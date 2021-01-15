В Украине есть мощные анимационные студии, продукт которых вполне конкурирует с Disney и Pixar, - Ткаченко
Анимационные студии Украины могут конкурировать на мировом рынке мультфильмов.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть мощные анимационные студии, продукт которых вполне конкурирует с Disney и Pixar. Взять бы хотя бы "Похищенную принцессу", которая номинировалась на многочисленных международных фестивалях и одержала победу в Ирландии за "Лучший художественный фильм", - отметил министр.
По словам Ткаченко, работа над мультфильмом - кропотливый и длительный процесс, над которым работают десятки аниматоров, режиссер, монтажеры и другие.
"Такие студии, как Animagrad, "Красная собака", "Новаторфильм", "KAPI" и другие создают качественный контент, который не только показывает свою конкурентоспособность на мировом рынке, но и является действительно прибыльным", - подчеркнул глава Минкультуры.
Среди достойных полнометражных работ, которые можно пересмотреть Ткаченко назвал: "Клара и Волшебный Дракон", "Никита Кожемяка", "Похищенная принцесса".
"Не могу не вспомнить и о мультсериале "Казаки", который уже стал классикой, и короткометражный анимацию "Любовь", - отметил он.
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И что Дисней, боится нас?
-Іззісти то він їх іззість, але ж хто йому їх дасть...
УкрАніма https://www.youtube.com/user/ukranima?feature=watch
они работают на дисней и
пиксар)))
и уже лет 15)))
уметь делать
не значит уметь зарабатывать))
был и будет
а тут нет давальческого
от слова НИЧЕГО
есть четкие тизеры и модели персонажей
колировка и раскадровка
и сидят наши аниматоры за компами
на софте чужом малюють анимацию
зарабатывают деньги
а творчество???
немного дорого творить за свои...
аутсорс - это другое
а анимация - это третье
кто мешает создать компанию и раскручивать бренд????
и зарабатывать 99%???
мега производители нанимают компании поменьше
и это нормальное сотрудничество
всегда можно отказаться
рабства давно нет
даунито
вылупилось твоя мать из под коровы
сравнивать давальческое и аутсорс
гениальный дибил
ты хоть школу закончило???
или на каникулах???
Только в больном воображении министра 95 квартала.