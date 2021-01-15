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"Слуги народа" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания. ДОКУМЕНТ

"Слуга народа" Максим Бужанский с рядом нардепом СН требуют первоочередного рассмотрения их законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания (№4528 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об отмене меры реагирования в сфере обслуживания населения).

Об этом Бужанский сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Этот же пост опубликовал и другой автор законопроекта Даниил Гетманцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" во главе с Бужанским хотят отменить штрафы за русский язык в сфере обслуживания

"Вместе с коллегами требуем первоочередного рассмотрения Законопроекта № 4528 в виду необходимости уменьшения давления на бизнес в сфере обслуживания потребителей", - заявил Бужанский.

Он также опубликовал его письмо на имя главы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева (СН).

Слуги народа во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания 01

Ранее "слуги народа" во главе с Бужанским зарегистрировали законопроект об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания

Автор: 

ВР (29302) украинский язык (1196) язык (3780) русский язык (581) Гетманцев Даниил (410) Потураев Никита (150) Бужанский Максим (104)


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Топ комментарии
+60
"Слуги народа" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - Цензор.НЕТ 5721
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15.01.2021 15:29 Ответить
+58
Живете в Украине, так будьте добры, выучите язык государства в котором живете, угнетаемые вы наши
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15.01.2021 15:30 Ответить
+42
Гніди банкують...
Гроші мертвечука треба відробляти!
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15.01.2021 15:29 Ответить
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Хабад аж трясеться за єдиное язиковоє пространство. Їм як чиряк на дупі заважає чомусь мова, вчіть не мову орків а міжнародну англійську, мову меншин, а не окупанта. Звідки ці виродки вилазять і плодяться чи ба не ФСБ продукує байстрюків.
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15.01.2021 20:24 Ответить
Ну а кацапощелепним, зі сфери обслуговуванія, раджу їхати до вигрібної ями-404! Там вже "ссср", будуть вищє навить директорів, по блату цукор та олію продавти! =)
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15.01.2021 20:57 Ответить
Злити в унітаз,як непотріб.
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15.01.2021 20:59 Ответить
дайте покидьку відсмоктати та знизьте йому штраф на 3 грн
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15.01.2021 21:05 Ответить
Да хто в нього, цюцюрку сувати буде???
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15.01.2021 21:11 Ответить
и тут маланская мордяра .бужанский ...
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15.01.2021 21:10 Ответить
Бужанский, петушара московская, больше других проблем нет в стране?
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15.01.2021 21:57 Ответить
Анекдот вспомнил, про крики утопающего, не русского. Паследний раз купаюсь! Паследний раз купаюсь!
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15.01.2021 22:16 Ответить
Допоможе ***** сваха.
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15.01.2021 22:21 Ответить
огидний китайці вивчають украінську мову за 3 місяці
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16.01.2021 06:25 Ответить
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