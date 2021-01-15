Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Кривом Роге, - ГСЧС
В Кривом Роге произошел пожар в 4-х квартирном жилом доме. После ликвидации возгорания спасатели выявили тела двоих женщин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
"Печальная новость из Кривого Рога, где во время пожара погибли двое женщин. Сообщение о пожаре спасатели получили сегодня в восемь утра. Возгорание возникло внутри одной из четырех квартир жилого дома. Во время ликвидации пожара, пожарные обнаружили тела двух женщин. Пожар локализирован в 08:15 и ликвидирован в 08: 37", - уточнили в ГСЧС.
