Если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы, это сведет на нет цель жесткого карантина, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов выступает против возвращения учеников младших классов в школу, поскольку они могут "принести" инфекцию из школы членам своей семьи.

Об этом Степанов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Период действия усиленного карантина в Украине совпадает с завершением инкубационного срока заболевания COVID-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Многим из вас известно, что дети нередко переносят коронавирус бессимптомно, поэтому родители могут не знать о рисках передачи болезни и привести малышей на учебу. А это, в свою очередь, приведет к росту заболеваемости из-за перекрестного заражения детей", - объяснил глава Минздрава.

Также, по словам министра, дети могут "принести" инфекцию из школы членам своей семьи. В частности, и тем, которые находятся в зоне риска.

"Я понимаю родителей и учителей - все слишком устали от ограничительных мер. Но нужно еще немного набраться терпения. Карантин продлится до 24 января, результатом его соблюдения станет способность медицинской системы выдерживать дальнейшие нагрузки", - подытожил Степанов.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан выступил за возобновление очного обучения в школах. Он считает, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу.

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