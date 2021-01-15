Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома", - нардеп "ЕС" Ионова
И.о. министра энергетики Юрий Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний.
Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Недавняя встреча нормандских советников в Берлине дала свои конкретные результаты.
Этой ночью и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал длинный пост со своим видением решения проблем на рынке газа.
Самое главное среди сказанного - и.о. министра призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний.
Но, по российскому законодательству только "Газпром" имеет право на экспорт трубопроводного газа. Как российского, так и среднеазиатского, о котором говорит Витренко. "Независимых компаний из России" не существует
К сожалению, мы ожидали такого развития событий. Ведь меньше половины 6-часовой встречи Ермака с Козаком было посвящено Донбассу. Главной темой переговоров было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома".
И вот ночью Юрий Витренко набрался смелости эти планы озвучить.
Похоже, после 5 лет энергетической независимости, Зеленский снова сдает Украину в руки Путина. Не задумываясь над последствиями российского газового шантажа, жертвой которого он станет в ближайшем будущем", - заявила Ионова.
Енергетична залежність від ворога, це війна виграна окупантом.
На згадку склеротикам про "дешевий газ" з мордору.
1 января 2009 года
С 10.00 «Газпром» в полном объёме прекратил поставки газа
28/04 2010
Продление пребывания Черноморского флота Росии привязано к цене на газ.
20 лютого 2014 року - триває
Окупація Криму
16 июн. 2014
Росія перекрила газ Україні
31 дек. 2019 г.
https://hromadske.ua/posts/dvadcyat-milyardiv-za-tranzit-vid-chogo-vidmovilas-********-zaradi-ugodi-z-gazpromom Позови на $20 млрд за транзит: від чого відмовилась Україна заради угоди з Газпромом
https://www.pravda.com.ua/news/2014/06/16/7029175/ https://hromadske.ua/posts/dvadcyat-milyardiv-za-tranzit-vid-chogo-vidmovilas-********-zaradi-ugodi-z-gazpromom А тепер скажіть, що ВАЗеленський з дермаком працюють не на фуйло.
Зебіли! Карачє! Шоб ви всі повиздихали разом зі своіми зрадниками, яких ви привели до влади. Ваші лічінки повернуться в кацапське стойло, ви позбавили їх майбутнього та зробили це разом.
А лохи думают что о Лугандоне говорят..
Или это новый план кремля по увеличению числа беженцев в Европе, на этот раз с Украины？
колбасой по 2,20"дешевым газом" население выбирает газ.
Надо было давно переводить половину газопотребляющего населения на электричество с наращиванием генерации э/э, чтобы 20 млрд. собственной добычи газа хватало для собственных нужд (население+промышленность). А достигнув этого, перекрыть через свою ГТС подачу российского газа в Европу мотивируя нежеланием качать газ агрессора до освобождения оккупированных территорий. Тогда бы все резко зашевелились - и Европа, и россия. Но так могло действовать патриотически настроенное руководство страны, которого, к сожалению, за последние 20 лет не наблюдается.
1. газ для України втридорога і умови "бери або плати"
2. перекриття рашкою газогону
3. гарячковий реверс газу на схід із наших газосховищ
ви вже забули газову кризу 2008-2009 і урочисте перекриття газу Україні по телевізору ?
чому в Україні самий дешевий сорт сиру називається "Россійський" ?
тому що він паршивий !
це ми маємо і судити і вішати
обох.....
1. Залишити у спокої РФ і Путіна по агресії.
2 Відректись від української землі в Криму.
3. Подати воду задарма або за умовні гроші в Крим для солдат Путіна там.
4. Амністувати усіх бандитів і залишити весь той призначений Росією НАВОЗ на усіх посадах.
5. Виплатити усім мешканцям сходу Украіни компенсації за втрати майнові,соціальні та фінансові,які відібрала РФ у них.
6. Забезпечити лікуванням усіх поранених бойовиків та надати їм Статус "УБД".
7. Погасити всі заборгованості перед владою України за використану воду, енергію,пенсії ,соцвиплати навіть тим,хто перейшов у громадянство Росії.
8. Взяти на бюджет України оплату за період 2014 і по сей день БОРГ за наданий Росією на окупований схід ГАЗ.
9. І головне.....зробити Конституцію України ....задрипаною федеральною ГАНЧІРКОЮ без основ і ознак на ДЕРЖАВНІСТЬ.
І є дані,про вимоги Путіна про....не падайте зі стула, не просто припинити стосунки з НАТО,а і.....РОЗІГНАТИ АРМІЮ та НАЦІОНАЛЬНУ ГВАРДІЮ. Фактично за усіма ширмами про якийсь там меморандуми Штайнмайстера та Мінськими Угодами стоїть ОДНЕ...НАМ ВИСУНУТО ВИМОГИ по КАПІТУЛЯЦІЇ та ПРИПИНЕННЮ ІСНУВАННЯ КРАЇНИ.