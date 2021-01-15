В полицию Одессы поступило сообщение о минировании почти 200 детсадов: взрывы якобы должны произойти сегодня

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании почти двухсот детсадов.

об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Сообщение относительно 185-ми детских садов, в которых якобы сегодня должны произойти взрывы, поступило на электронный адрес полиции. Его достоверность проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, утром 13 января в полицию также поступало сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе.