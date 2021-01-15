Провокация с повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу Кремля, - заявление "ЕС"

Заявление и.о. министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в "Европейской Солидарности" рассматривают как доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы.

Об этом говорится в заявлении политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Чисто по формальным признакам следовало бы требовать отставки Витренко. Но, очевидно, что его заявление не могло быть несогласованным с Офисом Президента. Подтверждается версия, которую "Европейская Солидарность" озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю. Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников "нормандского формата" был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора", - отметили в "ЕС".

В политсиле считают, что эти планы властей синхронизированы с предложениями Бойко-Медведчука.

"Они - в русле известной атлантическая инициативы Коломойского по стратегическому развороту Украины от Запада в сторону России. И все это поставили на повестку дня именно тогда, когда "Газпром" стремительно теряет позиции на европейском рынке, а Соединенные Штаты усиливают меры, чтобы заблокировать строительство "Северного потока". В этой критической ситуации Украинская власть спешит Путину на помощь", - подчеркнули в "Евросолидарности".

Отмечается, что категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России - это красная линия.

Читайте также: "ЕС" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии: "Пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ"

"Украина уже более пяти лет не покупает газ у России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главным достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - значит капитулировать перед Россией. И это вопрос личной ответственности не технократа Витренко, хотя такое заявление не делает ему чести, а лично Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля. Обоим следует перечитать статью Уголовного кодекса о государственной измене", - говорится в сообщении.

"Европейская Солидарность" сделает все возможное, чтобы власть отреклась от своего предательского плана, а в случае необходимости - будем апеллировать к обществу, чтобы обновить красные краски под окнами на Банковой. Так называемый дешевый российский газ - это смертоносное оружие, как дешевый сыр в мышеловке. Он уже стоил Украине Крыма, оккупированных районов Донбасса, и тысяч жизней", - подытожили в политсиле.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что импорт газа из России выгоден Украине и не выгоден РФ.

Также читайте: Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома", - нардеп "ЕС" Ионова