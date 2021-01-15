РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7827 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 907 8

С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", действовавшей до введения жесткого карантина, - Шмыгаль

С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", действовавшей до введения жесткого карантина, - Шмыгаль

Правительство не предусматривает продолжения локдауна, который продолжается с 8 по 24 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с 25 января страна должна вернуться к адаптивному карантину, а локдаун вводили, чтобы уменьшить рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости. - Ред.), мы ожидаем более значительного роста. Но медицинская система готова, на сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек - 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", - сказал Шмыгаль.

Также читайте: Маски и социальная дистанция будут актуальными до конца года, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2866) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", действовавшей до введения жесткого карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9669
показать весь комментарий
15.01.2021 12:58 Ответить
В Мире начата широкая вакцинация населения, вы чем заняты ?
показать весь комментарий
15.01.2021 12:58 Ответить
А зелень перейдет в зону строгого режима .
показать весь комментарий
15.01.2021 12:59 Ответить
Не известно куда мы перейдём 25-го, но вы (ВЛАСТЬ) 25-го однозначно перейдёте к лизанию задницы Зелёному имениннику !
показать весь комментарий
15.01.2021 13:01 Ответить
... в14.00 начнут лизать...
показать весь комментарий
15.01.2021 13:16 Ответить
Вирус обнулился. Рядом с больницей живу, нет пидемии.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:14 Ответить
...бане зебидло успішно створює в країні зону.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:18 Ответить
 
 