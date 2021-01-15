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25-летний львовянин пропал при прохождении маршрута на г. Поп-Иван. Ведутся поиски, есть информация, что он на территории Румынии, - ГСЧС. ФОТО

25-летний львовянин пропал при прохождении маршрута на г. Поп-Иван. Ведутся поиски, есть информация, что он на территории Румынии, - ГСЧС. ФОТО

На Раховщине продолжаются поиски 25-летнего львовянина, который потерялся во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

По данным спасателей, сегодня утром работы возобновились. В поисках участвуют горные спасатели из г. Рахов и с. Квасы - всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии. Поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к поискам потерявшегося львовянина. Поиски продолжаются.

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"Вот в каких условиях спасатели Закарпатья продолжают поиски заблудившегося туриста", - отметили в ГСЧС, комментируя прикрепленные фото.

25-летний львовянин пропал при прохождении маршрута на г. Поп-Иван. Ведутся поиски, есть информация, что он на территории Румынии, - ГСЧС 01
25-летний львовянин пропал при прохождении маршрута на г. Поп-Иван. Ведутся поиски, есть информация, что он на территории Румынии, - ГСЧС 02

Автор: 

горы (103) ГСЧС (5051) Закарпатская область (2616)


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Топ комментарии
+6
Лучше в Румынию, чем в Воркуту с Норильском
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15.01.2021 15:43 Ответить
+6
В тих горах не вихід.
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15.01.2021 15:48 Ответить
+4
Много раз проходил по Черногорскому хребту (от Піп Івана до Петроса), но сейчас новость озадачила: как можно с безобидной горы ПІ попасть в румынию - мне непонятно. Там 20+км пути. Даже если хотеть, то при такой погоде - минимум два дня маслать.
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15.01.2021 15:51 Ответить
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Лучше в Румынию, чем в Воркуту с Норильском
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15.01.2021 15:43 Ответить
а забезпечити снігоходами - не вихід?
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15.01.2021 15:44 Ответить
В тих горах не вихід.
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15.01.2021 15:48 Ответить
там и лыжи не спасают-проваливаются
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15.01.2021 15:49 Ответить
А не шукати на свій зад пригод не вихід, чому має задіюватись купа рятувальних служб через чиїсь хотєлки безглузді. Таких екстремалів взагалі не треба шукати державним коштом, хай якісь страховки оформляють перед пошуком пригод.
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15.01.2021 16:05 Ответить
цікаво, що ви скажете, якщо ваші радні так зникнуть?
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15.01.2021 16:14 Ответить
Те ж саме- нема чого взимку лазити по горах.
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15.01.2021 16:20 Ответить
ЭтА был пАбег с Квартала-Шапито в Румынию !!! (только время плохое выбрал - снега очень много)
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15.01.2021 15:48 Ответить
Много раз проходил по Черногорскому хребту (от Піп Івана до Петроса), но сейчас новость озадачила: как можно с безобидной горы ПІ попасть в румынию - мне непонятно. Там 20+км пути. Даже если хотеть, то при такой погоде - минимум два дня маслать.
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15.01.2021 15:51 Ответить
Якщо йти з Шибеного, то там легко потрапити в долину "ліворуч", до Румінештів. Я одного разу теж вляпався у халепу, але всього лиш метрів на 100.
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15.01.2021 16:56 Ответить
Можливо, то Мармороський Піп Іван
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15.01.2021 19:14 Ответить
Не можливо, а точно. Була саме така інформація в мережі. Не всі знають, що є дві вершини висотою 2 км під назвами Піп Іван Чорногірський (там зараз реставрують обсерваторію) і Піп Іван Мармароський з вершиною прямо на румунському кордоні у досить дикій місцевості. Там забрести у Румунію в непогоду досить просто. А от вибрести звітам досить складно. Рятувальники у снігу по груди можуть шукати цього хлопа довго. Нехай йому щастить.
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15.01.2021 20:23 Ответить
До Румунії по такому снігу він би йшов довго, мабуть йєті його зїли
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15.01.2021 15:52 Ответить
замело...десь заснув... і...
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15.01.2021 15:54 Ответить
Как бы сказал, вчерашний "герой" - "он повосхоит, а потом найдут". вы тупые или что, такого губернатора и что там - мигом бы опустили в норм. стране... ну да, а шо там - сам придет видать снегоступальщик то))) или тушку найдут
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15.01.2021 15:55 Ответить
Телепортация...
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15.01.2021 16:01 Ответить
От попов хорошего не жди.
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15.01.2021 16:05 Ответить
Якщо він по такому снігу дострибав до Румунії, то рятівники його і на гелікоптерах не наздоженуть.
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15.01.2021 16:16 Ответить
при снеге выше пояса нужно сидеть в срубе, пить хреновуху и париться в бане (еще можна ругать зеленского)

а не бродить ХЗ где
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15.01.2021 17:16 Ответить
 
 