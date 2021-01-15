25-летний львовянин пропал при прохождении маршрута на г. Поп-Иван. Ведутся поиски, есть информация, что он на территории Румынии, - ГСЧС. ФОТО
На Раховщине продолжаются поиски 25-летнего львовянина, который потерялся во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.
По данным спасателей, сегодня утром работы возобновились. В поисках участвуют горные спасатели из г. Рахов и с. Квасы - всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии. Поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к поискам потерявшегося львовянина. Поиски продолжаются.
"Вот в каких условиях спасатели Закарпатья продолжают поиски заблудившегося туриста", - отметили в ГСЧС, комментируя прикрепленные фото.
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а не бродить ХЗ где