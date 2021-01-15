РУС
$54 тыс. в сумочке: таможенники разоблачили в "Борисполе" гражданку Украины, пытавшуюся провезти наличку из ОАЭ. ФОТО

Киевские таможенники остановили украинку, которая пыталась пронести через "зеленый коридор" более 54 тыс. долларов (более 1,5 млн грн) в ручной клади. Женщина возвращалась через аэропорт "Борисполь" из ОАЭ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

По данным ведомства, для прохождения таможенного контроля женщина выбрала упрощенную систему "зеленый коридор", которая позволяет перемещать валюту без письменного декларирования в эквиваленте до € 10 тыс.

$54 тыс. в сумочке: таможенники разоблачили в Борисполе гражданку Украины, пытавшуюся провезти наличку из ОАЭ 01
Фото: Гостаможня

Отмечается, что письменную декларацию женщина не ​​заполняла, за консультацией до начала таможенного контроля не обращалась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млн грн и раритетные монеты. ФОТОрепортаж

"Согласно отечественному законодательству, гражданка смогла провезти только разрешенный лимит валюты, а остальные наличности - $ 41,85 тыс., которые перемещалась с нарушением, Киевской таможней были изъяты до вынесения судом решения по делу", - сказано в сообщении.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

+18
+11
+9
Не вижу фотки разоблачённой гражданки! -- хотя бы до трусиков...*)
показать весь комментарий
15.01.2021 13:57 Ответить
Дуже увлєчєни. Не до ХВотки зараз. Не заважайте.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:00 Ответить
Спочатку прочитав увлєчлєни, потiм увелiчєнi. Ну сутi справи не мiняє
показать весь комментарий
15.01.2021 14:11 Ответить
А там будет на что посмотреть! Не каждый сможет насоса..... заработать 54 тыс. дол!
показать весь комментарий
15.01.2021 14:00 Ответить
Все таки 50 тиШ зєлєні перед очима
показать весь комментарий
15.01.2021 14:01 Ответить
уни посчитали неудобным публиковать фото данной гражданки без труселей,
хотя искренне жаль...и женщину...и деньги
показать весь комментарий
15.01.2021 14:06 Ответить
"женщину" совсем не жаль
показать весь комментарий
15.01.2021 14:13 Ответить
ну почему же, вдруг она просто дервишам ногти делала или их ослам
показать весь комментарий
15.01.2021 14:15 Ответить
как в анекдоте когда ковбои задаром дерьма наелись)
показать весь комментарий
15.01.2021 14:15 Ответить
Как раз изнасиловали её в Украине.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:50 Ответить
ЗеЛенка вернулась, а в коридоре словили
показать весь комментарий
15.01.2021 14:03 Ответить
Да кто на такую образину позарится? ))
показать весь комментарий
15.01.2021 14:07 Ответить
Так она "сбитое" ею золото и люстры там сдавала.. А на нее никто и не зарился
показать весь комментарий
15.01.2021 14:11 Ответить
М У Д Р О!
СО Г Л А С Е Н!!
показать весь комментарий
15.01.2021 14:08 Ответить
Физическое лицо - резидент независимо от возраста имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме и при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях), исключительно на ту сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 евро. Срок действия таких документов 30 календарных дней, начиная со дня выдачи.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:08 Ответить
Спасибо, буду знать, скажу другим, предупрежу....
Эх хорошо всему миру закажу, давайте уж в криптовалюте, браточки
показать весь комментарий
15.01.2021 14:12 Ответить
Меня удивляет что с такой суммой она еще через зеленый коридор поперлась....
показать весь комментарий
15.01.2021 14:14 Ответить
поверила Зеленскому!
показать весь комментарий
15.01.2021 14:16 Ответить
А мене не дивує. Декларувати, мабуть, не могла, бо немає документів про походження. Думаю, вже не раз провозила. Через зелений коридор 9 разів з 10 проходиш спокійно, ніхто нічого не перевіряє. Ще й великий шанс, що навіть якщо зупинять, подивляться лише багаж, сумочку не будуть. На це й розраховувала. А не тут то було.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:44 Ответить
Вы хотите, чтоб вас потом взрывали и по голове били чуваки, которым потом заплатят этими деньгами? Или вы думаете, что вся прокацапская гоп-стоп тусовка забесплатно кучкуется, и питается воздухом и солнечным светом?
показать весь комментарий
15.01.2021 14:44 Ответить
Тю а шо такое? Писичка вернулась с заработков. Не насосала же...
показать весь комментарий
15.01.2021 14:07 Ответить
Не додумалась в Эмиратах сказать что бы на карту Привата кидали деньги....
показать весь комментарий
15.01.2021 14:16 Ответить
На Дубайской бирже труда всегда высокие пособия
показать весь комментарий
15.01.2021 14:09 Ответить
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-sud-obmezhivsya-shtrafom-dlya-rosiyskogo-kontrabandista-yakiy-khotiv-pidkupiti-prikordonnika-202101151271513 У Харкові суд обмежився штрафом для російського контрабандиста, який хотів підкупити прикордонника

