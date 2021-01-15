Разрабатывается законопроект, который позволит сократить разрыв в тарифах на газ в разных регионах Украины, - Шмыгаль

Тариф на распределение газа "может быть довольно существенной цифрой в платежке и очень важно, чтобы люди видели и понимали, как она формируется

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К сожалению, есть довольно большой разрыв. Например, в Киеве цена за распределение составляет 0,4 грн, а есть у нас отдельные области, где в отдельных городах цена составляет 2,96 грн. Сейчас нарабатывается законопроект, который даст возможность значительно сократить этот разрыв и упорядочить ситуацию на рынке распределения газа для того, чтобы цена была справедливой и рыночной", - рассказал глава правительства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

Ранее сообщалось, что МВФ обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Позже Шмыгаль сообщил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом по цене на природный газ.

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