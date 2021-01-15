$54 тыс. в сумочке: таможенники разоблачили в "Борисполе" гражданку Украины, пытавшуюся провезти наличку из ОАЭ. ФОТО

Киевские таможенники остановили украинку, которая пыталась пронести через "зеленый коридор" более 54 тыс. долларов (более 1,5 млн грн) в ручной клади. Женщина возвращалась через аэропорт "Борисполь" из ОАЭ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

По данным ведомства, для прохождения таможенного контроля женщина выбрала упрощенную систему "зеленый коридор", которая позволяет перемещать валюту без письменного декларирования в эквиваленте до € 10 тыс.



Фото: Гостаможня

Отмечается, что письменную декларацию женщина не ​​заполняла, за консультацией до начала таможенного контроля не обращалась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млн грн и раритетные монеты. ФОТОрепортаж

"Согласно отечественному законодательству, гражданка смогла провезти только разрешенный лимит валюты, а остальные наличности - $ 41,85 тыс., которые перемещалась с нарушением, Киевской таможней были изъяты до вынесения судом решения по делу", - сказано в сообщении.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.