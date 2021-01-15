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В Украине есть мощные анимационные студии, продукт которых вполне конкурирует с Disney и Pixar, - Ткаченко

В Украине есть мощные анимационные студии, продукт которых вполне конкурирует с Disney и Pixar, - Ткаченко

Анимационные студии Украины могут конкурировать на мировом рынке мультфильмов.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть мощные анимационные студии, продукт которых вполне конкурирует с Disney и Pixar. Взять бы хотя бы "Похищенную принцессу", которая номинировалась на многочисленных международных фестивалях и одержала победу в Ирландии за "Лучший художественный фильм", - отметил министр.

По словам Ткаченко, работа над мультфильмом - кропотливый и длительный процесс, над которым работают десятки аниматоров, режиссер, монтажеры и другие.

Читайте также: Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" бьет рекорды проката: его уже посмотрели около 300 тыс. зрителей, - Порошенко. ВИДЕО

"Такие студии, как Animagrad, "Красная собака", "Новаторфильм", "KAPI" и другие создают качественный контент, который не только показывает свою конкурентоспособность на мировом рынке, но и является действительно прибыльным", - подчеркнул глава Минкультуры.

Среди достойных полнометражных работ, которые можно пересмотреть Ткаченко назвал: "Клара и Волшебный Дракон", "Никита Кожемяка", "Похищенная принцесса".

"Не могу не вспомнить и о мультсериале "Казаки", который уже стал классикой, и короткометражный анимацию "Любовь", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" отозвали из проката в оккупированном Крыму

Автор: 

мультфильм (54) Ткаченко Александр (429) Disney (2)


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Топ комментарии
+6
ха. да я даже знаю такую аниме-студию !!! она расположена в ОП !!! Квартал-шапито называется !
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15.01.2021 15:21 Ответить
+6
Пока украинские студии конкурируют с Диснеем украинские дети смотрят российских богатырей, мимишек, тигов с лео, маши с медведями, трех котиков, фиксиков, лунтика и другие мультфильмы. Украинского же нечего и посмотреть.
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15.01.2021 15:37 Ответить
+4
под киевом что, опять какие-то торфяники тлеют? что ни новость сегодня - то вакцина, лечащая все, включая спид и геморрой, то мультфильмы снимают на зависть пиксару.. и еще ж не вечер!
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15.01.2021 15:31 Ответить
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Классные!
И что Дисней, боится нас?
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15.01.2021 15:19 Ответить
ха. да я даже знаю такую аниме-студию !!! она расположена в ОП !!! Квартал-шапито называется !
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15.01.2021 15:21 Ответить
хотілось написати, однак ігор зробив це шводче
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15.01.2021 23:00 Ответить
В Украине есть мощные анимационные студии, продукт которых вполне конкурирует с Disney и Pixar, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4074
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15.01.2021 15:22 Ответить
А ще легалізація проституції, борделі і казіно..гашиш, сіріяли снімають, Том Круз прилітав.Проблеми для воюючії країни в період пандемії і клоуна на троні з ізраїльсько-рюзгєми репатріантами на схемах в'общякє'
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15.01.2021 15:23 Ответить
Но кто такие фиксики?
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15.01.2021 16:06 Ответить
Началось....
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15.01.2021 15:27 Ответить
-А ваш слон іззість вагон яблук?
-Іззісти то він їх іззість, але ж хто йому їх дасть...
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15.01.2021 15:27 Ответить
Ну если ещё кокоса нюхнуть то и Голливуд может под Жмеринкой сходу появиться ...
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15.01.2021 15:29 Ответить
Шо нюхнуть? Например, Нюхач фильм, я видела в Испании на испанском. Что ж вы так плохо думаете о наших способностях.
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15.01.2021 15:36 Ответить
А можна замість нюхати поцікавитись темою, є досить класні мультфільми для дітей
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15.01.2021 15:49 Ответить
под киевом что, опять какие-то торфяники тлеют? что ни новость сегодня - то вакцина, лечащая все, включая спид и геморрой, то мультфильмы снимают на зависть пиксару.. и еще ж не вечер!
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15.01.2021 15:31 Ответить
Пока украинские студии конкурируют с Диснеем украинские дети смотрят российских богатырей, мимишек, тигов с лео, маши с медведями, трех котиков, фиксиков, лунтика и другие мультфильмы. Украинского же нечего и посмотреть.
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15.01.2021 15:37 Ответить
пропаганда всегда интереснее
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15.01.2021 15:54 Ответить
кому тут "нєчєво смотрєть по-укрАінскі"..?
УкрАніма https://www.youtube.com/user/ukranima?feature=watch
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15.01.2021 15:53 Ответить
Мультфильмы для взрослых не советовать. А Петрика Пяточкина, Телесика и Капитошку смотреть целыми днями не будешь. Нужны мультсериалы которые интересны детям.
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15.01.2021 16:16 Ответить
чуть не так
они работают на дисней и
пиксар)))
и уже лет 15)))
уметь делать
не значит уметь зарабатывать))
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15.01.2021 15:53 Ответить
в 90-ті стала популярна схема роботи на давальницькій сировині. Роки проходять схеми залишаються.
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16.01.2021 05:59 Ответить
давальческое сырье - это инструмент на всех рынках мира
был и будет
а тут нет давальческого
от слова НИЧЕГО
есть четкие тизеры и модели персонажей
колировка и раскадровка
и сидят наши аниматоры за компами
на софте чужом малюють анимацию
зарабатывают деньги
а творчество???
немного дорого творить за свои...
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16.01.2021 07:15 Ответить
********* словами робота на давальницькій сировині це аутсорс. У держави третього світу видають лекала по яким буде робитися, або тз, місцевим аборигенам дають малі(по мірках замовника) зарплати, після ставлять наліпку - mady by Dysney або Armani і отримують 99 відсотків прибутку.
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16.01.2021 11:18 Ответить
давальческое - это одно
аутсорс - это другое
а анимация - это третье
кто мешает создать компанию и раскручивать бренд????
и зарабатывать 99%???
мега производители нанимают компании поменьше
и это нормальное сотрудничество
всегда можно отказаться
рабства давно нет
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16.01.2021 12:41 Ответить
ти як наче вчора вилупився. Хто заважає? Це такий тролінг? Може ти не в Україні, а десь під Сан-Франківськом?
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16.01.2021 12:59 Ответить
я смотрю ты решил поумничать???
даунито
вылупилось твоя мать из под коровы
сравнивать давальческое и аутсорс
гениальный дибил
ты хоть школу закончило???
или на каникулах???
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16.01.2021 13:08 Ответить
Теперішні мультфільми це комп'ютерна анімація.Мені більше колись подобались такі як Duck Tales.
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15.01.2021 16:04 Ответить
Может в Украине что и есть, а причем тут Ткаченко. Оно что, благодаря ему существует?
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15.01.2021 16:14 Ответить
А цим деб..ам тільки мультики, відосікі
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15.01.2021 16:17 Ответить
Где конкурирует? На Нетфликсе? В кинотеатрах США? Нет.
Только в больном воображении министра 95 квартала.
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15.01.2021 16:37 Ответить
Зедебильный идиот! Кроме как разрабатывать брехню по заказу бени на Г+г ,полный 0.Какие студии?
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15.01.2021 18:06 Ответить
Ты у нелоха спроси. Он про такие мультики тебе расскажет. Дисней курит.
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15.01.2021 18:08 Ответить
В Україні є потужні анімаційні студії, продукт яких цілком конкурує з Disney і Pixar, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3791
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15.01.2021 18:42 Ответить
Ай какие влажные мечты.
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15.01.2021 18:59 Ответить
А что он пил и курил ? Я тоже такое хочу попить, покурить и сразу в Disney
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15.01.2021 20:28 Ответить
 
 