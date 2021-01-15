РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7982 посетителя онлайн
Новости
2 337 26

Табачный рынок все больше погружается в тень, несмотря на попытки государства усилить регулирование, - СМИ

Табачный рынок все больше погружается в тень, несмотря на попытки государства усилить регулирование, - СМИ

С рынка товаров для вейпинга уходят крупные международные производители, а на рынок ТИЭНов впервые хлынула контрабанда из Китая. Это создает риски и для госбюджета, и для общественного здоровья.

Об этом говорится в материале "УНИАН", передает Цензор.НЕТ.

Ежегодно табачные компании платят более 50 млрд. грн. налогов и являются одними из крупнейших наполнителей государственного бюджета страны. Но в то же время государство усложняет правила игры для отрасли, повышая налоги и накладывая необоснованные штрафы.

В Украине также существуют альтернативные табачные изделия. Часть из них и ранее облагалась налогами и акцизами - к примеру, табачные изделия для электрического нагревания (ТИЭНы). А часть - жидкости для вейпинга - пребывала в состоянии полной анархии. С точки зрения как налогообложения, так и регулирования продаж и стандартов продукции.

В материале отмечается, что основной налоговый удар государства в 2020 пришелся именно по более цивилизованному рынку ТИЭНов - здесь с января 2021 года акциз вырос сразу в 4,2 раза. Жидкости для вейпинга также обложили акцизами, но меньшими.

Также читайте: Повышая акцизы на ТИЭН сразу в 4 раза, народные депутаты провоцируют опасный конфликт с крупнейшими налогоплательщиками страны, - Забловский

АМКУ еще в октябре 2019 г. решил оштрафовать всех производителей сигарет. Суммарно - на 6,5 млрд. грн. В 2020 г. после ряда краткосрочных судебных разбирательств "приговор был приведен в исполнение".

Отмечается, что наиболее позитивная картина (по сравнению с другими типами табачных изделий) на рынке традиционных сигарет. Здесь, согласно упомянутому 8-летнему плану, повышение фиксированной части акциза на 20%. И в 2020, и в 2021 гг. "инфляционная надбавка" не применяется. Но учитывая, что инфляция за предыдущие два года была относительно небольшой (4,1% и 5% соответственно) у государства не было серьезных стимулов ее учитывать в расчетах. Соответственно, средняя цена пачки сигарет с нового года выросла примерно на 9 грн.

Среди нововведений - новые акцизные марки. Также для сигарет и сигарилл на марках указывается количество штук табачных изделий в пачке, на которую наклеиваются марки. Министерство финансов за неделю до нового года успело напечатать, принять и отгрузить в местные ГНС Украины более 216 млн. шт. новых акцизных марок. Таким образом Минфин пытается уменьшить рост контрабанды, которую производители уже оценивают в 9%. За 11 месяцев 2020 года было получено акциза с табачных изделий на 46,6 млрд. грн.

Читайте также: "Слуге народа" Булах стыдно за фракцию: Мой голос в последнее время диссонирует с позицией "СН"

Ожидается также падение доходов по акцизу с ТИЭНов. Впервые в точках продаж замечена контрабандная продукция. Ранее на рынке ТИЭНов контрабанды и контрафакта не было вообще.

Кроме того, государство начинает пытаться регулировать и облагать акцизом рынок электронных сигарет.

Наметилась еще более негативная и стратегически опасная тенденция: с украинского рынка электронных сигарет начинают уходить крупные и наиболее респектабельные игроки, которые несут ответственность за свою продукцию. Но остается огромный массив малоизвестной китайской продукции без каких-либо хотя бы минимальных стандартов качества продукции. Рынок вейпинга все больше заходит в тень.

Директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский заявил, что ни на один товар в мире не повышают налоги сразу в 4,2 раза: "Первые контрабандные китайские ТИЭНы, появившиеся в январе в Украине - это лишь начало. Пойдет также волна контрабанды из РФ, из Молдовы, из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – тем более, там есть табачная фабрика".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Национальной организации розничной торговли призвали депутатов не допустить резкого повышения акцизного налога на ТИЭН

Автор: 

