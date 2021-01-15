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Новости
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Нижний был единственным в близком кругу Зеленского, кто выступал против разгона Рады в 2019-м, потому что это неконституционно, - Мостовая

Нижний был единственным в близком кругу Зеленского, кто выступал против разгона Рады в 2019-м, потому что это неконституционно, - Мостовая

Сергей Нижний мог стать и главой ОП, и генеральным прокурором. Но не принимал ни одно из предложений.

Об этом рассказала главный редактор "Зеркала недели. Украина" Юлия Мостовая, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей Нижний был единственным в близком кругу новоизбранного президента Зеленского, кто выступал против разгона парламента в 2019 году. Потому что это неконституционно. Одного этого факта уже достаточно чтобы понять, насколько особенным, другим был этот человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скончался входивший в ближайшее окружение Зеленского юрист Сергей Нижний

Сергей не был романтиком от политики. Он был жестким, компетентным, ответственным и порядочным. Никогда не считал себя завершенным всезнающим совершенством, всегда готов был учиться, осмысливать ошибки и тем был силён. Закон для него не был фиговым листом, а люди - не были мусором.

Сергей мог стать и главой ОП, и генеральным прокурором. Но не принимал ни одно из предложений: зная о проблеме со здоровьем, боялся подвести президента и друга. Друга, которому всегда говорил правду, а не то, что хотелось услышать", - вспоминает Мостовая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни разу не произнесли слова "страна" и "Украина", зато часто звучало "не подвести Вову" и "удержать Вовин рейтинг", - Мостовая о разговорах с Богданом, Ермаком и Гончаруком

Напомним, в четверг, 14 января, в возрасте 40 лет скончался украинский юрист и соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Он умер после тяжелой болезни. Нижний неоднократно консультировал студию "Квартал 95", входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, был одним из спонсоров его президентской кампании.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Мостовая Юлия (27) смерть (9259) юрист (94)


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Топ комментарии
+7
Ныжный был единственным в близком кругу Зеленского, кто выступал против разгона Рады в 2019-м, потому что это не конституционно, - Мостовая - Цензор.НЕТ 835
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15.01.2021 13:31 Ответить
+6
Опять сказочки про доброго царя - ветер дует из раши.
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15.01.2021 13:32 Ответить
+5
Сам факт работы в ОП вместе с дерьмаками-татаровыми характеризует полностью...
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15.01.2021 13:44 Ответить
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Ныжный был единственным в близком кругу Зеленского, кто выступал против разгона Рады в 2019-м, потому что это не конституционно, - Мостовая - Цензор.НЕТ 835
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15.01.2021 13:31 Ответить
Когда оно сдохнет-возрадуются все
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15.01.2021 13:35 Ответить
Моя совесть как юриста чиста - я (Время заставило) подал в Верховный Суд иск к ЗЕЛЕНСКОМУ, ВР Украины и ЦИК о признании его указа о разгоне Верховной Рады незаконным.

Предсказуемо иск по сути рассматривать суд не стал (были бы слабыми доводы - рассмотрели бы и отказали), а результатом стало то, что ЗЕЛЕНСКИЙ перестал на каждом углу ныть о судебной реформе.

Обмен состоялся.
С чем я всех и поздравляю.
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15.01.2021 20:58 Ответить
Без лоха і жисть плоха, відповів Бубачка.
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15.01.2021 13:38 Ответить
бгг) Грели зебилов сказками шо тарифы/зарплаты устанавливает президент лично?
Выгребайте
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15.01.2021 13:41 Ответить
"...обманыватся рад" - це не про народ, а про стадо.
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15.01.2021 16:15 Ответить
"Правильнописание" у него хорошее, но почему-то хромает) (Из изречений Винни-Пуха)
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15.01.2021 19:12 Ответить
Опять сказочки про доброго царя - ветер дует из раши.
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15.01.2021 13:32 Ответить
Не комментирую, просто не знаю его.
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», - изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.).
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15.01.2021 13:33 Ответить
Можна сказати сугубо нейтральне: Нижний різко пішов вверх. В от щодо Мостової, то саме через таких професія "журналіст" стала прирівнюватися до найдревнішої. Підлизала, так підлизала.
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15.01.2021 15:15 Ответить
Нужньій, Ніжний, Нижній? Маасковські д"яки переінакшили все по своєму.
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15.01.2021 13:33 Ответить
О мертвых.......Но,кто мог попасть в "ближайшее "окружение ? Ежели ,совершенно случайно,в нем затесался человек порядочный ,то это неисправимый мечтатель,наивный как дитя! Теоретически такое допустимо,но в жизни ......
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15.01.2021 13:41 Ответить
Ныжный был единственным человеком в близком кругу Зеленского. Так точнее.
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15.01.2021 13:43 Ответить
Сам факт работы в ОП вместе с дерьмаками-татаровыми характеризует полностью...
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15.01.2021 13:44 Ответить
Ну,собственно,в этом вся суть нынешней "ылиты"-уверенность в том что можно оставаться порядочным человеком будучи другом откровенного мерзавца!
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15.01.2021 13:44 Ответить
ну да...о покойниках либо хорошо,либо ничего.
лучше бы уже ничего.бо засчитать в хорошее юридическую и спонсорскую помощь зеленой плесени-то надо быть женой аталотия...
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15.01.2021 13:46 Ответить
Находясь все время среди дерьма невозможно этим дерьмом не провоняться..
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15.01.2021 13:47 Ответить
скажи мені, хто твій друг..
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15.01.2021 13:50 Ответить
Чекаємо на наступних спонсорів..які принесли зелену чуму в Україну..Як кажуть Господь не теля ,бо все баче взідтіля! Усі отримають своє..хто раніше ..а хто ,,папізже"
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15.01.2021 14:00 Ответить
Консультував 95 квартал--цим все сказано.
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15.01.2021 14:24 Ответить
І ще те, що спонсорував президентські амбіції зеленського, хоча безумовно знав про абсолютну відсутність в того професійних можливостей для керування країною. Тобто, діяв, як ворог України.
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15.01.2021 18:28 Ответить
 
 