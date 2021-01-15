Если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы, это сведет на нет цель жесткого карантина, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов выступает против возвращения учеников младших классов в школу, поскольку они могут "принести" инфекцию из школы членам своей семьи.
Об этом Степанов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Период действия усиленного карантина в Украине совпадает с завершением инкубационного срока заболевания COVID-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Многим из вас известно, что дети нередко переносят коронавирус бессимптомно, поэтому родители могут не знать о рисках передачи болезни и привести малышей на учебу. А это, в свою очередь, приведет к росту заболеваемости из-за перекрестного заражения детей", - объяснил глава Минздрава.
Также, по словам министра, дети могут "принести" инфекцию из школы членам своей семьи. В частности, и тем, которые находятся в зоне риска.
"Я понимаю родителей и учителей - все слишком устали от ограничительных мер. Но нужно еще немного набраться терпения. Карантин продлится до 24 января, результатом его соблюдения станет способность медицинской системы выдерживать дальнейшие нагрузки", - подытожил Степанов.
Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан выступил за возобновление очного обучения в школах. Он считает, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу.
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Не ссы, Стёпа. Пусть завуч на выходе проверяет, чтобы ничего из школы не выносили.
китайское дерьмо по заоблачной цене?
А рабам - зась!
Дети не болеют, локдаун увеличивает количество больных ...
Какова цель этих мер?
Никакого отношения ни к какому "вирусу" это паскудство, разумеется, не имеет.
Почему они не озвучивают?
Так бы и сказали: "Мы всё делаем для того, что бы через 10 лет осталось 30% украинцев".
Задолбались с детками???
А смысл тогда?? Это не локдаун а черт знает что....
Им дети не нужны..так побочное действие секса..
А учителя и медики подавно..подумаешь подохнут...от гриппа всегда умирали...
Никто вам ковид не поставит за красивые глаза..так что успокойтесь