$54 тыс. в сумочке: таможенники разоблачили в "Борисполе" гражданку Украины, пытавшуюся провезти наличку из ОАЭ. ФОТО
Киевские таможенники остановили украинку, которая пыталась пронести через "зеленый коридор" более 54 тыс. долларов (более 1,5 млн грн) в ручной клади. Женщина возвращалась через аэропорт "Борисполь" из ОАЭ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
По данным ведомства, для прохождения таможенного контроля женщина выбрала упрощенную систему "зеленый коридор", которая позволяет перемещать валюту без письменного декларирования в эквиваленте до € 10 тыс.
Отмечается, что письменную декларацию женщина не заполняла, за консультацией до начала таможенного контроля не обращалась.
"Согласно отечественному законодательству, гражданка смогла провезти только разрешенный лимит валюты, а остальные наличности - $ 41,85 тыс., которые перемещалась с нарушением, Киевской таможней были изъяты до вынесения судом решения по делу", - сказано в сообщении.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
хотя искренне жаль...и женщину...и деньги
СО Г Л А С Е Н!!
Эх хорошо всему миру закажу, давайте уж в криптовалюте, браточки
Украинская таможня изъяла у гражданина России валюту в эквиваленте 8240 евро за нарушение ст. 471 ТК (Таможенного кодекса) Украины, в связи с чем он обратился к адвокату за правовой помощью.
Гражданин России Д.В. 04.04.2013 г. прилетел в г. Харьков рейсом №110 «Внуково-Харьков».
Имея при себе валюту в эквиваленте 18240 евро, Д.В. в международном зале «Прилет» МАПП «Харьков-аэропорт» при таможенном оформлении решил избрать формой прохождения таможенного контроля «зеленый коридор» и письменно не задекларировал валютные ценности.
При осмотре валютных ценностей сотрудниками Харьковской областной таможни было установлено, что на момент таможенного контроля сумма находящейся у Д.В. валюты на 8240 евро превышала границу прохождения по «зеленому коридору».
Инспектором Харьковской областной таможни в отношении Д.В. был составлен протокол о нарушении таможенных правил в порядке ст.ст. 490, 494, п. 1 ч. 2 ст. 508 ТК (Таможенного кодекса) Украины.
В отношении Д.В. было возбуждено административное дело по факту совершения им правонарушения, предусмотренного ст. 471 ТК Украины (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля).
Согласно Инструкции НБУ «О перемещении наличных денежных средств и банковских металлов через таможенную границу Украины» №148 от 27.05.2008 г. физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличные денежные средства в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10000 евро, без письменного декларирования таможенному органу.
Ст. 471 ТК Украины за нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля предусмотрено административное наказание в виде штрафа 1700 грн. и конфискация товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.
https://timlawyer.com.ua/narushenie-pravil Предметы нарушения (валюта в эквиваленте 8240 евро) были изъяты и сданы в кассу областной таможни для обеспечения последующей судебной конфискации в доход государства.
При рассмотрении дела в суде представитель областной таможни и прокурор требовали привлечь Д.В. к административной ответственности в виде штрафа в сумме 1700 грн, а также конфискации в доход государства изъятой у него валюты в сумме эквивалент 8240 евро, на что адвокат представил мотивированные возражения.
Суд поддержал правовую позицию адвоката-защитника и ограничился административным штрафом в отношении Д.В. в сумме 1700 грн, обязав таможню вернуть ему изъятые валютные ценности.
И платить налог.