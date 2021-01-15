Китайской вакцины Sinovac не будет в Украине, если она не пройдет международную регистрацию, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, если вакцина китайского производства Sinovac Biotech, которую заказал Минздрав, не будет соответствовать международным правилам регистрации, то ее в Украине не будет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
Глава правительства рассказал, что Украина провела переговоры со всеми производителями вакцины, которые есть на сегодняшний день, которые прошли по меньшей мере две стадии клинических испытаний и находятся на третьей.
"Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. Будут все вакцины, зарегистрированные в соответствии со всеми международными правилами. Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам, или любая другая вакцина не будет соответствовать, то ее в Украине не будет", - подчеркнул премьер.
Как ранее сообщалось, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ичеК
.....наступает новый этап.....
подЗЄмний хітрий крот
нормальниє хєрої
всєгда ідут в обход
По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.
А вот Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
и тока человечество начнет вакцинацию уже от новых мутирующих вирусов)))) нашим подарят "старую"... но бесплатно...но бесплатно не для лохтората...
хитрож*пые наши ))))
️Щойно стало відомо: Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
Африка, Карл!
Нижче нас - тільки мавпи на пальмах.
Доголосувались, мляді?
Г.Штельмах
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3419710.html
Ни Синовак, ни Спутник не могут пройти международную сертификаци. поскольку третий этап тестирования уже безвозвратно запорот.
И эта информация известна уже не первый месяц.
Вопрос: Кому вешает лапшу на уши Степанов?
«Сегодня Пасечник занимает должность советника главы ОПУ Андрея Ермака, и его непосредственная близость к 15 млрд гривен на вакцинацию вызывает не просто беспокойство, а реальные опасения за судьбу этих миллиардов. Предыдущий послужной список Пасечника буквально кричит о том, что за деньгами нужно смотреть в оба, иначе многие рискуют так и остаться без вакцины или, что наиболее вероятно, переплатить за нее втридорога»
..... в 2002-2005 годах Пасечник работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения и возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам.
«Как стало известно из отчета КРУ и расследования парламентской комиссии, в этот период «за бюджетные средства чиновники Минздрава закупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. «Своей» оказалась аптечная сеть «Фалби», принадлежащая Пасечнику, который во главе Гослекслужбы формировал перечень закупаемых препаратов в который включал только лекарственные средства тех производителей, с которыми у «Фалби» были заключены договора»
После того, как Пасечник потерял пост в Минздраве, его аптечная сеть сразу обанкротилась, задолжав одному "Укрэксимбанку" порядка 1,1 млрд грн кредитов
В 2014 году Пасечник вновь вернулся на должность главы Гослекслужбы и выдал разрешение на импорт в Украину кодеиносодержащего индийского препарата «Кодтерпина», из которого в кустарных условиях "умельцы" легко производят наркотики.
«При расследовании всплыло имя одного из крупнейших игроков отечественного рынка фармацевтики - Петра Багрия. И название одного из входящих в его группу предприятий - одесского завода "Интерхим". Он является крупнейшим в Украине производителем кодеиновых препаратов. Пасечника называли ставленником группы Петра Багрия, и его действия на посту главы Гослекслужбы это только подтверждали»,
Ранее уже писали о том, что Пасечник через свои аптеки «Фалби» развивал рынок гомеопатических препаратов и во время работы в Миндздраве получил степень кандидата наук за диссертацию на тему «Создание гомеопатического лекарственного средства на основе яда пчелиного».
а если пройдет - то будет ?
15 млрд денег очень непросто. Так что, граждане, наберитесь терпения!