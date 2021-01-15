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Новости
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Разрабатывается законопроект, который позволит сократить разрыв в тарифах на газ в разных регионах Украины, - Шмыгаль

Разрабатывается законопроект, который позволит сократить разрыв в тарифах на газ в разных регионах Украины, - Шмыгаль

Тариф на распределение газа "может быть довольно существенной цифрой в платежке и очень важно, чтобы люди видели и понимали, как она формируется

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К сожалению, есть довольно большой разрыв. Например, в Киеве цена за распределение составляет 0,4 грн, а есть у нас отдельные области, где в отдельных городах цена составляет 2,96 грн. Сейчас нарабатывается законопроект, который даст возможность значительно сократить этот разрыв и упорядочить ситуацию на рынке распределения газа для того, чтобы цена была справедливой и рыночной", - рассказал глава правительства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

Ранее сообщалось, что МВФ обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Позже Шмыгаль сообщил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом по цене на природный газ.

Также читайте: С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", действовавшей до введения жесткого карантина, - Шмыгаль

Автор: 

Газ (10238) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2735)


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Топ комментарии
+4
Сказочник.Украинский газ в первую очередь для обеспечения Украинского Народа,
а потом перекупщиков.
а про электроэнэргию - тут и обсуждать нечего,и не надо расказывать сказки о
ценах в Европе и где то на Мадагаскаре...
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15.01.2021 16:05 Ответить
+3
На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального понижения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.(с)
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15.01.2021 14:20 Ответить
+3
Шмаркля, так сколько всё-таки стоить будет для украинцев ГАЗ НАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ДОБЫЧИ? Ты, Гида, так ни разу нам и не сказал?
ГДЕ НАШ УКРАИНСКИЙ ГАЗ И НАШИ ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ЦЕНЫ?
ХВАТИТ ЛГАТЬ И ВПАРИВАТЬ НАМ ЦЕНЫ И ГАЗ НА КАКИХ-ТО МИФИЧЕСКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ХАБАХ.
У нас есть свой ДЕШЁВЫЙ газ, которого хватит на всех УКРАИНЦЕВ, а ты его ВОРУЕШЬ вместе с Зебилом и его бандой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2021 14:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Лучше бы газовые месторождения с таким усердием разрабатывали, а не законы, которые потом отменяете. или просто кладете под сукно.
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15.01.2021 14:17 Ответить
Люди Светлого Будущего! -- с тёмным прошлым и мутным настоящим...
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15.01.2021 14:17 Ответить
На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального понижения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.(с)
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15.01.2021 14:20 Ответить
"Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии." .....Доприкалывались .
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15.01.2021 14:25 Ответить
нагнули зебилов, а потом конфетку в рот, чтобы не ворчали.
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15.01.2021 14:26 Ответить
Ставка "сниженного на 30%" тарифа на газ 2021 по версии Зеленого и К - 6,99.. Ставка декабря 2020 тарифа на газ - 6,33 ....Вообще то это увеличение на 10% !!!
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15.01.2021 14:28 Ответить
Ті не понімаєшь, єто зменшення!
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15.01.2021 17:00 Ответить
жидовские мансы
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15.01.2021 14:24 Ответить
повне перекриття трас,митниць бестроково!
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15.01.2021 14:32 Ответить
скоро почнуться віялові вимкнення електроенергії,це в тій країні яка завжди експортувала електроенергію х"№!й знає куда,це жо...а!!!
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15.01.2021 14:33 Ответить
справедливые и рыночные цены устанавливаются кабмином - цирк )
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15.01.2021 14:37 Ответить
Шмаркля, так сколько всё-таки стоить будет для украинцев ГАЗ НАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ДОБЫЧИ? Ты, Гида, так ни разу нам и не сказал?
ГДЕ НАШ УКРАИНСКИЙ ГАЗ И НАШИ ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ЦЕНЫ?
ХВАТИТ ЛГАТЬ И ВПАРИВАТЬ НАМ ЦЕНЫ И ГАЗ НА КАКИХ-ТО МИФИЧЕСКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ХАБАХ.
У нас есть свой ДЕШЁВЫЙ газ, которого хватит на всех УКРАИНЦЕВ, а ты его ВОРУЕШЬ вместе с Зебилом и его бандой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2021 14:48 Ответить
Сокращать разрыв будем в сторону увеличения?
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15.01.2021 14:52 Ответить
Сказочник.Украинский газ в первую очередь для обеспечения Украинского Народа,
а потом перекупщиков.
а про электроэнэргию - тут и обсуждать нечего,и не надо расказывать сказки о
ценах в Европе и где то на Мадагаскаре...
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15.01.2021 16:05 Ответить
Тарифный геноцид продолжается.
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15.01.2021 18:14 Ответить
 
 