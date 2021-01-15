За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 20 человек, выздоровели - 822, выявили 896 новых случая, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 896 больных COVID-19, умерли 20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 896 больных коронавирусом. Умерли 20 человек. Всего за период пандемии в столице зафиксирован 2161 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 121 082", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 510 женщин в возрасте от 18 до 86 лет и 7 девочек от 1 до 17 лет, а также 363 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели также 39 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 822 человека. Всего коронавирус преодолели 46 349 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 164, в Деснянском - 134 и в Дарницком районе - 132 случая.

"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1294 больных COVID-19. Из них 7 детей. 812 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1096 человек. На аппаратах ИВЛ 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня свыше 33%", - отметил Кличко.