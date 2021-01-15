РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10756 посетителей онлайн
Новости
1 565 5

Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа Иванчука за кнопкодавство, - ЧЕСТНО. ДОКУМЕНТ

Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа Иванчука за кнопкодавство, - ЧЕСТНО. ДОКУМЕНТ

Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против члена депутатской группы "Доверие" нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "ЧЕСНО".

 "Движение ЧЕСТНО получило от Офиса генпрокурора письмо о том, что первый заместитель генпрокурора Роман Говда по нашему заявлению внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении Иванчуком уголовного преступления по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (осуществление народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата)", - подчеркивается в сообщении движения. 

Досудебное расследование по данному делу будет осуществлять Государственное бюро расследований.

При этом в сообщении также напоминается, что мажоритарщик из Ивано-Франковской области, член группы "Доверие" Иванчук 5 ноября 2020 года нарушил требования относительно персонального голосования в Верховной Раде, которое было зафиксировано Движением "ЧЕСТНО".

"По нашим наблюдениям, это второй народный депутат, который прибег к кнопкодавству после его криминализации в январе 2020-го, первым был Владислав Поляк", - отмечают в "ЧЕСНО".

Ранее в "ЧЕСНО" заявляли, что генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука.

Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа Иванчука за кнопкодавство, - ЧЕСТНО 01
Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа Иванчука за кнопкодавство, - ЧЕСТНО 02

Автор: 

Иванчук (64) кнопкодавство (102) ЧЕСНО (101) Офис Генпрокурора (2515)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чимось не вгодив, бо таку справу можна відкрити проти любого депа
показать весь комментарий
15.01.2021 13:55 Ответить
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-sud-obmezhivsya-shtrafom-dlya-rosiyskogo-kontrabandista-yakiy-khotiv-pidkupiti-prikordonnika-202101151271513 У Харкові суд обмежився штрафом для російського контрабандиста, який хотів підкупити прикордонника

Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное дело против нардепа Иванчука за кнопкодавство, - ЧЕСТНО - Цензор.НЕТ 3878
показать весь комментарий
15.01.2021 13:57 Ответить
https://censor.net/ru/news/3242024/ofis_genprokurora_so_vtoroyi_popytki_otkryl_ugolovnoe_delo_protiv_nardepa_ivanchuka_za_knopkodavstvo Закроет это дело с первой попытки.План по делам выпонен-скорее в кассу за премией
показать весь комментарий
15.01.2021 13:59 Ответить
Фигасе должность у начальника - 41 слово в названии. Полный песец. А толку никакого.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:39 Ответить
 
 