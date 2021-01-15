В 2020 году не выплачено ни копейки по долгу перед производителями возобновляемой энергетики. Кабмин тянет в одну сторону, НКРЭКУ - в другую, президент вообще отстранился, - глава УАВЭ Козакевич

Из-за непонятной позиции НКРЭКУ Меморандум о погашении задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ не выполняется.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил глава " Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Александр Козакевич.

"Основной подписант и идеолог Меморандума - Кабмин и премьер-министр, но также под ним подписался глава НКРЭКУ. И есть некоторые позиции Меморандума, которые кроме как решениями НКРЭКУ нельзя выполнить другими методами...ГП "Гарантированный покупатель" производителям электроэнергии из ВИЭ должен 22,4 млрд грн. Это задолженность, которая накоплена до 1 августа 2020 года. Из них 40% Кабмин и НКРЭКУ пообещали заплатить до конца года. Это 9 млрд грн. В 2020 году по факту не выплачено ни копейки по данному долгу", - отметил Козакевич.

При этом он напомнил, что 31 декабря было заседание НКРЭКУ, на котором комиссия давала согласие, что деньги, которые привлечет "Укрэнерго" для расчета с ГП "Гарантированный покупатель" в качестве кредита от госбанков, будут возвращаться за счет заложенной в тариф разницы.

"Тогда еще, превысив свои полномочия, НКРЭКУ хотела прописать отдельный пункт, согласно которому они хотели рассказать "Гарантированному покупателю", куда он должен потратить деньги, которые тот получил от "Укрэнерго" в качестве оплаты долгов. Говорили о том, что "Гарантированный покупатель" может направить их на любую задолженность, которая возникла в 2020 году, но не перед производителями электроэнергии из ВИЭ по задолженности до 1 августа 2020 года. Тогда это решение отложили. На сегодняшний день вопрос рассмотрения этого пункта перенесли", - уточнил он.

Кроме этого Козакевич рассказал о некоторых деталях выделения кредитной линии "Укрэнерго" для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

Он отметил, что кредитную линию утвердили на 10,25 млрд грн. Половина суммы поступит "Укрэнерго" от "Ощадбанка". Остальные средства от АБ "Укргазбанк" и "Государственного экспортно-импортного банка Украины".

"Обслуживание этих кредитов будет происходить через тариф "Укрэнерго". Просто оно (погашение кредита. - Ред.)будет растянуто во времени. Каждый год в тариф будет заложена сумма для погашения данного кредита. На этот год там только проценты предусмотрены", - уточнил Козакевич.

При этом глава "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" выразил уверенность, что критическая ситуация в отрасли "зеленой энергетики" сложилась именно из-за позиции НКРЭКУ.

"Кабмин с горем по полам выполняет условия Меморандума, чтобы погасить задолженность перед производителями электроэнергии из ВИЭ, но тут появляется НКРЭКУ, которое имеет свое особое мнение", - отметил он.

"Госгарантии перед нами перестали выполняться с начала прошлого года. Они были прописаны в законе и до меморандума. Но это было сведено к тому, что мы якобы только высасываем деньги из бюджета, пошла дискредитация отрасли и перестали платить. Мы были вынуждены пойти на переговоры, которые вылились в подписание Меморандума,... согласились понизить свои тарифы в обмен на то, что государство будет выполнять свои обязанности. Но получается, как лебедь, рак и щука. Кабмин в одну сторону тянет, НКРЭКУ в другую, президент вообще отстранился от решения данной ситуации", - возмутился Козакевич.

По его словам, ЕБРР, глядя на всю эту ситуацию, выразил свою обеспокоенность как крупнейший инвестор. При этом Козакевич отмечает, что подобная ситуация не только негативно сказывается на имидже страны, но и срывает погашение задолженности перед государственными банками, выступившими кредиторами.

В свою очередь соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмен Игорь Тынный ранее уточнял: "Государственные банки в Украине прокредитовали ВИЭ более чем миллиард долларов. Когда они соглашались кредитовать "Укрэнерго", они были уверены, что эти средства будут направлены на погашение задолженности перед производителями "зеленой" энергии, которые в свою очередь сразу погасят кредиты тем самым банкам. Иначе говоря, деньги вернутся...В таком случае, если выделенные средства будут направлены на погашение убытков государственной компании "Энергоатом", которая эти убытки продолжает генерировать, я думаю, что банки бы 10 раз подумали, выдавать ли вообще этот кредит".

По словам Тынного, из-за нежелания Украины гасить задолженность перед производителями "зеленой" электроэнергии иностранные инвестиции в страну упали в 20 раз.

Как сообщалось, в ЕБРР обеспокоены невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией и призвали НКРЭКУ не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе инвесторы уйдут из страны. В частности, в ЕБРР также обеспокоены намерениями НКРЭКУ запретить использовать кредитные средства "Укрэнерго" для погашения задолженности перед "зеленой" генерацией

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 миллиарда грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время 31 декабря 2020, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором запрещалось бы ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или похожей формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, что сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятиями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.