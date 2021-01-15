Китайской вакцины Sinovac не будет в Украине, если она не пройдет международную регистрацию, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, если вакцина китайского производства Sinovac Biotech, которую заказал Минздрав, не будет соответствовать международным правилам регистрации, то ее в Украине не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Глава правительства рассказал, что Украина провела переговоры со всеми производителями вакцины, которые есть на сегодняшний день, которые прошли по меньшей мере две стадии клинических испытаний и находятся на третьей.

"Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. Будут все вакцины, зарегистрированные в соответствии со всеми международными правилами. Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам, или любая другая вакцина не будет соответствовать, то ее в Украине не будет", - подчеркнул премьер.

Как ранее сообщалось, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

