Новости
В полицию Одессы поступило сообщение о минировании почти 200 детсадов: взрывы якобы должны произойти сегодня

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании почти двухсот детсадов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Сообщение относительно 185-ми детских садов, в которых якобы сегодня должны произойти взрывы, поступило на электронный адрес полиции. Его достоверность проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось ранее, утром 13 января в полицию также поступало сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе.

+6
Підараси кацапсячі...
15.01.2021 12:02 Ответить
+3
Зловити цю мразь, відбити печінку і поломати руки з ногами.
15.01.2021 12:02 Ответить
+3
Треба гниду підвісити за ногу, яка залишиться, на Хрещатику і поставити вебкамеру і транслювати це на всіх мертвечуковських телеканалах. Щоб прокацаплені гниди бачили як ворони яйка й очі викльовують у тих хто таким займається!
15.01.2021 12:05 Ответить
Зловити цю мразь, відбити печінку і поломати руки з ногами.
15.01.2021 12:02 Ответить
Треба гниду підвісити за ногу, яка залишиться, на Хрещатику і поставити вебкамеру і транслювати це на всіх мертвечуковських телеканалах. Щоб прокацаплені гниди бачили як ворони яйка й очі викльовують у тих хто таким займається!
15.01.2021 12:05 Ответить
эта мразь имеет обозначение еврейская дебильнувата про россиско агентская влада.. и агенты влияния и сама Россия звонки смоделирвоаны с наших операторов а по сути как не раз бывало взонок идет из за пределов Украины и не обязательно Россия Китая ОАЭ Турция Казахстан Польша Германия Британия и так далее гибридная война сэр....
15.01.2021 12:06 Ответить
Це може й бути звичайний псіхічєский полудурок, яких у наші буремні часи розвелося дуже багато.
15.01.2021 12:10 Ответить
зачем ти так о полиции
15.01.2021 12:37 Ответить
Підараси кацапсячі...
15.01.2021 12:02 Ответить
Зловить і віддати справжньому бойовому підарасу Ляшку для покарання!
15.01.2021 12:13 Ответить
Та нє... Він зара мАладой Атєц... Йому не до цього. Росіта йому яйки сама відкрутить за баловство
15.01.2021 13:38 Ответить
Головне, аби хоч у селах не було вибухів, там українці живуть.
15.01.2021 12:07 Ответить
В українських селах вибухи будуть, але зовсім з іншого приводу...сусіди межу не поділять та поставлять розтяжки
15.01.2021 12:24 Ответить
Еще как варинт растяжка на садовом участке....реально закошмарили местніе алкаши...віносят все шо блестит...
Если честно я не против средневековой жестокости в данном случае либо руки отрубить, либо на кол посадить...
15.01.2021 12:30 Ответить
От до чого доводить ********* і сєпарня яка процвітає в Одесі,Харкові,Миколаєві,Херсоні,Дніпрі.
15.01.2021 12:10 Ответить
Тоже обострение? ********* или ************ на проплаченых ****** аналах
15.01.2021 12:18 Ответить
Часто ці повідомлення надходять із за перебрика..
15.01.2021 12:17 Ответить
А ну заминируй мацкву .... получится или нет? можно через лондон)))
Скорее всего местная вата звонит
15.01.2021 12:21 Ответить
Це ідея. Можна не тільки мацкву, а й дєревні, бо вони там усі шизануті. На своїх і подумають, бо пьянь і срань.
15.01.2021 12:53 Ответить
Когда на 15й день празднования НГ денег на совмещение алкоголя и фейерверков уже не хватает а бабахнуть хочется, можно и садик заминировать.
15.01.2021 12:29 Ответить
Це треба 200 кг тротилу розвести по дитсадкам. Може досить реагувати на тих у кого проснулась біла гарячка, чи самоволка з психушки.
15.01.2021 12:43 Ответить
Оригинальное решение вопроса! Представляете Вы обращаетесь в полицию и говорите что вас ограбили а Вам отвечают что у Вас белая горячка. Пусть хоть чем то занимаются, все равно это все проплачено из бюджета.
15.01.2021 12:47 Ответить
Все дело в том, что вы соберетесь на митинг против тарифов, а в этот момент заминируют весь транспорт. Главное плебеев приучить, что есть такое явление как минирование 200 детских садиков.
15.01.2021 12:51 Ответить
Как то не совсем понятно кто это мы, при чем тут митинги и транспорт к минированию садиков? Неужели опять зрада?
15.01.2021 12:55 Ответить
Гібридна війна.
15.01.2021 12:58 Ответить
Влади немає то і мінують!
Влада на санчатах каталась, а тепер відсипається, бо перетрудились!
15.01.2021 13:00 Ответить
якась маленька Вовочка-бубочка не захотіла іти в дитсадок.

телефонували часом не з ОПи ?
15.01.2021 15:54 Ответить
 
 