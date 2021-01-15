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Новости Борьба с коронавирусом
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Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в Европу

Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в Европу

Компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в институте общественного здравоохранения Норвегии, передает Reuters.

В Норвегии отметили, что сейчас неясно, сколько времени Pfizer понадобится, чтобы вернуться к максимальной производительности.

"Производитель вакцины компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующий недели", - говорится в сообщении института.

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Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.

вакцина (3815) Нидерланды (1614) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
Это нормально. Пока проколят те дозы, что уже в наличии, новые производственные мощности наладятся...
В Бундесе пока готовят станции вакцинации к массовому приёму через 5 дней.
Видел уже готовые -- даже указатели на дорогах уже висят.
А пока всех старичков прокололи вне очереди -- "И это правильно, дорогие товарищи!"
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15.01.2021 14:26 Ответить
+2
В демократических странах другая аргументация: Сперва спасают самых слабых и немощных.
Естественно, среди них потери будут больше по-любому.

Но просто вымереть им никто не даст -- это наши Люди -- Отцы и Матери.
Бороться будут, как за младенцев.
Я вчера из клиники вернулся -- 4 дня там обследовался (в основном пожилые, очень пожилые и почти все лежачие) -- вашу технологию мышления там бы не поняли.
А я понимаю... -- мы все Совка больные дети.
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15.01.2021 17:50 Ответить
+2
Приємно, що ви мене зрозуміли. Я звик, що мене мало хто розуміє. Звик бути в меншості. 73% мене не просто не розуміють, а я для них чужий і викликаю негативні емоції. А якщо висловлю щось глибинне, то потім жалкую, тому що мене не зрозуміли, але намагаються за рахунок образ і якихось звинувачень мене принизити.
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15.01.2021 19:38 Ответить
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а я думаю, просто вода в кране закончилась...
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15.01.2021 14:19 Ответить
В Норвегии, вроде, умерли люди от этой вакцины.
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15.01.2021 20:23 Ответить
І тут, бляха, нє повєзло...Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в Европу - Цензор.НЕТ 1266
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15.01.2021 14:20 Ответить
Это нормально. Пока проколят те дозы, что уже в наличии, новые производственные мощности наладятся...
В Бундесе пока готовят станции вакцинации к массовому приёму через 5 дней.
Видел уже готовые -- даже указатели на дорогах уже висят.
А пока всех старичков прокололи вне очереди -- "И это правильно, дорогие товарищи!"
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15.01.2021 14:26 Ответить
В Норвегії теж почали зі старих.
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15.01.2021 15:34 Ответить
Это разумно и гуманно. Не гонять же целые дома престарелых по вак. пунктам.

Тем более, что пожилые люди основные аккумуляторы и разносчики заразы...
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15.01.2021 15:53 Ответить
нет, основные разносчики это как раз-таки школьники
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15.01.2021 17:04 Ответить
В Германии младшие школьники ходят в школу.
Посещение домов престарелых запрещены почти с самого начала эпидемии.
Среди пожилых людей самая большая заболеваемость и смертность.
Поэтому их и вакцинируют в первую очередь и раньше даже медиков, полиции и военных.
...а шо у вас -- не всё, как у людей?
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15.01.2021 17:08 Ответить
я где-то сказал, что у школьников высокая заболеваемость и смертность?
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15.01.2021 21:20 Ответить
Мені здається що сенс в іншому. Адже заява інституту громадської охорони здоров'я Норвегії про те що компанія Pfizer з наступного тижня тимчасово скоротить поставки своєї вакцини проти коронавірусу в Європу пролунала після того, як у Норвегії після щеплення вакциноюhttps://www.ukrinform.ua/tag-vakcina компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини. Усі вони були літнього віку і мали ослаблений імунітет. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171386-u-***********-viavili-pobicni-efekti-vid-vakcini-pfizer.html А ще раніше, у Нідерландах близько 100 осіб повідомили, що мали побічні ефекти після введення вакцини від коронавірусу, виготовленої компаніями Pfizer/BioNTech. Висловлюсь, може десь брутально, але чесно. Жодна вакцина ще не має достатньо вагомої перевірки. А людство поспішає, з когось треба починати, хтось має бути першим. І тому логічно починати зі старих людей, в разі негативних наслідків, як у Нідерландах, втрати будуть не такими відчутними.
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15.01.2021 17:33 Ответить
В демократических странах другая аргументация: Сперва спасают самых слабых и немощных.
Естественно, среди них потери будут больше по-любому.

Но просто вымереть им никто не даст -- это наши Люди -- Отцы и Матери.
Бороться будут, как за младенцев.
Я вчера из клиники вернулся -- 4 дня там обследовался (в основном пожилые, очень пожилые и почти все лежачие) -- вашу технологию мышления там бы не поняли.
А я понимаю... -- мы все Совка больные дети.
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15.01.2021 17:50 Ответить
Приємно, що ви мене зрозуміли. Я звик, що мене мало хто розуміє. Звик бути в меншості. 73% мене не просто не розуміють, а я для них чужий і викликаю негативні емоції. А якщо висловлю щось глибинне, то потім жалкую, тому що мене не зрозуміли, але намагаються за рахунок образ і якихось звинувачень мене принизити.
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15.01.2021 19:38 Ответить
Так и она вроде не камильфо, мрут старики. https://news.tut.by/world/714876.html
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15.01.2021 16:36 Ответить
Да уж
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15.01.2021 14:26 Ответить
Данная вакцина может попасть в Украину----- а может и не попасть....
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15.01.2021 14:28 Ответить
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.
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15.01.2021 14:46 Ответить
Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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15.01.2021 14:47 Ответить
все верно, прежде всего бизнес. пока спрос значительно превышает предложение, нужно максимально поиметь с этого профит. ведь долго такая лафа для фармгигантов не продлится.
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15.01.2021 14:51 Ответить
 
 