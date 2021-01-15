С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", действовавшей до введения жесткого карантина, - Шмыгаль

Правительство не предусматривает продолжения локдауна, который продолжается с 8 по 24 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с 25 января страна должна вернуться к адаптивному карантину, а локдаун вводили, чтобы уменьшить рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости. - Ред.), мы ожидаем более значительного роста. Но медицинская система готова, на сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек - 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", - сказал Шмыгаль.

Также читайте: Маски и социальная дистанция будут актуальными до конца года, - Шмыгаль