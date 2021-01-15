Зеленский назначил Шкарлета замглавы Комитета по госпремиям в области науки и техники
Министра образования Сергея Шкарлета сделали заместителем председателя Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники, который вручает государственные премии за научные и технические достижения.
Соответствующий указ, принятый президентом Владимиром Зеленским, 15 января обнародовали на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Так, Шкарлет теперь заместитель председателя комитета.
Председателем назначили Анатолия Загородного - президента Национальной академии наук Украины.
Также Зеленский решил вывести из состава комитета Анну Новосад, которая была министром образования и науки до Шкарлета.
Топ комментарии
+22 Порохобандерівець
показать весь комментарий15.01.2021 15:01 Ответить Ссылка
+19 алексей свиридов #476578
показать весь комментарий15.01.2021 15:02 Ответить Ссылка
+18 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий15.01.2021 15:05 Ответить Ссылка
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Зебіли зробили науку разом, в чергове.
Впевнено і невимушено він знищує Україну.
Бубочка, ты максимальный вред стране нанести собрался?
образование есть - министра нет
Наплодит себе подобных-будет поддержка на
ухдученом совете Источник: https://censor.net/ru/n3242046
завдяки тобі і твоїм 73%вим дебілам держава кожен день розвалюється все більше