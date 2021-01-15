РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7827 посетителей онлайн
Новости
1 358 1

Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Кривом Роге, - ГСЧС

Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Кривом Роге, - ГСЧС

В Кривом Роге произошел пожар в 4-х квартирном жилом доме. После ликвидации возгорания спасатели выявили тела двоих женщин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"Печальная новость из Кривого Рога, где во время пожара погибли двое женщин. Сообщение о пожаре спасатели получили сегодня в восемь утра. Возгорание возникло внутри одной из четырех квартир жилого дома. Во время ликвидации пожара, пожарные обнаружили тела двух женщин. Пожар локализирован в 08:15 и ликвидирован в 08: 37", - уточнили в ГСЧС.

Автор: 

Кривой Рог (1444) пожар (6040) ГСЧС (5152)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 