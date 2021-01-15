Украинская вакцина от COVID-19 уникальна. В будущем она возможно сможет блокировать и другие вирусы, - эпидемиолог Фаворов

Молекулярно-биологические исследования показали, что украинский кандидат в вакцины от COVID-19 уникален. Существует большая вероятность, что украинская вакцина сможет блокировать не только коронавирус, но и MERS, SARS-1 и, возможно, появляющиеся в дальнейшем вирусы.

Об этом на ZOOM-конференции рассказал профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы провели еще несколько молекулярно-биологических анализов - это очень современные компьютерные анализы геномов. И они показали, что уникальность украинской вакцины будет в том, что велика вероятность, что она будет блокировать и MERS, и SARS-1, и, мы надеемся, всякие разные вирусы, которые появятся в будущем. Потому что у них есть общий доменный участок, который мы воспроизвели", - пояснил Фаворов.

Ученый также уверен, что украинский кандидат в вакцины имеет очень большие перспективы стать ведущим вакцинным препаратом в мире.

"Не касаясь критики других вакцин, понимая, что они были сделаны как вакцины военного времени (надо было по-быстрому сделать все, чтобы начать вакцинацию), я считаю, что украинская вакцина имеет надежную перспективу стать одной из основных", - отметил он.

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Напомним, Фаворов сообщил, что разработка украинского кандидата в вакцины никогда не финансировалась и не финансируется за государственные деньги. Все стадии исследования и разработки были осуществлены исключительно за оборотные средства предприятий-разработчиков "Диапроф-Мед" и DiaPrep System Inc. Он также отметил, что без финансирования дорогостоящей третьей фазы клинических испытаний, которая невозможна без производства 100 тысяч готовых доз вакцины, проект пока находится на паузе. Более того, бюджетом 2021 года не предусмотрено финансирование производства украинской вакцины.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание уникальной украинской вакцины от COVID-19. Также Зеленский лично заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину после заключительной фазы клинических испытаний.