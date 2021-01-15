Наемники РФ активизировали тренировки артрасчетов вблизи линии соприкосновения. В качестве учебных целей использовали позиции ОС, - разведка. ВИДЕО
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вооруженные формирования РФ 11 января этого года возобновили интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 и 2 АК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, противником на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов, вождение боевых машин в составе подразделений и сборы с командирами рот и батарей.
Также оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов по управлению огнем вблизи линии соприкосновения.
"При этом, в качестве учебных целей использовались позиции Объединенных сил", - сказано в сообщении.
