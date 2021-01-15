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Провокация с повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу Кремля, - заявление "ЕС"

Провокация с повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу Кремля, - заявление

Заявление и.о. министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в "Европейской Солидарности" рассматривают как доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы.

Об этом говорится в заявлении политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Чисто по формальным признакам следовало бы требовать отставки Витренко. Но, очевидно, что его заявление не могло быть несогласованным с Офисом Президента. Подтверждается версия, которую "Европейская Солидарность" озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю. Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников "нормандского формата" был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора", - отметили в "ЕС".

В политсиле считают, что эти планы властей синхронизированы с предложениями Бойко-Медведчука.

"Они - в русле известной атлантическая инициативы Коломойского по стратегическому развороту Украины от Запада в сторону России. И все это поставили на повестку дня именно тогда, когда "Газпром" стремительно теряет позиции на европейском рынке, а Соединенные Штаты усиливают меры, чтобы заблокировать строительство "Северного потока". В этой критической ситуации Украинская власть спешит Путину на помощь", - подчеркнули в "Евросолидарности".

Отмечается, что категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России - это красная линия.

Читайте также: "ЕС" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии: "Пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ"

"Украина уже более пяти лет не покупает газ у России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главным достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - значит капитулировать перед Россией. И это вопрос личной ответственности не технократа Витренко, хотя такое заявление не делает ему чести, а лично Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля. Обоим следует перечитать статью Уголовного кодекса о государственной измене", - говорится в сообщении.

"Европейская Солидарность" сделает все возможное, чтобы власть отреклась от своего предательского плана, а в случае необходимости - будем апеллировать к обществу, чтобы обновить красные краски под окнами на Банковой. Так называемый дешевый российский газ - это смертоносное оружие, как дешевый сыр в мышеловке. Он уже стоил Украине Крыма, оккупированных районов Донбасса, и тысяч жизней", - подытожили в политсиле.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что импорт газа из России выгоден Украине и не выгоден РФ.

Также читайте: Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома", - нардеп "ЕС" Ионова

Автор: 

Газ (10238) россия (96413) Витренко Юрий (378) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+37
зебіли є зебіли Відновлення експорту газу з Росії може повернути Україну в енергетичну залежність від Москви, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 943
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15.01.2021 14:06 Ответить
+33
Восстановление экспорта газа из России может вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7521
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15.01.2021 13:56 Ответить
+30
вот его фото, которые появились еще перед выборами во время общения с журналистами - на этих фото он весь..
Вся страна видела , НО побежали амебы ставить за это ничтожество галочки..

Відновлення експорту газу з Росії може повернути Україну в енергетичну залежність від Москви, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 7627 Відновлення експорту газу з Росії може повернути Україну в енергетичну залежність від Москви, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5642
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15.01.2021 14:16 Ответить
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Страница 2 из 2
Объясняю на пальцах, вы купили кошку у Васи, потом я покупаю ее у вас. Вопрос: чью кошку я купила? Вашу. Верно?
Таким образом, с момента покупки газа европейской компанией газ становится европейским. А где они его купили не касается ни меня, ни вас, ни мокшандии.
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15.01.2021 17:34 Ответить
Хм, а не связано ли повышение с рынком газа, который Петя активно двигал с ценой Амстердам+, это просто закономерно, а теперь все такие чистые в белом.
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15.01.2021 14:15 Ответить
100% виноват Петя. И тарифы он поднял пока зеля отдыхал.
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15.01.2021 14:22 Ответить
рынок цены поднял, которые так все хотели и зеля его внедрил полностью
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15.01.2021 14:26 Ответить
ручное регулирование цен на газ-это рынок?
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15.01.2021 14:33 Ответить
Где ручное? В ручную сейчас притормозили. А до этого утверждали, что цена рассчитывается по формуле в зависимости от биржевых котировок на некоторых нидерландских биржах и от курса доллара.
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15.01.2021 14:41 Ответить
а ты вживую. уголь видел?знаешь,чем он от газа отличается?
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15.01.2021 14:49 Ответить
Видел, даже газовый уголь
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15.01.2021 15:37 Ответить
отлично...переводи свою буржуйку на газовый уголь и нормалёк.
пока все спорят-шо дешевле через роттердам,газ или уголь-а у тебя уже и то,и то
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15.01.2021 15:43 Ответить
Дякую, але не потрібно, я в дитинстві в селі у бабусі натягався вже по дві тонни того вугілля кожен рік...добре знаю, що таке ним топити, що на все життя вистачило
Пока меня газ вполне устраивает по годовому контракту 4,7 грн, если посчитать дрова и уголь, то не думаю, что будет дешевле.
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15.01.2021 16:10 Ответить
поначалу был рынок. Зеля же либертианец. Но когда люди начали перегораживать дороги, перешли к ручному регулированию.
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15.01.2021 14:52 Ответить
так не бывает...рынок или есть-или его нет...
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15.01.2021 14:53 Ответить
Требовать санкции на Сев поток2 и начинать покупать саим газ а засрахе.
зебилы ..ля...
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15.01.2021 14:20 Ответить
Зверніть увагу на кількість «акціонерів газпрому» на гілці і ниторика така сама як сім років тому!!! Це просто жах! Кацапи, історія із газовими відношеннями із Росією не щось «старе і забуте»! Це все вже було: і шантаж, і звинувачення в відборі, і суди! Ви зовсім всіх за ідіотів тримаєте?!
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15.01.2021 14:20 Ответить
А как они под украинскими прокси ласково называют свою кацапию "рашкой". видимо пригожин разрешил.
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15.01.2021 14:32 Ответить
Кто-то в этой ЕС действительно считает, что подобные сопли-вопли добавляют партии электората? Как старые сплетницы на скамейке у подъезда. Точно знают, что этот наркоман, а та проститутка.)))
Сейчас российский газ де-юре перестаёт быть российским на западной границе Украины. Гораздо выгоднее что бы этот же газ менял свой статус сразу при входе в украинскую ГТС. Всё остальное очередная притянутая за уши порохоботская зрада.
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15.01.2021 14:27 Ответить
а причем тут единая раисся со своим лохторатом?
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15.01.2021 14:34 Ответить
Угу. А при Петре поднятие цен на газ было патриотичным.
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15.01.2021 14:33 Ответить
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-zayaviv-sho-cini-na-gaz-znizyatsya-pislya-vigrashu-slugi-narodu-na-viborah
Коломойський заявив, що ціни на газ знизяться після виграшу «Слуги народу» на виборах
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15.01.2021 15:17 Ответить
При Петре зарплаты росли и субсидии были реально всем нуждающимся (и какие!) сам должен знать.
А вообще зебилняцкий вой - "а вот при Петре..." сильно смахивает на мокшанское "а в Америке негров линчуют!"
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15.01.2021 16:30 Ответить
Покупать рошкагаз через Словакию - не кабала?
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15.01.2021 14:34 Ответить
нет.
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15.01.2021 14:37 Ответить
почему "нет"? Газпром по-любому получает наши деньги, но мы платим больше, так как еще зарабатывают посредники.
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15.01.2021 14:53 Ответить
Такакаяразніца?
1 января 2009 года
С 10.00 «Газпром» в полном объёме прекратил поставки газа в Украину.

28.04. 2010
Продление пребывания Черноморского флота Росии привязано к цене на газ.

16 июн. 2014
Росія перекрила газ Україні
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15.01.2021 15:10 Ответить
Неверно. КОгда мы платили Газпрому напрямую, то цена была намного выше. А у "посредников" дешевле - Газпром им продавал в 2-3 раза дешевле чем Украине, так что дажде с учетом "маржи" (которая кстати минимальна т.к. это политический а не торговый проект), мы брали газ по отличной цене.
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15.01.2021 15:12 Ответить
по какой такой отличной цене?
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15.01.2021 15:13 Ответить
это ты расскажи Германии - у которой расейский газ был в 1.5-2 раза ниже чем рашка продавала Украине))
просто феерично - как лахтинские тролли бросились защищать покупки газа в рашке..
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15.01.2021 16:07 Ответить
Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3997
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15.01.2021 16:56 Ответить
кацапу "скромный колик" не рассказали, что
Как свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе информации "Газпрома", Швейцария, Нидерланды, Германия, Дания, Австрия, Франция и Финляндия платили за газ менее $400 за тысячу кубометров, тогда как для их южных соседей топливо обходилось дороже $400, а для некоторых мелких потребителей - за $500. Средняя цена поставок российского газа в Украину в 2012 году составила $424,5 за 1 тыс. куб. м с учетом скидки $100 за размещение в Крыму базы ВМФ России....... Цена газа для Германии в прошлом году сложилась примерно на уровне $353, что совсем немногим выше среднегодовой спотовой цены газа на ближайшем ликвидном торговом хабе - голландской TTF - $340.
https://interfax.com.ua/news/economic/148552.html

т.е. Украина получала газ по 524 доллара, а Германии, до которой передача газа на 2500 км дальше - по 353..340))
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15.01.2021 16:11 Ответить
я по тарифам сужу. Сколько платили раньше и сколько платим сейчас. И нам втирают про какую-то "прекрасную" цену. Хоть бы не говорили такого. Люди же чувствуют все на своих кошельках.
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15.01.2021 16:53 Ответить
А ну тролль под ником "Паровоз". напиши вместо слова "рошкогаз" слово "кацапогамногаз". Шо, слабо. чи пригожин не разрешает ?
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15.01.2021 14:47 Ответить
Ого. Пріґожін всю свою бригаду на цю тему кинув. Навіть відомий на Цензорі в 2014-15 тролль ;Задумчивий; виплив.
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15.01.2021 14:36 Ответить
То просто на смітник цих блазнів.
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15.01.2021 15:23 Ответить
Я не впізнаю... в нього новий нік? Ти розпізнав?
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15.01.2021 16:13 Ответить
;Омєрзітєльний;
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15.01.2021 16:16 Ответить
Точно він. Я з ним базарив.
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15.01.2021 16:22 Ответить
Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2720
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15.01.2021 14:43 Ответить
Тарифи це відлуння порошенкового правління. Той же Вітренко з Коболєвим як посадив Петро так і сидять нині.
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15.01.2021 15:54 Ответить
Вітренко з Коболевим спеціалісти, які виконують команду керівництва. Нагнути парашку, чи здатись парашці. Яке керівництво, такі команди.

https://www.pravda.com.ua/news/2009/12/12/4533302/ 12 дек. 2009 г
https://www.pravda.com.ua/news/2009/12/12/4533302/ Тимошенко обіцяє МВФ щокварталу підвищувати тарифи на газ .
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15.01.2021 15:57 Ответить
Ці питання мають обговорювати спеціалісти, а не натовпи фанатиків на форумах кидати один в одного лайно з криками "Зрада". Та де там...
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15.01.2021 14:49 Ответить
"Перемога", потрапити в енергетичну кабалу до окупанта.
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15.01.2021 15:03 Ответить
В чому кабала, коли Україна вже має технічну можливість покупати газ на Заході? От в чому?
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15.01.2021 15:12 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3242026/01921488-89e1-72ee-b9cd-536fc8722bbe

