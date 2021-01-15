РУС
После реформы "Укрзализныци" пассажирские перевозки не будут нуждаться в субсидировании,– Брукс

Украина должна превратить железнодорожный сектор в эффективный и инновационный. Это даст возможность УЗ привлечь гораздо больше пассажиров и стать прибыльной.

   Сейчас компании не хватает коммерческого подхода, из-за чего и возникает необходимость в субсидировании. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный секретарь организации пассажирского транспорта в Европе ALLRail Ник Брукс.

"В первую очередь в Украине не хватает коммерческого подхода к организации железнодорожного транспорта. В условиях рыночной экономики, а мы верим, Украина движется в этом направлении, - считается привычным иметь сферы железнодорожного и авиатранспорта, функционирующие на коммерческой основе. Поэтому вполне приемлемо внести или усилить коммерческую составляющую, если таковой не имеется", - пояснил он.

По его словам, либерализация рынка перевозок поможет железнодорожному сектору стать более эффективным и инновационным, а соответственно – больше зарабатывать, и не нуждаться в субсидиях. "Если рынок перевозок чувствует давление конкуренции, это стимулирует. И если он станет более эффективным и инновационным, то это привлечет пассажиров, что автоматически приведет привлечению большего числа людей, что, на мой взгляд, полностью соответствует целям устойчивого развития Зеленого соглашения Европейского Союза и наверное, целям украинского правительства тоже. Так что нет никакой необходимости продолжать иметь глубоко субсидированную неэффективную железнодорожную компанию, такую как "Укрзализныця", - говорит эксперт. Он выразил уверенность, что у украинских железных дорог большие перспективы. Но на постсоветском пространстве многие государственные компании почему-то считают зазорным иметь доходы.

"Железнодорожным компаниям не должно быть зазорно стремиться получать прибыль. В некоторых странах, особенно бывшего Советского Союза, есть ощущение, что железная дорога должна быть государственной и нуждаться в субсидиях, поскольку она предназначена для народа. Но если мы посмотрим на другие примеры в Европе, то увидим, что открытие рынка сэкономило много денег тем же людям, налогоплательщикам, но также улучшило обслуживание. Например, в Чехии и Словакии количество пассажиров увеличилось на 90 процентов после либерализации рынка. Так что, конечно, эта модель может работать и в Украине", - уверен Нил Брукс.

По его словам, Украина очень хорошо устроена для пассажирских перевозок на дальние расстояния, есть много интересных маршрутов. Поэтому было бы очень хорошей идеей использовать те же директивы и те же цели либерализации рынка, которые Европейский Союз принял в своих 4 пакетах реформ. Особенно, по его мнению, Украине будет интересен четвертый пакет реформ, так как он был направлен как раз на либерализацию пассажирского транспорта и допуск к перевозкам частных операторов. Напомним, ранее народный депутат Украины Людмила Буймистер заявила, что "Укрзализныця" работает абсолютно неэффективно, а реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности. В свою очередь директор по коммерческой работе "Укрзализныци" Ираклий Эзугбая заявил, что реформирование компании будет проведено в соответствие с европейскими стандартами – на вертикали по грузоперевозкам, инфраструктуре и пассажирским перевозкам. Это сделает ее прибыльной компанией. 

Автор: 

транспорт (1768) Укрзализныця (2808)
Реформа = підвищення ціни квитків + ще декілька мільйонів до зарплати топ-менеджерів УЗ?
15.01.2021 12:58 Ответить
ну да. тут все просто: нет перевозок - нет и субсидирования. в Украине любая реформа, затрагивающая финансовые интересы владельцев этой самой Украины - олигархов, очень быстро становится "реформой".
15.01.2021 12:58 Ответить
Зескотонарід буде брати кредит на білети.😁
15.01.2021 12:59 Ответить
У Коломойського... 😁
15.01.2021 13:01 Ответить
А виплачувати той кредит повинен Порошенко, бо то його вина, що зескотонарід такий убогий. 😁
15.01.2021 13:02 Ответить
Они просто станут доступны небольшой прослойке населения
15.01.2021 13:05 Ответить
тому-що після зеленої реформи укрзалізниці взагалі не стане
15.01.2021 13:08 Ответить
ну шо,73% ,которые на электричках до работы добираеются?вам зашло?потяните?
15.01.2021 13:12 Ответить
Це вони тимчасово закриють пельку, доки буде влаштовано роздерибан лікарень, які вкрали в залізниці (ніби там працюють роботи і не потребіють лікування) при живих імпотентних профспілках, та іншої нерухомості, а потім, хай піднімуть знову і протягнуть свої загребущі рученьки до бюджету. Такі у нас хитродупі "реформатори".
15.01.2021 13:58 Ответить
 
 