора-казнакрада. Как и у всех кто относится к Слугам народа и просто ЗЕ.
15.01.2021 12:15 Ответить
Шмыгаль это положенец Рината Ахметова, если интерес пахана соблюдён, на мелкое крысятничество смотрят сквозь пальцы.
15.01.2021 12:21 Ответить
Шмыгаль топ менеджер Ахметки. Как и практически весь КабМин впрочем.
15.01.2021 12:29 Ответить
ИНФОРМАЦИЯ для ЗеДолбоДятлов.
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.

А вот Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
15.01.2021 12:13 Ответить
грёбаный ты по голове! а кто вознамерился закупать незарегистрированную вакцину и уже выделил на неё деньги? снова Порох?!
15.01.2021 12:21 Ответить
улавливаете??? с этой плесенью точно до марта 2022 промукают "заключили-незаключили" "китай - харашо а раша - лючче"))))....
и тока человечество начнет вакцинацию уже от новых мутирующих вирусов)))) нашим подарят "старую"... но бесплатно...но бесплатно не для лохтората...
хитрож*пые наши ))))
15.01.2021 12:27 Ответить
не старую, а просроченную. которую утилизировать дорого. и не подарят, а продадут.
15.01.2021 12:28 Ответить
ну или так)))
15.01.2021 12:33 Ответить
https://youtu.be/7p9BcE6U9_o
15.01.2021 12:35 Ответить
15.01.2021 12:41 Ответить
Короче, резюмируя ЗеДегенератов, вакцины в Украине не будет ни какой, а все деньги уйдут на оманские дороги.
15.01.2021 12:27 Ответить
Медведчук всегда придет на помощь.
15.01.2021 12:33 Ответить
Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам, или любая другая вакцина не будет соответствовать, то ее в Украине не будет", - подчеркнул премьер. Источник: https://censor.net/ru/n3241995 я пацстаалоооом!!а как можно было заплатить миллиард!! за то чего нет?? ,,во истину пути твои неисповедимы господи!!особено что касается украины!!"
15.01.2021 12:28 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3419710.html Навіть Африка ось-ось отримає вакцину, а ЗЕлупенська влада і пальцем не поворушила

️Щойно стало відомо: Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
Африка, Карл!
Нижче нас - тільки мавпи на пальмах.
Доголосувались, мляді?
Г.Штельмах

Китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2543
15.01.2021 12:33 Ответить
А на какую тогда вакцину заключил тогда договора зеленый скот степанов..?? На миллионы доз...
15.01.2021 12:33 Ответить
Китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5416

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3419710.html
15.01.2021 12:34 Ответить
Спецом для упоротого Степанова:

Ни Синовак, ни Спутник не могут пройти международную сертификаци. поскольку третий этап тестирования уже безвозвратно запорот.

И эта информация известна уже не первый месяц.

Вопрос: Кому вешает лапшу на уши Степанов?
15.01.2021 12:35 Ответить
Правительство намерено потратить на вакцинацию населения от коронавируса более 15 млрд гривен. Управлять процессом назначен бывший чиновник Минздрава Михаил Пасечник, которого ранее обвиняли в крупных махинациях с препаратами, пишет https://realist.online/reality/vaktsinirujutsja-ne-vse-homeopat-i-milliardnyj-dolzhnik-mikhail-pasechnik-budet-rasporjazhatsja-15-mlrd-na-vaktsinatsiju Realist.
«Сегодня Пасечник занимает должность советника главы ОПУ Андрея Ермака, и его непосредственная близость к 15 млрд гривен на вакцинацию вызывает не просто беспокойство, а реальные опасения за судьбу этих миллиардов. Предыдущий послужной список Пасечника буквально кричит о том, что за деньгами нужно смотреть в оба, иначе многие рискуют так и остаться без вакцины или, что наиболее вероятно, переплатить за нее втридорога»
..... в 2002-2005 годах Пасечник работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения и возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам.
«Как стало известно из отчета КРУ и расследования парламентской комиссии, в этот период «за бюджетные средства чиновники Минздрава закупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. «Своей» оказалась аптечная сеть «Фалби», принадлежащая Пасечнику, который во главе Гослекслужбы формировал перечень закупаемых препаратов в который включал только лекарственные средства тех производителей, с которыми у «Фалби» были заключены договора»
После того, как Пасечник потерял пост в Минздраве, его аптечная сеть сразу обанкротилась, задолжав одному "Укрэксимбанку" порядка 1,1 млрд грн кредитов
В 2014 году Пасечник вновь вернулся на должность главы Гослекслужбы и выдал разрешение на импорт в Украину кодеиносодержащего индийского препарата «Кодтерпина», из которого в кустарных условиях "умельцы" легко производят наркотики.
«При расследовании всплыло имя одного из крупнейших игроков отечественного рынка фармацевтики - Петра Багрия. И название одного из входящих в его группу предприятий - одесского завода "Интерхим". Он является крупнейшим в Украине производителем кодеиновых препаратов. Пасечника называли ставленником группы Петра Багрия, и его действия на посту главы Гослекслужбы это только подтверждали»,
Ранее уже писали о том, что Пасечник через свои аптеки «Фалби» развивал рынок гомеопатических препаратов и во время работы в Миндздраве получил степень кандидата наук за диссертацию на тему «Создание гомеопатического лекарственного средства на основе яда пчелиного».
15.01.2021 12:39 Ответить
.

а если пройдет - то будет ?
15.01.2021 12:45 Ответить
Тут все просто. Переговоры ведутся со всеми, но это трудный процесс выхода на откат. Кто-то не понимает, как это? Кто-то не ведется вообще. А ведь пристроить по-людски (с откатом)
15 млрд денег очень непросто. Так что, граждане, наберитесь терпения!
15.01.2021 12:49 Ответить
 
 