В Украине есть мощные анимационные студии, продукт которых вполне конкурирует с Disney и Pixar, - Ткаченко

Анимационные студии Украины могут конкурировать на мировом рынке мультфильмов.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть мощные анимационные студии, продукт которых вполне конкурирует с Disney и Pixar. Взять бы хотя бы "Похищенную принцессу", которая номинировалась на многочисленных международных фестивалях и одержала победу в Ирландии за "Лучший художественный фильм", - отметил министр.

По словам Ткаченко, работа над мультфильмом - кропотливый и длительный процесс, над которым работают десятки аниматоров, режиссер, монтажеры и другие.

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"Такие студии, как Animagrad, "Красная собака", "Новаторфильм", "KAPI" и другие создают качественный контент, который не только показывает свою конкурентоспособность на мировом рынке, но и является действительно прибыльным", - подчеркнул глава Минкультуры.

Среди достойных полнометражных работ, которые можно пересмотреть Ткаченко назвал: "Клара и Волшебный Дракон", "Никита Кожемяка", "Похищенная принцесса".

"Не могу не вспомнить и о мультсериале "Казаки", который уже стал классикой, и короткометражный анимацию "Любовь", - отметил он.

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