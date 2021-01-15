РУС
2 040 21

Наемники РФ активизировали тренировки артрасчетов вблизи линии соприкосновения. В качестве учебных целей использовали позиции ОС, - разведка. ВИДЕО

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вооруженные формирования РФ 11 января этого года возобновили интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 и 2 АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, противником на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов, вождение боевых машин в составе подразделений и сборы с командирами рот и батарей.

Также оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов по управлению огнем вблизи линии соприкосновения.

"При этом, в качестве учебных целей использовались позиции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

разведка (4229) военные учения (3498) Донбасс (26966) наемники рф (2105)
Топ комментарии
+16
Наемники РФ активизировали тренировки артрасчетов вблизи линии соприкосновения. В качестве учебных целей использовали позиции ОС, - разведка - Цензор.НЕТ 1394
показать весь комментарий
15.01.2021 13:31 Ответить
+14
Перемир'я від ЗЕ триває...
показать весь комментарий
15.01.2021 13:29 Ответить
+9
так і є... наші за мішені як у тірі... так і є!
показать весь комментарий
15.01.2021 13:30 Ответить
Перемир'я від ЗЕ триває...
показать весь комментарий
15.01.2021 13:29 Ответить
Треба брати в лапки слово "перемир'я", а то зеботи на форумі вірять що воно таки є...
показать весь комментарий
15.01.2021 13:33 Ответить
так і є... наші за мішені як у тірі... так і є!
показать весь комментарий
15.01.2021 13:30 Ответить
А у нас ЗЕперемиріє. Во!
показать весь комментарий
15.01.2021 13:30 Ответить
Наемники РФ активизировали тренировки артрасчетов вблизи линии соприкосновения. В качестве учебных целей использовали позиции ОС, - разведка - Цензор.НЕТ 1394
показать весь комментарий
15.01.2021 13:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ft0jUQh0z18

.
.
.
-
1000000000 %
....
показать весь комментарий
15.01.2021 13:33 Ответить
Вы покажите кресты 2019-2020-х годов.Так такое поле будет в разы больше из погибшими воинами Украины.
Вся доблесть украинских ВСУ в соцсетях крутится только до 2019-го года,а что сейчас?Полный развал и разруха,наблизились за год до 2013-го года.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:38 Ответить
Есть прекрасная возможность в боевой обстановке потренироватся в применении " Байрактаров" , а впрочем - зачем их покупали и покупают если их нико гда не будут использовать ? Дело в том . что если они сегодня показывают большую эфективность то это не значит что и взавтра будет также, потому надо ловить момент или дождётесь когда будут разработаны эфэктивные средства против безпилотников и тогда действительно деньги на ветер.
показать весь комментарий
15.01.2021 18:39 Ответить
А когда в ООС начнутся учения по приминению антиартилерийских,антиминометных и антиснайперских комплексов наданых Украине США?Или они уже сданы кацапам на изучение?
показать весь комментарий
15.01.2021 13:33 Ответить
Активная реклама низких потребительских тарифов...
показать весь комментарий
15.01.2021 13:35 Ответить
Це Дєрьмак з Козаком домовився, шоб орки на наших потренувались.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:36 Ответить
кАрмільцьі готуються до анонсованого "розведення" та сталого припинення вогню..
показать весь комментарий
15.01.2021 13:48 Ответить
Потренируйтесь лучше на этом:
Найманці РФ активізували тренування артрозрахунків поблизу лінії зіткнення. Як навчальні цілі використовували позиції ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 7049
показать весь комментарий
15.01.2021 13:49 Ответить
Найманці РФ активізували тренування артрозрахунків поблизу лінії зіткнення. Як навчальні цілі використовували позиції ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 3182
показать весь комментарий
15.01.2021 13:51 Ответить
Головне не стріляти у відповідь, а то бубочка обісреться.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:54 Ответить
Так с самого прихода шмаркли, ВСУ в зоне АТО стали просто целями для российской армии. А при Порошенко это были войска, которые могли дать отпор.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:50 Ответить
а накрывать их не думали?????????
показать весь комментарий
15.01.2021 14:51 Ответить
ну и сказало это разведочное чмо о том, что происходит... а что предприняли конкретно, чтобы навсегда отбить охоту к тренировкам? НИХЕРА! потому что чмошное руководство и ООС, и вооруженными силами импотенты во всем...
показать весь комментарий
15.01.2021 15:18 Ответить
Правильно не "Активизировали тренировки" а "активізували обстріли". Зебіли називайте так як воно є а не так як хочеться. Обстріл він і для зебілів має бути обстрілом по факту не не за метою (навчання, пристрілка).
показать весь комментарий
15.01.2021 16:13 Ответить
Пустое наблюдение от ВСУ.?А в ответ хоть какую- нибуть пушечку на "ту сторону"навести не пытались? Руководство ООС-полнейший импотент,слепо следующее курсом непогрешимого Ер и наимудрейшего Зе..
показать весь комментарий
15.01.2021 17:47 Ответить
 
 