"Слуги народа" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания. ДОКУМЕНТ

"Слуга народа" Максим Бужанский с рядом нардепом СН требуют первоочередного рассмотрения их законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания (№4528 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об отмене меры реагирования в сфере обслуживания населения).

Об этом Бужанский сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Этот же пост опубликовал и другой автор законопроекта Даниил Гетманцев.

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"Вместе с коллегами требуем первоочередного рассмотрения Законопроекта № 4528 в виду необходимости уменьшения давления на бизнес в сфере обслуживания потребителей", - заявил Бужанский.

Он также опубликовал его письмо на имя главы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева (СН).

Ранее "слуги народа" во главе с Бужанским зарегистрировали законопроект об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания