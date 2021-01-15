Провокация с повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу Кремля, - заявление "ЕС"
Заявление и.о. министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в "Европейской Солидарности" рассматривают как доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы.
Об этом говорится в заявлении политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
"Чисто по формальным признакам следовало бы требовать отставки Витренко. Но, очевидно, что его заявление не могло быть несогласованным с Офисом Президента. Подтверждается версия, которую "Европейская Солидарность" озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю. Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников "нормандского формата" был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора", - отметили в "ЕС".
В политсиле считают, что эти планы властей синхронизированы с предложениями Бойко-Медведчука.
"Они - в русле известной атлантическая инициативы Коломойского по стратегическому развороту Украины от Запада в сторону России. И все это поставили на повестку дня именно тогда, когда "Газпром" стремительно теряет позиции на европейском рынке, а Соединенные Штаты усиливают меры, чтобы заблокировать строительство "Северного потока". В этой критической ситуации Украинская власть спешит Путину на помощь", - подчеркнули в "Евросолидарности".
Отмечается, что категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России - это красная линия.
"Украина уже более пяти лет не покупает газ у России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главным достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - значит капитулировать перед Россией. И это вопрос личной ответственности не технократа Витренко, хотя такое заявление не делает ему чести, а лично Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля. Обоим следует перечитать статью Уголовного кодекса о государственной измене", - говорится в сообщении.
"Европейская Солидарность" сделает все возможное, чтобы власть отреклась от своего предательского плана, а в случае необходимости - будем апеллировать к обществу, чтобы обновить красные краски под окнами на Банковой. Так называемый дешевый российский газ - это смертоносное оружие, как дешевый сыр в мышеловке. Он уже стоил Украине Крыма, оккупированных районов Донбасса, и тысяч жизней", - подытожили в политсиле.
Напомним, ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что импорт газа из России выгоден Украине и не выгоден РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таким образом, с момента покупки газа европейской компанией газ становится европейским. А где они его купили не касается ни меня, ни вас, ни мокшандии.
пока все спорят-шо дешевле через роттердам,газ или уголь-а у тебя уже и то,и то
Пока меня газ вполне устраивает по годовому контракту 4,7 грн, если посчитать дрова и уголь, то не думаю, что будет дешевле.
зебилы ..ля...
Сейчас российский газ де-юре перестаёт быть российским на западной границе Украины. Гораздо выгоднее что бы этот же газ менял свой статус сразу при входе в украинскую ГТС. Всё остальное очередная притянутая за уши порохоботская зрада.
Коломойський заявив, що ціни на газ знизяться після виграшу «Слуги народу» на виборах
А вообще зебилняцкий вой - "а вот при Петре..." сильно смахивает на мокшанское "а в Америке негров линчуют!"
1 января 2009 года
С 10.00 «Газпром» в полном объёме прекратил поставки газа в Украину.
28.04. 2010
Продление пребывания Черноморского флота Росии привязано к цене на газ.
16 июн. 2014
Росія перекрила газ Україні
просто феерично - как лахтинские тролли бросились защищать покупки газа в рашке..
Как свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе информации "Газпрома", Швейцария, Нидерланды, Германия, Дания, Австрия, Франция и Финляндия платили за газ менее $400 за тысячу кубометров, тогда как для их южных соседей топливо обходилось дороже $400, а для некоторых мелких потребителей - за $500. Средняя цена поставок российского газа в Украину в 2012 году составила $424,5 за 1 тыс. куб. м с учетом скидки $100 за размещение в Крыму базы ВМФ России....... Цена газа для Германии в прошлом году сложилась примерно на уровне $353, что совсем немногим выше среднегодовой спотовой цены газа на ближайшем ликвидном торговом хабе - голландской TTF - $340.
https://interfax.com.ua/news/economic/148552.html
т.е. Украина получала газ по 524 доллара, а Германии, до которой передача газа на 2500 км дальше - по 353..340))
https://www.pravda.com.ua/news/2009/12/12/4533302/ 12 дек. 2009 г
https://www.pravda.com.ua/news/2009/12/12/4533302/ Тимошенко обіцяє МВФ щокварталу підвищувати тарифи на газ .
Ну а про те, що купувати газ і електроенергію у вбивць більше ніж 14 тисяч українців, які окупували нашу територію, обговорювати з вами немає сенсу.
То давай і газ з електроенергією будемо у кацапів купувати.
Якраз буде енергетична кабала, якої ти не можеш розгледіти. Чи команду дали не бачити?
"Ядерне паливо для Рівненської АЕС тепер постачатимуть зі США. Воно поступово має замінити російське"
https://www.youtube.com/watch?v=wi83r6YdrJo&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=8