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Лукашенко о санкциях против Беларуси: Нас душили и будут душить. Клином свет на Евросоюзе не сошелся

Лукашенко о санкциях против Беларуси: Нас душили и будут душить. Клином свет на Евросоюзе не сошелся

Беларуси необходимо научиться противостоять санкционному давлению.

Об этом захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Всякого рода санкционное давление, - вы должны понимать, что это чисто политические вещи, - подчеркнул он. - Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся".

"Хотя и они же не дураки, понимают, что около 3 тыс. предприятий разного рода функционируют и завязаны на Беларусь. И обвала в Беларуси никто не хочет, потому что это определенные недостатки и проблемы в самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со всеми - и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают", - отметил Лукашенко.

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Также он подчеркнул, что в этой связи надо работать и заниматься привлечением финансовых ресурсов. 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) санкции (11560)


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Топ комментарии
+7
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Нас душили и будут душить. Клином свет на Евросоюзе не сошелся - Цензор.НЕТ 6756
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15.01.2021 15:04 Ответить
+6
Клином тебя пуйло сзаду подпирает, удушенный фюрер.
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15.01.2021 15:04 Ответить
+4
Кому то еще интересна єта лысая падаль?
Зачем писать о этой мрази?
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15.01.2021 15:05 Ответить
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Клином тебя пуйло сзаду подпирает, удушенный фюрер.
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15.01.2021 15:04 Ответить
Правильніше нєфрітовим стєржнєм...
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15.01.2021 15:28 Ответить
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Нас душили и будут душить. Клином свет на Евросоюзе не сошелся - Цензор.НЕТ 6756
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15.01.2021 15:04 Ответить
Что-то самозванец забыл сказать про Африку, Южную Америку и Антарктиду......
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15.01.2021 15:05 Ответить
Кому то еще интересна єта лысая падаль?
Зачем писать о этой мрази?
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15.01.2021 15:05 Ответить
ти навіщо над людьми знущався? іди вже геть до фашистського ростова
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15.01.2021 15:08 Ответить
План" Путин+Тихановская", во всей красе.
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15.01.2021 15:08 Ответить
Беларусам Лука нравится... -- это их выбор.

А беларусы нравятся Луке... -- это его выбор...*)
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15.01.2021 15:08 Ответить
"Душили-душили, душили-душили .." - чет он мне кого-то напоминает...
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15.01.2021 15:10 Ответить
Та Шариков Лукасуке и в подмётки не годится.Размах не тот.Да и из Таракана "польта" не пошьёш.
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15.01.2021 15:27 Ответить
Не ,никто вас не душил а вот если по взрослому придушат то никакое ***** не поможет ...
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15.01.2021 15:14 Ответить
мания преследования.
может лукавый белкой страдает
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15.01.2021 15:27 Ответить
Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают", - отметил Лукашенко. и в помощь азиатский рынок но не европейский и американский
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15.01.2021 15:28 Ответить
Вчера Луку душили-душили
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Нас душили и будут душить. Клином свет на Евросоюзе не сошелся - Цензор.НЕТ 8407
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15.01.2021 15:28 Ответить
фюрер а ты не думаешь что страна белорусь страдает только из за тебя? согласись , не хорошо это , когда из за одного упертого дятла, хотябы и находящегося при высокой власти, страдает весь белоруский народ! как ты считаешь это справедливо или нет? ты же весь такой честный и правильный, а вот этого понять никак не хочешь и не можешь! на самом деле то дело только в тебе ************!!!
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15.01.2021 15:35 Ответить
Білоруси так "страдают", що не хочуть і в ЄС, виявляється, їм так, як є -- краще.
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15.01.2021 20:00 Ответить
Точно,свет не сошелся,Есть прекрасная Северная Корея,Куба,Венесуэла.
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15.01.2021 15:41 Ответить
Еще есть бензоколонка-Северная Нигерия.
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15.01.2021 16:56 Ответить
душат тебя, а не литвинов.(белоруссов)
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15.01.2021 16:07 Ответить
Чугуноголовый долбодятел
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15.01.2021 16:08 Ответить
Ага, ще Африка є.
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15.01.2021 16:39 Ответить
В Білорусі екологічні продукти. Рівень імунітету населення високий. Підуть в Ойропу-скурвиться все. Ні Захід, ні Схід. Країни мають обрати власний вектор аби не залежати від удавки МВФ. Ні в якому разі не підтримую диктатора, але в умовах, які ставить Европа перед Україною - зашморг. Згадайте перший рік після Майдану… тяжкі бої на Сході. Море похоронок. Европа зажадала аби ми провели гейпарад. Ну і тому подібні забаганки задньоприводних вуйків з Брюселю. У нас два вороги. А ми посередині-між наковальнею та молотом.
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15.01.2021 16:42 Ответить
А у тебя есть петух из го.на!
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15.01.2021 16:57 Ответить
Бідні ви бідні, дуже шкода гомофобів та інших шовіністів! Як же ж вас, гетеросексуальних білих совків, принижують тими "гейпарадами".
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15.01.2021 18:13 Ответить
Не могоч голову. Приїдь до Барселони і розберись в темі. Прогресисти …
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15.01.2021 18:22 Ответить
Схожі заяви вже були в одній країні-сусідці на кшалт "Іскандери" і "Тополя" санкцій не бояться".
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15.01.2021 17:00 Ответить
В мене просто два питання.Перше - чи зменшилось населення Білорусі за часи незалежності на третину,як у нас?..І друге - чи повинна віддавати Білорусь п"яту частину свого доходу за борги МВФ,як ми?..Якби я знав відповіді на ці питання,то тоді б і відповів - Лука реальний лідер свого народу,чи такий самий гівнюк,як і наші шість поців,від Кравчука до Зєлі...Але я не знаю,тому і утримуюсь від коментарів...
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15.01.2021 17:41 Ответить
Якби всі любителі омонівських бутилок в сраці утримувались від коментарів - було б дуже класно.
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15.01.2021 18:11 Ответить
Ні Кучма, ні Порошенко -- не гівнюки, а державні діячі, тому Москва і приклала руку до їх усунення. А гівнюки і раді старатися -- "гуртом батька бити". А набили собі тільки носа.
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15.01.2021 19:41 Ответить
"Нас душили и будут душить.Нас перетрахивали и будут перетрахивать".
Это карма.
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15.01.2021 18:00 Ответить
А на ком сошёлся, губернатор Белорусской губернии?
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15.01.2021 18:09 Ответить
на росии.
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15.01.2021 22:51 Ответить
Какова статистика параноиков и шизофреников в Беларуси, интересно?
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15.01.2021 18:15 Ответить
А ти порахуй, -- стільки, скільки вийшло з протестами на вулицю -- ото всі параноїки і шизофреники. Правда, вже майже всі схаменулися.
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15.01.2021 19:45 Ответить
Сойдется очком на горлышке советской молочной бутылки
Лукашенко про санкції проти Білорусі: Нас душили і душитимуть. Клином світ на Євросоюзі не зійшовся - Цензор.НЕТ 5280
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15.01.2021 19:45 Ответить
А хто там рулить політикою в ЄС? Друзі росії -- германія і франція? Вони і штовхають Білорусь до раші своїми дурними санкціями. Лукашенко справжній лідер, господарник і патріот Білорусі.
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15.01.2021 19:52 Ответить
правильно.Північну Корею тобі в подруги
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15.01.2021 20:51 Ответить
Україні потрібно підтримати та імплементувати в своє законодавство санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
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16.01.2021 00:45 Ответить
 
 