$54 тыс. в сумочке: таможенники разоблачили в "Борисполе" гражданку Украины, пытавшуюся провезти наличку из ОАЭ - Цензор.НЕТ 3438
показать весь комментарий
15.01.2021 14:09 Ответить
Насосалась нефти в эмиратах...
показать весь комментарий
15.01.2021 14:09 Ответить
Изъятие валюты у гражданина РФ за нарушение ст. 471 ТК Украины
$54 тис. у сумочці: митники викрили в "Борисполі" громадянку України, яка намагалася провезти готівку з ОАЕ - Цензор.НЕТ 6799Украинская таможня изъяла у гражданина России валюту в эквиваленте 8240 евро за нарушение ст. 471 ТК (Таможенного кодекса) Украины, в связи с чем он обратился к адвокату за правовой помощью.
Гражданин России Д.В. 04.04.2013 г. прилетел в г. Харьков рейсом №110 «Внуково-Харьков».
Имея при себе валюту в эквиваленте 18240 евро, Д.В. в международном зале «Прилет» МАПП «Харьков-аэропорт» при таможенном оформлении решил избрать формой прохождения таможенного контроля «зеленый коридор» и письменно не задекларировал валютные ценности.
При осмотре валютных ценностей сотрудниками Харьковской областной таможни было установлено, что на момент таможенного контроля сумма находящейся у Д.В. валюты на 8240 евро превышала границу прохождения по «зеленому коридору».
Инспектором Харьковской областной таможни в отношении Д.В. был составлен протокол о нарушении таможенных правил в порядке ст.ст. 490, 494, п. 1 ч. 2 ст. 508 ТК (Таможенного кодекса) Украины.
В отношении Д.В. было возбуждено административное дело по факту совершения им правонарушения, предусмотренного ст. 471 ТК Украины (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля).

Согласно Инструкции НБУ «О перемещении наличных денежных средств и банковских металлов через таможенную границу Украины» №148 от 27.05.2008 г. физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличные денежные средства в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10000 евро, без письменного декларирования таможенному органу.
Ст. 471 ТК Украины за нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля предусмотрено административное наказание в виде штрафа 1700 грн. и конфискация товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.
https://timlawyer.com.ua/narushenie-pravil Предметы нарушения (валюта в эквиваленте 8240 евро) были изъяты и сданы в кассу областной таможни для обеспечения последующей судебной конфискации в доход государства.

При рассмотрении дела в суде представитель областной таможни и прокурор требовали привлечь Д.В. к административной ответственности в виде штрафа в сумме 1700 грн, а также конфискации в доход государства изъятой у него валюты в сумме эквивалент 8240 евро, на что адвокат представил мотивированные возражения.
Суд поддержал правовую позицию адвоката-защитника и ограничился административным штрафом в отношении Д.В. в сумме 1700 грн, обязав таможню вернуть ему изъятые валютные ценности.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:13 Ответить
Везла щоб заплатити за комуналку
показать весь комментарий
15.01.2021 14:22 Ответить
в трусах треба валюту перевозити!
показать весь комментарий
15.01.2021 14:41 Ответить
Идиоты, должны радоваться, что в страну валюту ввозят, а не вывозят.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:42 Ответить
+100
показать весь комментарий
15.01.2021 14:52 Ответить
Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя в Украине быть богатой такой...
показать весь комментарий
15.01.2021 14:43 Ответить
Дебилы, разрешите ввозить валюту в страну
показать весь комментарий
15.01.2021 14:51 Ответить
Плять скоты , человек вез честно заработанные деньги
показать весь комментарий
15.01.2021 14:53 Ответить
А раз все равно потом деньги отберут, то больше она никому и минет не сделает. Пойдет на завод шлифовальщицей.
показать весь комментарий
15.01.2021 20:57 Ответить
так она что их разве украла? ну какая кому разница сколько у кого денег и сколько куда он их везёт или у нас надо и трусы на выворот всем показывать???
показать весь комментарий
15.01.2021 14:54 Ответить
В ОАЕ - це кишенькові гроші для тамтешніх арабів.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:07 Ответить
та хоч би до 100 тис . в людей є можливосі і вміння то чому ні?
показать весь комментарий
15.01.2021 15:28 Ответить
Нашли в сумочке, потому что в другие места не влазит.
показать весь комментарий
15.01.2021 16:02 Ответить
девка работала до мозолей .....А вы ей мешаете завезти денег Не декларировать же ей, как она их заработала
показать весь комментарий
15.01.2021 16:05 Ответить
Вот ироды, забрали у малышки карманные расходы) Может папика доила, может сама))
показать весь комментарий
15.01.2021 16:52 Ответить
Ей надо было брать чек после кажого раза.
И платить налог.
показать весь комментарий
15.01.2021 18:46 Ответить
 
 