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Новости Коронавирус и карантин
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Если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы, это сведет на нет цель жесткого карантина, - Степанов

Если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы, это сведет на нет цель жесткого карантина, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов выступает против возвращения учеников младших классов в школу, поскольку они могут "принести" инфекцию из школы членам своей семьи.

Об этом Степанов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Период действия усиленного карантина в Украине совпадает с завершением инкубационного срока заболевания COVID-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Многим из вас известно, что дети нередко переносят коронавирус бессимптомно, поэтому родители могут не знать о рисках передачи болезни и привести малышей на учебу. А это, в свою очередь, приведет к росту заболеваемости из-за перекрестного заражения детей", - объяснил глава Минздрава.

Также, по словам министра, дети могут "принести" инфекцию из школы членам своей семьи. В частности, и тем, которые находятся в зоне риска.

"Я понимаю родителей и учителей - все слишком устали от ограничительных мер. Но нужно еще немного набраться терпения. Карантин продлится до 24 января, результатом его соблюдения станет способность медицинской системы выдерживать дальнейшие нагрузки", - подытожил Степанов.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан выступил за возобновление очного обучения в школах. Он считает, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 стал чаще поражать детей, возросло количество случаев госпитализации, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) школа (3023) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
зменшити кількість хворих до вакцинування, щоб не загружати лікарів і зменшити смертність. Діти є носіями, легко хворіють, але розносять заразу, яку підхоплюють дорослі, важко хворіють і мруть.
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15.01.2021 14:58 Ответить
+3
раби можуть здохнуть, не доживши до абразавания.
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15.01.2021 14:59 Ответить
+2
А какая сопственно цель то была?
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15.01.2021 14:40 Ответить
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Степанову не хватит денег на хатынку?
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15.01.2021 14:39 Ответить
все, за что зеленые недоумки не берутся - все за 5 минут сводится на ноль...
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15.01.2021 14:40 Ответить
А какая сопственно цель то была?
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15.01.2021 14:40 Ответить
зменшити кількість хворих до вакцинування, щоб не загружати лікарів і зменшити смертність. Діти є носіями, легко хворіють, але розносять заразу, яку підхоплюють дорослі, важко хворіють і мруть.
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15.01.2021 14:58 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов выступает против возвращения учеников младших классов в школу, поскольку они могут "принести" инфекцию из школы членам своей семьи.

Не ссы, Стёпа. Пусть завуч на выходе проверяет, чтобы ничего из школы не выносили.
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15.01.2021 14:41 Ответить
как там
китайское дерьмо по заоблачной цене?
Якщо наступного тижня учні молодших класів повернуться до шкіл, це зведе нанівець мету жорсткого карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 2802
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15.01.2021 14:47 Ответить
"Жесткий" карантин - это Степашка про Буковель нам говорит !?
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15.01.2021 14:47 Ответить
А то, что это сведет на ноль все образование, то ничего. Дети степановых и пр. будут учиться с репетиторами и поступать за деньги в вузы.
А рабам - зась!
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15.01.2021 14:48 Ответить
раби можуть здохнуть, не доживши до абразавания.
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15.01.2021 14:59 Ответить
І він прав. Точніше не він, а інфекціоністи. Особисто спілкувався
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15.01.2021 15:18 Ответить
Украинский локдаун как самурай. У него нет цели. Есть только путь.
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15.01.2021 15:20 Ответить
Озвучьте цель !!
Дети не болеют, локдаун увеличивает количество больных ...
Какова цель этих мер?
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15.01.2021 15:22 Ответить
Та же что и в Европе: убить малые и средние бизнесы, для "Great Reset".

Никакого отношения ни к какому "вирусу" это паскудство, разумеется, не имеет.
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15.01.2021 15:25 Ответить
Мы это знаем.
Почему они не озвучивают?
Так бы и сказали: "Мы всё делаем для того, что бы через 10 лет осталось 30% украинцев".
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15.01.2021 16:01 Ответить
Может боятся чего ? Всё равно им бежать некуда.
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15.01.2021 22:34 Ответить
Степа- ДАУН-ов та барижник вакцин.
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15.01.2021 15:45 Ответить
Кличко не может отказать мамочка???
Задолбались с детками???
А смысл тогда?? Это не локдаун а черт знает что....
Им дети не нужны..так побочное действие секса..
А учителя и медики подавно..подумаешь подохнут...от гриппа всегда умирали...
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15.01.2021 16:12 Ответить
Раньше было именем закона! А теперь стало именем ковида ты болен! Мрак.
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15.01.2021 16:49 Ответить
Интересно каким именем ковида вы больны??
Никто вам ковид не поставит за красивые глаза..так что успокойтесь
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15.01.2021 17:24 Ответить
 
 