Ну а про те, що купувати газ і електроенергію у вбивць більше ніж 14 тисяч українців, які окупували нашу територію, обговорювати з вами немає сенсу.
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15.01.2021 15:28 Ответить
Ми вже в них паливо для АЕС купуємо. Так що не істери.
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15.01.2021 15:31 Ответить
Та ти шо? Не вже, а ще. Різницю відчуваеш?
То давай і газ з електроенергією будемо у кацапів купувати.
Якраз буде енергетична кабала, якої ти не можеш розгледіти. Чи команду дали не бачити?
"Ядерне паливо для Рівненської АЕС тепер постачатимуть зі США. Воно поступово має замінити російське"
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15.01.2021 15:42 Ответить
Це ти не відчуваєш різницю між аргументацією та істеричними криками. Чимчикуй собі далі, фанатичка.
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15.01.2021 15:46 Ответить
"Аргументи" закінчились? Плювання лайном, це все, на що ти здатен?
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15.01.2021 15:59 Ответить
А йому того й треба.
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15.01.2021 16:07 Ответить
Искусственно представленная проблема по газу показывает,что созданная кукла ФСБ,настолько тупая,безнравственная.управляемая, готовая продать мать родную.(помним его выстовленное фото своих родителей на посмешище с мамой Риммой с перекошенном лицом и папу в труселях).
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15.01.2021 14:55 Ответить
Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3361
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15.01.2021 14:55 Ответить
Кацапчик, ваші висери тут не проходять.
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15.01.2021 15:03 Ответить
Вату з коломойцями підняли по тривозі.
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15.01.2021 15:36 Ответить
Нормандская встреча: не в бровь, а в газ
https://www.youtube.com/watch?v=wi83r6YdrJo&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=8
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15.01.2021 14:58 Ответить
Я тоже так подумал, типа многоходовочка.
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15.01.2021 15:15 Ответить
Майдан все ближе!!!!!
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15.01.2021 15:48 Ответить
А підкажіть які тварюки почали підіймати тарифи у 2014 році ? Чи не петрові суки? Тепер вони волають, що все це робиться по заказу Кремля? Значить і те шоколодне падло по заказу кремля піднімало. Тільки людям тоді пельки закривало та кричало "не розхитуйте човна". Коли ви мерзотники того бабла нажеретесь?
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15.01.2021 15:52 Ответить
А про війну ти не чуло, ні?
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15.01.2021 16:08 Ответить
вам, двом подляковим зебілам https://censor.net/ru/user/467620 та https://censor.net/ru/user/467300 - не підкотили методичок, щоб збрехати хоч чуть правдоподібно?
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15.01.2021 16:10 Ответить
Да мы наслушались уже 7 лет лапшу снимаем, а её навешивают по новой ЕС ! единственный выгодополучатель этой схемы, сам Порошенко. Это он с яхты указания передаёт?
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15.01.2021 15:54 Ответить
Хто там брехав, що Європейська Солідарність не воює з зажопами, з мертвечуками?
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15.01.2021 16:05 Ответить
Многоходовочка.
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15.01.2021 16:20 Ответить
а шо еще есть те кто верит в реверс газа с ЕС? вот смешные....свое не хотят добывать, но все время спекулируют громкими заявлениями.. нет что бы сказать государство Украина увеличила добычу собственных углеводородов втрое... но этого никогда не будет
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15.01.2021 16:51 Ответить
я бы рекомендовал ПЕСикам заткнуть рты и никогда больше не упоминать слово "газ" пока украинский народ не сотрет со своей памяти ИХНЕЕ повышение цен в РАЗЫ(!) на газ, "коммуналку", электричество, доллар!!!
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15.01.2021 19:02 Ответить
Терпения все меньше и меньше
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15.01.2021 19:31 Ответить
На следующем Майдане, ЗеРыгБанда должна быть утилизирована безвозвратно.
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15.01.2021 22:18 Ответить
Газ добывают в рф. Но Украина платит "европейским" прокладкам, которые платят потом в рф. Так почему не покупать у рф напрямую? А по кочану, потому, что зрада.
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16.01.2021 06:53 Ответить
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ - газ из России.Создать напряжение , и расколоть .... Только Медведчук знает ,что у врагов Украины ,на уме . Интересно , какое у него звание ....
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16.01.2021 11:40 Ответить
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