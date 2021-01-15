Нижний был единственным в близком кругу Зеленского, кто выступал против разгона Рады в 2019-м, потому что это неконституционно, - Мостовая

Сергей Нижний мог стать и главой ОП, и генеральным прокурором. Но не принимал ни одно из предложений.

Об этом рассказала главный редактор "Зеркала недели. Украина" Юлия Мостовая, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей Нижний был единственным в близком кругу новоизбранного президента Зеленского, кто выступал против разгона парламента в 2019 году. Потому что это неконституционно. Одного этого факта уже достаточно чтобы понять, насколько особенным, другим был этот человек.

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Сергей не был романтиком от политики. Он был жестким, компетентным, ответственным и порядочным. Никогда не считал себя завершенным всезнающим совершенством, всегда готов был учиться, осмысливать ошибки и тем был силён. Закон для него не был фиговым листом, а люди - не были мусором.

Сергей мог стать и главой ОП, и генеральным прокурором. Но не принимал ни одно из предложений: зная о проблеме со здоровьем, боялся подвести президента и друга. Друга, которому всегда говорил правду, а не то, что хотелось услышать", - вспоминает Мостовая.

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Напомним, в четверг, 14 января, в возрасте 40 лет скончался украинский юрист и соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Он умер после тяжелой болезни. Нижний неоднократно консультировал студию "Квартал 95", входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, был одним из спонсоров его президентской кампании.