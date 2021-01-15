РУС
Украина не принимает язык ультиматумов, - МИД об условии Додика по возвращению подаренной Лаврову иконы

Украина не принимает язык ультиматумов в вопросе возвращения скандальной иконы из Боснии и Герцеговины. Ранее сербский лидер этой страны Милорад Додик назвал условие передачи иконы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, принадлежность старинной иконы Украине является неоспоримым фактом, а Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело в связи с незаконным вывозом реликвии.

"Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а предоставит содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина и Босния являются участницами конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей. В соответствии с ней запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей. А по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Додик назвал условие возвращения подаренной Лаврову иконы: Пусть Украина докажет, что она ее искала

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Автор: 

Босния (81) икона (85) Лавров Сергей (2370) МИД (7113) Николенко Олег (301)
Топ комментарии
+17
15.01.2021 13:27 Ответить
+6
У каждого Додика - своя методика.
15.01.2021 13:42 Ответить
+3
А крембль и грустная Коняка как бы и не при делах, в стороне довольные наблюдают..
15.01.2021 13:26 Ответить
15.01.2021 13:26 Ответить
15.01.2021 13:27 Ответить
А ПОЧЕМУ ИКОНА НЕ БІЛА В РОЗШУКУ
15.01.2021 13:40 Ответить
А почему должна била ?
15.01.2021 14:04 Ответить
могла быть в частной коллекции у кого-то в Донецке, а после оккупации хозяева либо в земле сырой и отжата квартира, либо вполне возможно расплатились ею за определенные услуги, мародерство при живых хозяевах тоже как вариант и они там проживают, а пикнуть не могут.
15.01.2021 14:58 Ответить
бо територія не знаходится під контролем України. Як взнати, що там робится не будучи присутнім на території? Ти чого не знаєш, де вона і як вона?
15.01.2021 15:03 Ответить
Во первых она вовсе не обязательно должна находится в розыске.
Достаточно того факта, что в Боснию и Герцеговину она попала незаконно. А раз так, то они должны ее вернуть.
15.01.2021 15:56 Ответить
15.01.2021 13:27 Ответить
Що нацистська росія, що її вірні раби серби, це одного поля ягоди.
15.01.2021 13:34 Ответить
Это не сербы...это просто хитрожопые "славяне" перетраханные турками, аля болгары и те же сербы, только эти турки еще и глотки другу другу порезали, и как истинные славяне приняли ислам
15.01.2021 13:48 Ответить
15.01.2021 13:42 Ответить
Додик это брат Додона ?
15.01.2021 20:04 Ответить
Вивчить питання: це ************* лайно є очільником т.з. Республіки сербської, що входить до федеративної держави Боснія і Герцеговина

Вивчить питання: це ************* лайно є очильником т.з. Республіки сербської, що входить до федеративної держави Боснія і Герцеговина
15.01.2021 13:45 Ответить
Дал же бог фамилию. Не скорее бог шельму метит . "Додик" - *****"
15.01.2021 13:50 Ответить
Ни при одном президенте об Украину так тупо ноги не вытирали!
15.01.2021 17:20 Ответить
Тобто, якщо у пана, що це твердить, щось поцуплять й він про це не знатиме, то й повертати йому поцуплене не треба!)
15.01.2021 19:14 Ответить
15.01.2021 21:31 Ответить
 
 