Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в Европу
Компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в институте общественного здравоохранения Норвегии, передает Reuters.
В Норвегии отметили, что сейчас неясно, сколько времени Pfizer понадобится, чтобы вернуться к максимальной производительности.
"Производитель вакцины компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующий недели", - говорится в сообщении института.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.
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В Бундесе пока готовят станции вакцинации к массовому приёму через 5 дней.
Видел уже готовые -- даже указатели на дорогах уже висят.
А пока всех старичков прокололи вне очереди -- "И это правильно, дорогие товарищи!"
Тем более, что пожилые люди основные аккумуляторы и разносчики заразы...
Посещение домов престарелых запрещены почти с самого начала эпидемии.
Среди пожилых людей самая большая заболеваемость и смертность.
Поэтому их и вакцинируют в первую очередь и раньше даже медиков, полиции и военных.
...а шо у вас -- не всё, как у людей?
Естественно, среди них потери будут больше по-любому.
Но просто вымереть им никто не даст -- это наши Люди -- Отцы и Матери.
Бороться будут, как за младенцев.
Я вчера из клиники вернулся -- 4 дня там обследовался (в основном пожилые, очень пожилые и почти все лежачие) -- вашу технологию мышления там бы не поняли.
А я понимаю... -- мы все Совка больные дети.