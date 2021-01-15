В полицию Одессы поступило сообщение о минировании почти 200 детсадов: взрывы якобы должны произойти сегодня
В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании почти двухсот детсадов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Сообщение относительно 185-ми детских садов, в которых якобы сегодня должны произойти взрывы, поступило на электронный адрес полиции. Его достоверность проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, утром 13 января в полицию также поступало сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе.
Если честно я не против средневековой жестокости в данном случае либо руки отрубить, либо на кол посадить...
Скорее всего местная вата звонит
Влада на санчатах каталась, а тепер відсипається, бо перетрудились!
телефонували часом не з ОПи ?