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Новости Борьба с коронавирусом
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Украинская вакцина от COVID-19 уникальна. В будущем она возможно сможет блокировать и другие вирусы, - эпидемиолог Фаворов

Украинская вакцина от COVID-19 уникальна. В будущем она возможно сможет блокировать и другие вирусы, - эпидемиолог Фаворов

Молекулярно-биологические исследования показали, что украинский кандидат в вакцины от COVID-19 уникален. Существует большая вероятность, что украинская вакцина сможет блокировать не только коронавирус, но и MERS, SARS-1 и, возможно, появляющиеся в дальнейшем вирусы.

Об этом на ZOOM-конференции рассказал профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы провели еще несколько молекулярно-биологических анализов - это очень современные компьютерные анализы геномов. И они показали, что уникальность украинской вакцины будет в том, что велика вероятность, что она будет блокировать и MERS, и SARS-1, и, мы надеемся, всякие разные вирусы, которые появятся в будущем. Потому что у них есть общий доменный участок, который мы воспроизвели", - пояснил Фаворов.

Ученый также уверен, что украинский кандидат в вакцины имеет очень большие перспективы стать ведущим вакцинным препаратом в мире.

"Не касаясь критики других вакцин, понимая, что они были сделаны как вакцины военного времени (надо было по-быстрому сделать все, чтобы начать вакцинацию), я считаю, что украинская вакцина имеет надежную перспективу стать одной из основных", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мутация COVID-19 естественна и на эффективность вакцин не повлияет. Паника неуместна, - эпидемиолог Фаворов

Напомним, Фаворов сообщил, что разработка украинского кандидата в вакцины никогда не финансировалась и не финансируется за государственные деньги. Все стадии исследования и разработки были осуществлены исключительно за оборотные средства предприятий-разработчиков "Диапроф-Мед" и DiaPrep System Inc. Он также отметил, что без финансирования дорогостоящей третьей фазы клинических испытаний, которая невозможна без производства 100 тысяч готовых доз вакцины, проект пока находится на паузе. Более того, бюджетом 2021 года не предусмотрено финансирование производства украинской вакцины.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание уникальной украинской вакцины от COVID-19. Также Зеленский лично заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину после заключительной фазы клинических испытаний.

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Фаворов Михаил (8)


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Топ комментарии
+16
А вакцинация Украинской вакциной начнется перед олимпиадой 2030-2031. Пля, пацаны, дайте ваш айкос попробовать!
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15.01.2021 14:50 Ответить
+16
ха.. ржу не могу !!! и этот Фаворов будучи недавно в США привился американской вакциной(есть и фото и комент его - мол как все класс прошло)
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15.01.2021 14:51 Ответить
+14
Та нормально всё. Украинская действует, только, если предварительно уколоться амерканской.
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15.01.2021 14:54 Ответить
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А вакцинация Украинской вакциной начнется перед олимпиадой 2030-2031. Пля, пацаны, дайте ваш айкос попробовать!
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15.01.2021 14:50 Ответить
- Пацаны, это же не айкос!
- Пробуй-пробуй, - сказали пацаны.
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15.01.2021 15:10 Ответить
Никогда не понимал фанатов Петросяна.
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15.01.2021 15:19 Ответить
Зайшов на їх сайт, ну випускають тест-системи, а тут розробка, вони сайт зробили убогий, та й з використанням Яндекс-карт. Щось мені стрьомно буде вакцинуватися препаратом від такого розробника, тай тести, я думаю, їхні стрьомні
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15.01.2021 16:17 Ответить
Что то мне подсказывает, что максимум что они смогут создать, это пару оффшорных счетов куда уйдут выделенные из бюджета деньги....
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15.01.2021 16:22 Ответить
Вместе с запуском в эксплуатацию Диснейленда с Голливудом под Бердичевым.
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15.01.2021 19:55 Ответить
Ну хіба не панацея?!
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15.01.2021 14:50 Ответить
Опять золото Полуботка.
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15.01.2021 14:50 Ответить
ха.. ржу не могу !!! и этот Фаворов будучи недавно в США привился американской вакциной(есть и фото и комент его - мол как все класс прошло)
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15.01.2021 14:51 Ответить
Та нормально всё. Украинская действует, только, если предварительно уколоться амерканской.
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15.01.2021 14:54 Ответить
Главное что бы эту вакцину потом не добавили в список запрещённых сильнодействующих психотропных веществ.
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15.01.2021 14:57 Ответить
А чим буде вакцинуватись громадянин США ?
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15.01.2021 16:56 Ответить
Если вакцина действительно чего-то стоит, то в ближайшем будущем у неё появится совсем не украинский владелец.

