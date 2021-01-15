Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа Иванчука за кнопкодавство, - ЧЕСТНО. ДОКУМЕНТ

Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против члена депутатской группы "Доверие" нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "ЧЕСНО".

"Движение ЧЕСТНО получило от Офиса генпрокурора письмо о том, что первый заместитель генпрокурора Роман Говда по нашему заявлению внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении Иванчуком уголовного преступления по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (осуществление народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата)", - подчеркивается в сообщении движения.

Досудебное расследование по данному делу будет осуществлять Государственное бюро расследований.

При этом в сообщении также напоминается, что мажоритарщик из Ивано-Франковской области, член группы "Доверие" Иванчук 5 ноября 2020 года нарушил требования относительно персонального голосования в Верховной Раде, которое было зафиксировано Движением "ЧЕСТНО".

"По нашим наблюдениям, это второй народный депутат, который прибег к кнопкодавству после его криминализации в январе 2020-го, первым был Владислав Поляк", - отмечают в "ЧЕСНО".

Ранее в "ЧЕСНО" заявляли, что генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука.



