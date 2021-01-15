Украина не принимает язык ультиматумов, - МИД об условии Додика по возвращению подаренной Лаврову иконы

Украина не принимает язык ультиматумов в вопросе возвращения скандальной иконы из Боснии и Герцеговины. Ранее сербский лидер этой страны Милорад Додик назвал условие передачи иконы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, принадлежность старинной иконы Украине является неоспоримым фактом, а Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело в связи с незаконным вывозом реликвии.

"Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а предоставит содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина и Босния являются участницами конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей. В соответствии с ней запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей. А по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Додик назвал условие возвращения подаренной Лаврову иконы: Пусть Украина докажет, что она ее искала

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.