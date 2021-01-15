В ВСУ за сутки выявили 55 новых случаев COVID-19, всего болеет 841 человек, - командование Медсил

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 55 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Командование медсил ВСУ в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 11 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 44 человека… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Командования медсил в соцсети Фейсбук в пятницу.

Всего по состоянию на 10.00 пятницы, 15 января, в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 841 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 13 975 человек, летальных случаев - 38.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 21 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 6 человек.



