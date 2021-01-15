Табачный рынок все больше погружается в тень, несмотря на попытки государства усилить регулирование, - СМИ

С рынка товаров для вейпинга уходят крупные международные производители, а на рынок ТИЭНов впервые хлынула контрабанда из Китая. Это создает риски и для госбюджета, и для общественного здоровья.

Ежегодно табачные компании платят более 50 млрд. грн. налогов и являются одними из крупнейших наполнителей государственного бюджета страны. Но в то же время государство усложняет правила игры для отрасли, повышая налоги и накладывая необоснованные штрафы.

В Украине также существуют альтернативные табачные изделия. Часть из них и ранее облагалась налогами и акцизами - к примеру, табачные изделия для электрического нагревания (ТИЭНы). А часть - жидкости для вейпинга - пребывала в состоянии полной анархии. С точки зрения как налогообложения, так и регулирования продаж и стандартов продукции.

В материале отмечается, что основной налоговый удар государства в 2020 пришелся именно по более цивилизованному рынку ТИЭНов - здесь с января 2021 года акциз вырос сразу в 4,2 раза. Жидкости для вейпинга также обложили акцизами, но меньшими.

АМКУ еще в октябре 2019 г. решил оштрафовать всех производителей сигарет. Суммарно - на 6,5 млрд. грн. В 2020 г. после ряда краткосрочных судебных разбирательств "приговор был приведен в исполнение".

Отмечается, что наиболее позитивная картина (по сравнению с другими типами табачных изделий) на рынке традиционных сигарет. Здесь, согласно упомянутому 8-летнему плану, повышение фиксированной части акциза на 20%. И в 2020, и в 2021 гг. "инфляционная надбавка" не применяется. Но учитывая, что инфляция за предыдущие два года была относительно небольшой (4,1% и 5% соответственно) у государства не было серьезных стимулов ее учитывать в расчетах. Соответственно, средняя цена пачки сигарет с нового года выросла примерно на 9 грн.

Среди нововведений - новые акцизные марки. Также для сигарет и сигарилл на марках указывается количество штук табачных изделий в пачке, на которую наклеиваются марки. Министерство финансов за неделю до нового года успело напечатать, принять и отгрузить в местные ГНС Украины более 216 млн. шт. новых акцизных марок. Таким образом Минфин пытается уменьшить рост контрабанды, которую производители уже оценивают в 9%. За 11 месяцев 2020 года было получено акциза с табачных изделий на 46,6 млрд. грн.

Ожидается также падение доходов по акцизу с ТИЭНов. Впервые в точках продаж замечена контрабандная продукция. Ранее на рынке ТИЭНов контрабанды и контрафакта не было вообще.

Кроме того, государство начинает пытаться регулировать и облагать акцизом рынок электронных сигарет.

Наметилась еще более негативная и стратегически опасная тенденция: с украинского рынка электронных сигарет начинают уходить крупные и наиболее респектабельные игроки, которые несут ответственность за свою продукцию. Но остается огромный массив малоизвестной китайской продукции без каких-либо хотя бы минимальных стандартов качества продукции. Рынок вейпинга все больше заходит в тень.

Директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский заявил, что ни на один товар в мире не повышают налоги сразу в 4,2 раза: "Первые контрабандные китайские ТИЭНы, появившиеся в январе в Украине - это лишь начало. Пойдет также волна контрабанды из РФ, из Молдовы, из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – тем более, там есть табачная фабрика".

