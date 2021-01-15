Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в Европу

Компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в институте общественного здравоохранения Норвегии, передает Reuters.

В Норвегии отметили, что сейчас неясно, сколько времени Pfizer понадобится, чтобы вернуться к максимальной производительности.

"Производитель вакцины компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующий недели", - говорится в сообщении института.

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Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.