Радуцкий уже потирает лапки
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15.01.2021 14:52 Ответить
100% продадут втихаря кому то, ничего сверхестественного - народ такой.
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15.01.2021 15:04 Ответить
Щоб випустити таку вакцину,не треба надвеликих зусиль.Час і гроші.Казахстан,наприклад,на останніх етапах випробування власних вакцин.
Але починати розробку потрібно було хоча б влітку,як усі.А зараз може вийти лише грандіозний розпил бабла.
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15.01.2021 17:01 Ответить
Теоретически, что получат создатели такой вакцины, если она будет выпущена в Украине ?

Похвальную грамоту от Ермака ?
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15.01.2021 17:04 Ответить
Фаворов (DiaPrep System ) очікує на державне фінансування для випробування й випуску.(Відповідно,й безпосередні розробники можуть очікувати на премію).
Але вся ця затія-профанація.
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15.01.2021 17:24 Ответить
Вона і не належить Україні. Деякі українські гроиадяни є серед розробників. Але не лише вони. Розробка фінансується американськими інвесторами, а виробництво заплановане поза Україною. Тому "українська" в цьому випадку лише назва. Але Україна до неї причетна дещо більше, ніж до усіх інших.
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15.01.2021 18:24 Ответить
Там ну просто очень интересный американский инвестор, который почему-то не работает в самих США. Зато при этом работает в паРаше, Казахстане и Узбекистане. Вы это странным не находите?
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15.01.2021 18:50 Ответить
Хіба можливо прослідкувати всі інвестиції в світі? Я не можу.)
Що стосується російських інвестицій, то їх повно в Україні. Прямих і опосередкованих. Не усі вони - зрада. Але загалом це не дивує.
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15.01.2021 20:33 Ответить
Да дело ж не в этом. Причем тут зрада? Вы просто на сайт DiaPrep System Inc зайдите. Мне вообще интересно, зачем Цензор выдает интервью с руководителем компании, которая разрабатывает вакцину, чуть ли не за интервью с независимым экспертом. Что он может, сказать? Что вакцина - фуфло? Он в нее деньги вложил. А целью деятельности любой коммерческой компании является получение прибыли. Следовательно, такие статьи можно размещать только на правах рекламы.
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16.01.2021 00:01 Ответить
Она абсолютно ничего не стоит. По подобной методике уже проходят испытания несколько готовых вакцин, одна из которых кацапская (как бы не ее наши "ученые" "разрабатывали"). А те же Файзер и Модерна могут по своей схеме начать выпуск новых вакцин в сжатые сроки - там реально вопрос недель или месяцев. Все, что нужно "нашим" "разработчикам" - это деньги. Выхлопа там не будет. Кстати, вакцину, которую пытаются выдать за нашу, нашей по факту не является. Компания зарегистрирована в США, но при этом работает только в странах Восточной Европы и в Азии. Украинского интереса там вроде как совсем нет.
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15.01.2021 18:39 Ответить
"Зеленский лично заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину после заключительной фазы клинических испытаний." НО "бюджетом 2021 года не предусмотрено финансирование производства украинской вакцины."
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15.01.2021 14:52 Ответить
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15.01.2021 15:33 Ответить
Цензор, что с Вами! Рекламируете "эксперта" с образованием "стоматолог" и с фирмочкой в США занятой маркетингом? Доктор (почетный) какого-то частного института? Позор!!!
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15.01.2021 14:53 Ответить
ну если министр спер диссер, то остальным сам бог велел
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15.01.2021 14:54 Ответить
Очень хотелось бы но, пока это все только слова.
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15.01.2021 14:53 Ответить
Соспутнік V?
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15.01.2021 14:53 Ответить
ой не говорите гоп, пока не перепрыгните... надоело эти трепы, которые потом канули в некуда, по типу кравчука "через два года Украина будет как Франция" или "самая сильная армия"... сделайте, тихонько, а вот когда действительно будет 1000000% результат, вот тогда и говорите, рекламируйте, а пока по факту мы будем закупать вакцину в китае индии и т.д в принципе как и многие лекарства, даже АКДС и те закупаем, да и еще за свой счет родители покупают.. так что не спешили бы вы поперед батька в пекло!
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15.01.2021 14:53 Ответить
"Не хочешь не слушай а врать не мешай"-настало время удивительных историй.
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15.01.2021 14:55 Ответить
Напоминает анекдот из брежневских времен : "Леонид Ильич, вы же обещали, что при коммунизме будет полное изобилие". - "Так это при коммунизме, а во время пути никто и не обещал кормить"
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15.01.2021 14:55 Ответить
Что же тогда ты, фраер, сам привился Модерной?

