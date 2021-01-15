Зеленский назначил Шкарлета замглавы Комитета по госпремиям в области науки и техники

Министра образования Сергея Шкарлета сделали заместителем председателя Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники, который вручает государственные премии за научные и технические достижения.

Соответствующий указ, принятый президентом Владимиром Зеленским, 15 января обнародовали на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Так, Шкарлет теперь заместитель председателя комитета.

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Председателем назначили Анатолия Загородного - президента Национальной академии наук Украины.

Также Зеленский решил вывести из состава комитета Анну Новосад, которая была министром образования и науки до Шкарлета.