Украинская вакцина от COVID-19 уникальна. В будущем она возможно сможет блокировать и другие вирусы, - эпидемиолог Фаворов
Молекулярно-биологические исследования показали, что украинский кандидат в вакцины от COVID-19 уникален. Существует большая вероятность, что украинская вакцина сможет блокировать не только коронавирус, но и MERS, SARS-1 и, возможно, появляющиеся в дальнейшем вирусы.
Об этом на ZOOM-конференции рассказал профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Мы провели еще несколько молекулярно-биологических анализов - это очень современные компьютерные анализы геномов. И они показали, что уникальность украинской вакцины будет в том, что велика вероятность, что она будет блокировать и MERS, и SARS-1, и, мы надеемся, всякие разные вирусы, которые появятся в будущем. Потому что у них есть общий доменный участок, который мы воспроизвели", - пояснил Фаворов.
Ученый также уверен, что украинский кандидат в вакцины имеет очень большие перспективы стать ведущим вакцинным препаратом в мире.
"Не касаясь критики других вакцин, понимая, что они были сделаны как вакцины военного времени (надо было по-быстрому сделать все, чтобы начать вакцинацию), я считаю, что украинская вакцина имеет надежную перспективу стать одной из основных", - отметил он.
Напомним, Фаворов сообщил, что разработка украинского кандидата в вакцины никогда не финансировалась и не финансируется за государственные деньги. Все стадии исследования и разработки были осуществлены исключительно за оборотные средства предприятий-разработчиков "Диапроф-Мед" и DiaPrep System Inc. Он также отметил, что без финансирования дорогостоящей третьей фазы клинических испытаний, которая невозможна без производства 100 тысяч готовых доз вакцины, проект пока находится на паузе. Более того, бюджетом 2021 года не предусмотрено финансирование производства украинской вакцины.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание уникальной украинской вакцины от COVID-19. Также Зеленский лично заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину после заключительной фазы клинических испытаний.
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- Пробуй-пробуй, - сказали пацаны.
Радуцкий уже потирает лапки
Але починати розробку потрібно було хоча б влітку,як усі.А зараз може вийти лише грандіозний розпил бабла.
Похвальную грамоту от Ермака ?
Але вся ця затія-профанація.
Що стосується російських інвестицій, то їх повно в Україні. Прямих і опосередкованих. Не усі вони - зрада. Але загалом це не дивує.
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https://www.facebook.com/michael.favorov/posts/10215124574066565?__cft__[0]=AZWHeavrkf8OZLRQ_dHLM4SyNaDSsLrDI3cBzrTkH851dzFi3nLURjTaTG4pxWYZ8x9U4XE6HkPAReMotsnHzs-RmmXvUK9NjWw4ZsQZ8gpgk1Qz1vsEWqObKHmrIQ00YO4&__tn__=%2CO%2CP-R 12 січня о 00:40 ·
Сегодня утром привился Модерной. Дочка (in low) записала меня на прививку, что мне было не под силу потому, что все телефоны заняты, а сайты падали уже в четверг, от перегрузки. Но Алене это удалось!
Прививка делается не выходя из машины. Огромная пустая парковка оборудована под три колонны автомобилей. На следовании колонн три пункта остановки для 1. проверки данных, 2. ответов на вопросы и подписание согласия и собственно 3. прививка. Иметь копию Е-мейла на телефоне о записи и водительские права, обязательно. Уколы делают девочки медсестры, регулируют потоки, солдаты.
Всё построено по принципу площадки сортировки раненых!
После прививки сидишь в машине 15 минут, если ничего не произошло, уезжаешь, до следующего визита через 28 дней.
Моё время было 9:05 (начало в 9:00) моя регистрация в Де Калбе, район Атланты, №97. За 30 минут через систему вакцинации прошло 100 человек!!! Америка!
И знаешь ли ты, сколько длится высокий титр антител противоинфлюэнцальных вакцин?
На следующую эпидемию мы их всех уделаем!!!
СашиМиши-стоматолога
Лонгрід "В Украине худшая ситуация с вакцинацией в Европе. Кто реально виноват?" можна https://biz.liga.net/all/fmcg/article/ne-vse-kak-u-lyudey-v-ukraine-hudshaya-situatsiya-s-vaktsinatsiey-v-evrope-kto-realno-vinovat почитати тут . Але якщо вам ліньки, то скорочений варіант: бардак, непрофесіоналізм і жадібність.
А если прислонить ампулу к уху, то можно услышать шелест волн: "пи*дешшш... пи*дешшш..."
Це означає , що інші, в тому числі китайська, яку шапіто збирається колоти українцям, ВООЗ не визнає як безпечні для проведення щеплень людині.
Та ясное дело . На закупках через прокладки легче украсть. И ЗЕк выполняет предписание Транснациональных корпорация - сделать Украину аграрной. Зачем нам НАУКА, зачем нам ЛЮДИ. Лишних убрать. Попросту не лечить.
разработку.
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