контрабанда (2414) рынок (535) сигареты (869) табак (305) электронные сигареты (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Патамушта рулять зелені недоумки, яких привели до влади лошари.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:48 Ответить
+5
а х#ли ж вы хотели: чем больше "регулирования", тем мрачнее тень...
показать весь комментарий
15.01.2021 13:50 Ответить
+4
Слава богам бросил курить..обогащайтесь не за мой счет)))
показать весь комментарий
15.01.2021 13:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Патамушта рулять зелені недоумки, яких привели до влади лошари.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:48 Ответить
Слава богам бросил курить..обогащайтесь не за мой счет)))
показать весь комментарий
15.01.2021 13:50 Ответить
бензин-продукты покупаешь? так какая разницу кому платить
показать весь комментарий
15.01.2021 14:22 Ответить
а х#ли ж вы хотели: чем больше "регулирования", тем мрачнее тень...
показать весь комментарий
15.01.2021 13:50 Ответить
Зо там держава «пробує», якщо президент Зеленський особисто гадав карт-бланш тютюновому баризі?!
показать весь комментарий
15.01.2021 13:51 Ответить
Тот, кто сильно много хочет, обычно не получает аж ни хрена. Народная мудрость.
Напринимали новых налогов и попытались обложить дополнительной данью ради своих -- имеем результат.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:52 Ответить
Кто напринимал?
показать весь комментарий
15.01.2021 13:53 Ответить
Раніше я захищав ринок тютюнових виробів. Кричав навіть тут на Цензорі шо кому яке діло до мого здоров'я та т.і. Тепер мені по барабану. Вже три місяці не палю і не тягне. Два тижні ходив місця собі не находив без курива. Тепер кожен місяць економія близько 1000 грн, та + для здоров'я.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:56 Ответить
Жадность зеленых фраеров губит, к сожалению не их, а страну, но это пока..
Как бы ниточке не виться фраерам придет конец, страшный для них.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:57 Ответить
А мне надоели непрерывные повышения цены на сигареты! Три года назад у нас были дешевле, чем в африканской Гане, сейчас- стали дороже! Сосед где-то ловчит, контрабандные покупает, мне предлагал, но мне, отчего-то эта идея не нравится. У меня уже более 200 долларов в месяц улетает на эту хрень. А как бросить- не представляю даже.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:00 Ответить
Бросить курить? Нет ничего легче. Просто не куриш и все.
А если вдруг тянет - спрашиваеш сам у себя: шо,я настолько слабак чтоб сосать какую-то гадость?
показать весь комментарий
15.01.2021 14:16 Ответить
Да но...ему пить низззя он моряк )))) а так вместо сиги рюмка неделю-две...и попускает )))) хотя рецидивы будут и через год и через два..вдруг резко начинает тянуть когда компания курит...потом попускает...Самое главное не закурить...будет крутить..)))
показать весь комментарий
15.01.2021 14:35 Ответить
Єто все отмазки
Типа пожалею себя бедного, ибо вокруг такая обстановка...
Поверь, я бросил курить в гораздо более сложніх условиях.
Именно спрашивая у себя: что, я такое конченное чмо, что не могу сдержатся?
показать весь комментарий
15.01.2021 14:59 Ответить
Марк Твен: "Бросить курить очень просто. Я делал это тысячи раз!"
показать весь комментарий
15.01.2021 17:33 Ответить
Курить - здоровью вредить!
Ну а ваащета, у Ывропе, наряду с дорогими сигаретами - есть альтернатива: дешевый табак. Крути себе самокрутки и травись на здоровье.
Но зеленым тварям интереснее запихаться по полной - ведь в любой момент это может кончится
показать весь комментарий
15.01.2021 14:13 Ответить
Чем ярче свет - тем темнее тени.



Чим вищі податки - тим вигідніше працювати в тіні .
показать весь комментарий
15.01.2021 14:15 Ответить
Жидкости для вейпинга акцизом?
Глицерин, пропиленгликоль или пищевые ароматизаторы?
Готовые жидкости покупают только 20% вейперов. И то из за лени "бодяжить".
показать весь комментарий
15.01.2021 14:38 Ответить
И что ? Неужели нельзя было этого ожидать? Государству нельзя себя вести как слон в лавке фарфора.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:38 Ответить
Рік бичька на підході,

КУРЦЯМ- ПРИГОТУВАТИСЯ
Тютюновий ринок дедалі більше занурюється в тінь попри спроби держави посилити регулювання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1535
показать весь комментарий
15.01.2021 14:40 Ответить
Табачные налоги платят не табачные компании,а потребитель,журналюшки,прежде чем писать туфту, интересуйтесь ситуацией у знающих людей.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:57 Ответить
Потому что это физика, чем больше закручиваете гайку то резьба может сорваться, так же и с фопами произошло, закрутили по самое не могу, теперь многие закрываются и уходят в тень
показать весь комментарий
15.01.2021 15:00 Ответить
У нас уже негласно давно феодализм применяется, всех налогами давят и думаю какие ещё только можно придумать, а дать людям или помочь чем то так это не кому уже и не нужно походу................
показать весь комментарий
15.01.2021 15:00 Ответить
А вы цены еще больше поднимите, тогда полностью в тень уйдут)))
показать весь комментарий
15.01.2021 15:09 Ответить
Табачный рынок все больше погружается в тень, несмотря на попытки государства усилить регулирование, - СМИ

Вкорне неверный заголовок. Нужно писать как есть.
Табачный рынок все больше погружается в тень, БЛАГОДАРЯ попыткам государства усилить регулирование, - СМИ
показать весь комментарий
15.01.2021 18:11 Ответить
Даже дураку понятно что чем выше будут стоить сигареты тем больше будет теневого рынка Но, видать, во власти сидят даже не дураки.
показать весь комментарий
15.01.2021 19:10 Ответить
 
 