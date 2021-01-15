Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома", - нардеп "ЕС" Ионова

И.о. министра энергетики Юрий Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавняя встреча нормандских советников в Берлине дала свои конкретные результаты.

Этой ночью и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал длинный пост со своим видением решения проблем на рынке газа.

Самое главное среди сказанного - и.о. министра призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний.

Но, по российскому законодательству только "Газпром" имеет право на экспорт трубопроводного газа. Как российского, так и среднеазиатского, о котором говорит Витренко. "Независимых компаний из России" не существует

К сожалению, мы ожидали такого развития событий. Ведь меньше половины 6-часовой встречи Ермака с Козаком было посвящено Донбассу. Главной темой переговоров было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома".

И вот ночью Юрий Витренко набрался смелости эти планы озвучить.

Похоже, после 5 лет энергетической независимости, Зеленский снова сдает Украину в руки Путина. Не задумываясь над последствиями российского газового шантажа, жертвой которого он станет в ближайшем будущем", - заявила Ионова.