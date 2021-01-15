РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8290 посетителей онлайн
Новости
3 171 35

Зеленский назначил Шкарлета замглавы Комитета по госпремиям в области науки и техники

Зеленский назначил Шкарлета замглавы Комитета по госпремиям в области науки и техники

Министра образования Сергея Шкарлета сделали заместителем председателя Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники, который вручает государственные премии за научные и технические достижения.

Соответствующий указ, принятый президентом Владимиром Зеленским, 15 января обнародовали на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Так, Шкарлет теперь заместитель председателя комитета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 2021 студенты больше не будут получать "красный диплом"

Председателем назначили Анатолия Загородного - президента Национальной академии наук Украины.

Также Зеленский решил вывести из состава комитета Анну Новосад, которая была министром образования и науки до Шкарлета.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) назначение (2184) Шкарлет Сергей (297) Загородний Анатолий (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
О поперло недобитому ригу!
показать весь комментарий
15.01.2021 15:01 Ответить
+19
Пздц, теперь еще и часть премий будет оседать в карманах плагиатора.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:02 Ответить
+18
Как теперь преподаватель может запретить студенту использовать плагиат в своих работах, если плагиат является основой получения министерского портфеля?....
показать весь комментарий
15.01.2021 15:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О поперло недобитому ригу!
показать весь комментарий
15.01.2021 15:01 Ответить
Клован плагіатщика поставив оцінювати реальних науковців.
Зебіли зробили науку разом, в чергове.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:17 Ответить
Пздц, теперь еще и часть премий будет оседать в карманах плагиатора.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:02 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ПОДОНОК !!!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 16:19 Ответить
Давай"плагиатор"-отрабатывай назначение.Попрет кому то теперь.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:03 Ответить
Как теперь преподаватель может запретить студенту использовать плагиат в своих работах, если плагиат является основой получения министерского портфеля?....
показать весь комментарий
15.01.2021 15:05 Ответить
тут можно неплохо прибарахлиться..
показать весь комментарий
15.01.2021 15:05 Ответить
Но внукам не хватит. Маловато будет.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:08 Ответить
Тупорылая скотина,а не президент
показать весь комментарий
15.01.2021 15:06 Ответить
Ні. Зеленський не тупий. Навпаки- він надзвичайно розумна людина. Плюс- у нього не менш розумні куратори- Медведчук, Портнов, Єрмак.
Впевнено і невимушено він знищує Україну.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:09 Ответить
Назначить тупого руководить образованием, а теперь еще и раздавать госпремии. Ну зебилы, вы и здобулы.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:07 Ответить
Теперь принцип формирования ЗЕ-команды окончательно прояснился. Чем тупее, тем выше поднимешься.
Бубочка, ты максимальный вред стране нанести собрался?
показать весь комментарий
15.01.2021 15:08 Ответить
Еще немного и придется заказывать обряд « пульса де нура» для Зе.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:08 Ответить
а в США министра образования нету,

образование есть - министра нет
показать весь комментарий
15.01.2021 15:09 Ответить
Оно же памятник, кто ж его посадит
показать весь комментарий
15.01.2021 15:10 Ответить
Зеленский назначил Шкарлета замглавы Комитета по госпремиям в области науки и техники - Цензор.НЕТ 1191
показать весь комментарий
15.01.2021 15:11 Ответить
Тупые зебилы рукоплещут стоя..
показать весь комментарий
15.01.2021 15:14 Ответить
за плагиат будет шнобелевские премии вручать другим выдатным плагиаторам
показать весь комментарий
15.01.2021 15:14 Ответить
Зробили це РАЗОМ!
показать весь комментарий
15.01.2021 15:24 Ответить
Ну і зекадр!...
показать весь комментарий
15.01.2021 15:44 Ответить
Мерзкая ЗЕкарлица очередной раз харкнула в лицо украинского народа.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:46 Ответить
Первую премию получит за конкурс "кто быстрее слямзит у соседа"
показать весь комментарий
15.01.2021 15:47 Ответить
"Министра образования Сергея Шкарлета сделали заместителем председателя Комитета по Государственным премиям Украины"
Наплодит себе подобных-будет поддержка на ухд ученом совете Источник: https://censor.net/ru/n3242046
показать весь комментарий
15.01.2021 15:50 Ответить
Это хитрый и дальновидный ход. Возможна немалая экономия на премиях для настоящих ученых. Кто из них захочет принимать награду их грязных коррумпированных ручонок?
показать весь комментарий
15.01.2021 16:08 Ответить
Зєля тупорила, годі вже приймати дурь всяку..
завдяки тобі і твоїм 73%вим дебілам держава кожен день розвалюється все більше
показать весь комментарий
15.01.2021 16:35 Ответить
Такая неалекватная реакция на текущие события, говорит о том, либо человек пошел вабанк, либо теряет почву под ногами и живет в виртуальном мире, в любом случае это угроза существования Украины, т.е.шоумен не видит, и не чувствует, что его кресло держится уже на трех ножках, проукраинские силы должны подставить свое поечо, либо убрать третью ножку.
показать весь комментарий
15.01.2021 16:51 Ответить
Такая неалекватная реакция на текущие события, говорит о том, либо человек пошел вабанк, либо теряет почву под ногами и живет в виртуальном мире, в любом случае это угроза существования Украины, т.е.шоумен не видит, и не чувствует, что его кресло держится уже на трех ножках, проукраинские силы должны подставить свое поечо, либо убрать третью ножку.
показать весь комментарий
15.01.2021 16:53 Ответить
НУ ЧТО СДЕЛАЕШЬ С ИДИЁТОМ !
показать весь комментарий
15.01.2021 17:00 Ответить
Исключительный долбо...б. Вы спросите кто? Оба.
показать весь комментарий
15.01.2021 18:03 Ответить
Зеленський відверто демонструє, що йому плювати на інтелігенцію, яку зачепить таке аморальне рішення. Він її не боїться, бо її мало і вона розрізнена. Копіює червоних більшовиків. Диктатура пролетаріата замінена на диктатуру бидла, з яким він почуває себе дуже впевнено.
показать весь комментарий
15.01.2021 18:11 Ответить
Неуч неуча назначил в комитет науки и техники это самый анекдотический мем покруче голивуда да уже вешайте себе героя Украины все чего Вы коснетесь превращается в тлен просто коллапс здравого ума и приход идиотизма в полный рост
показать весь комментарий
15.01.2021 21:11 Ответить
и таких козлов нужно пережить ....
показать весь комментарий
15.01.2021 21:19 Ответить
Знайте, -все кто будет сидеть за одним столом со шкарлетом, такие же воры от образования и плагиаторы как и он сам.
показать весь комментарий
15.01.2021 22:00 Ответить
Да....Так впевнено призначати на державні посади Ворогів та Всіляких Диверсантів- це треба мати таку Силу Волі Ненависті до України,що диву даєшся,як Воно до сих пір не подавилось від свого ж лайна!
показать весь комментарий
15.01.2021 22:44 Ответить
 
 