https://www.facebook.com/michael.favorov?__cft__[0]=AZWHeavrkf8OZLRQ_dHLM4SyNaDSsLrDI3cBzrTkH851dzFi3nLURjTaTG4pxWYZ8x9U4XE6HkPAReMotsnHzs-RmmXvUK9NjWw4ZsQZ8gpgk1Qz1vsEWqObKHmrIQ00YO4&__tn__=-UC%2CP-R Michael Favorov

https://www.facebook.com/michael.favorov/posts/10215124574066565?__cft__[0]=AZWHeavrkf8OZLRQ_dHLM4SyNaDSsLrDI3cBzrTkH851dzFi3nLURjTaTG4pxWYZ8x9U4XE6HkPAReMotsnHzs-RmmXvUK9NjWw4ZsQZ8gpgk1Qz1vsEWqObKHmrIQ00YO4&__tn__=%2CO%2CP-R 12 січня о 00:40 ·

Сегодня утром привился Модерной. Дочка (in low) записала меня на прививку, что мне было не под силу потому, что все телефоны заняты, а сайты падали уже в четверг, от перегрузки. Но Алене это удалось!

Прививка делается не выходя из машины. Огромная пустая парковка оборудована под три колонны автомобилей. На следовании колонн три пункта остановки для 1. проверки данных, 2. ответов на вопросы и подписание согласия и собственно 3. прививка. Иметь копию Е-мейла на телефоне о записи и водительские права, обязательно. Уколы делают девочки медсестры, регулируют потоки, солдаты.
Всё построено по принципу площадки сортировки раненых!
После прививки сидишь в машине 15 минут, если ничего не произошло, уезжаешь, до следующего визита через 28 дней.
Моё время было 9:05 (начало в 9:00) моя регистрация в Де Калбе, район Атланты, №97. За 30 минут через систему вакцинации прошло 100 человек!!! Америка!
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15.01.2021 14:56 Ответить
может ему не хочется сверхспособностей. А то просыпаешься утром и начинаешь паутинкой из рук стрелять.
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15.01.2021 15:22 Ответить
бабуля, а ты знаешь, сколько длится 3-я и 4-я стадия?
И знаешь ли ты, сколько длится высокий титр антител противоинфлюэнцальных вакцин?
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15.01.2021 16:19 Ответить
Тьотю зі Слов'янська, не вам записувати когось в бабулі.
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15.01.2021 16:24 Ответить
и название этой вакцины ******** или ДУСТ
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15.01.2021 14:56 Ответить
...*********...
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15.01.2021 15:00 Ответить
... этим средством нас не возьмёшь, у нас и без него Ляшко на Ляшке управляет
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18.01.2021 13:49 Ответить
підкажіть як правильно вибрати смайлик ' lol '
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15.01.2021 14:57 Ответить
Нью-Васюки.....
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15.01.2021 14:57 Ответить
она будет блокировать и MERS, и SARS-1, и, мы надеемся, всякие разные вирусы, которые появятся в будущем. Источник: https://censor.net/ru/n3242042
Украинская вакцина от COVID-19 уникальна. В будущем она возможно сможет блокировать и другие вирусы, - эпидемиолог Фаворов - Цензор.НЕТ 5012 Украинская вакцина от COVID-19 уникальна. В будущем она возможно сможет блокировать и другие вирусы, - эпидемиолог Фаворов - Цензор.НЕТ 5012 На следующую эпидемию мы их всех уделаем!!!Украинская вакцина от COVID-19 уникальна. В будущем она возможно сможет блокировать и другие вирусы, - эпидемиолог Фаворов - Цензор.НЕТ 6803
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15.01.2021 14:58 Ответить
Было радио армянским -- стало украинским...
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15.01.2021 14:59 Ответить
Зеленський поділився з ним своїм айкосом?
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15.01.2021 14:59 Ответить
Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 420
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15.01.2021 15:03 Ответить
вакцина от Саши Миши-стоматолога
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15.01.2021 15:04 Ответить
Помню, кто-то обещал дать миллион разработчику украинской вакцины. Это наверное такое же обещание как снизить тарифы в два раза.
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15.01.2021 15:04 Ответить
вколи себе в попку и всей верховножидовской раде
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15.01.2021 15:04 Ответить
У нас все уникально, вот например дорога в наше светлое будущее ( тоже уникальна)
Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 4779
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15.01.2021 15:05 Ответить
Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 2480
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15.01.2021 15:05 Ответить
вколите ее сначала в раде!)
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15.01.2021 15:16 Ответить
Ну что-же неплохо чтобы так оно и было ,как говориться ,ДАЙ БОГ !!!
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15.01.2021 15:17 Ответить
От шо-шо, а розповідати ми вміємо...
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15.01.2021 15:20 Ответить
вакцина уникальная...ибо ее нет
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15.01.2021 15:21 Ответить
В принципе если все известные вакцины смешать вместе, то думаю, эффект будет суммироваться.
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15.01.2021 15:24 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26143903.html В.А.Зеленський "Як все проїб@ати і намагатись звалити на Порошенко"

Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 3898

Лонгрід "В Украине худшая ситуация с вакцинацией в Европе. Кто реально виноват?" можна https://biz.liga.net/all/fmcg/article/ne-vse-kak-u-lyudey-v-ukraine-hudshaya-situatsiya-s-vaktsinatsiey-v-evrope-kto-realno-vinovat почитати тут . Але якщо вам ліньки, то скорочений варіант: бардак, непрофесіоналізм і жадібність.
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15.01.2021 15:34 Ответить
Зачем стоматологу молекулы?
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15.01.2021 15:37 Ответить
Не говорите "гоп"..)
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15.01.2021 15:40 Ответить
...ну що тут скажеш, просто немає слів.
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15.01.2021 15:40 Ответить
а ще її можна буде заливати замість тосолу
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15.01.2021 15:55 Ответить
Мыть голову от перхоти, пить от гастрита и закапывать в глаза от близорукости.
А если прислонить ампулу к уху, то можно услышать шелест волн: "пи*дешшш... пи*дешшш..."
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15.01.2021 19:09 Ответить
"Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов". - Залишилась дрібниця - створити цю вакцину в реальності.
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15.01.2021 16:12 Ответить
Уже навіть успішно пройдений перший етап створення "вакцини" - розпиляні гроші, виділені на її створення.
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15.01.2021 16:14 Ответить
"что разработка украинского кандидата в вакцины никогда не финансировалась и не финансируется за государственные деньги", а вот і брехня, презедент давав 1000гр на розробку вакцини
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15.01.2021 16:42 Ответить
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання двох вакцин проти коронавірусу: BioNTech і Pfizer. https://www.dw.com/ru/voz-odobrila-primenenie-vakciny-biontech-i-pfizer/a-56110993.
Це означає , що інші, в тому числі китайська, яку шапіто збирається колоти українцям, ВООЗ не визнає як безпечні для проведення щеплень людині.
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15.01.2021 16:42 Ответить
Фаворов??? Нет не слышал.....
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15.01.2021 17:02 Ответить
бюджетом 2021 года не предусмотрено финансирование производства украинской вакцины.
Та ясное дело . На закупках через прокладки легче украсть. И ЗЕк выполняет предписание Транснациональных корпорация - сделать Украину аграрной. Зачем нам НАУКА, зачем нам ЛЮДИ. Лишних убрать. Попросту не лечить.
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15.01.2021 17:27 Ответить
Украинская вакцина от COVID-19 уникальна - она невидима, без цвета, запаха и веса.Она лечит от всех болезней и дает шикарное качество жизни всем кто выделит втихаря 50млрд грн на ее
разработку.
PS: ОТКАТ 50% ГАРАНТИРОВАН!
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15.01.2021 18:26 Ответить
Кроме грустного смеха весь этот цирк не вызывает больше никаких емоций
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15.01.2021 21:14 Ответить
НО НАЗВАНИЕ ЕЁ ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАЛИ !)
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16.01.2021 05:23 Ответить
Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 167
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16.01.2021 05:26 Ответить
Тому то і влада недає фінансову підтримку , бо Зеленський має перший прийняти цю вакцину, фактично в душі Зеленський не бажає нею вакцинуватися! Іншої причини немає! Наша наука для влади це 0( нуль) !
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16.01.2021 06:38 Ответить
 
 