25-летний львовянин пропал при прохождении маршрута на г. Поп-Иван. Ведутся поиски, есть информация, что он на территории Румынии, - ГСЧС. ФОТО

На Раховщине продолжаются поиски 25-летнего львовянина, который потерялся во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

По данным спасателей, сегодня утром работы возобновились. В поисках участвуют горные спасатели из г. Рахов и с. Квасы - всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии. Поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к поискам потерявшегося львовянина. Поиски продолжаются.

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"Вот в каких условиях спасатели Закарпатья продолжают поиски заблудившегося туриста", - отметили в ГСЧС, комментируя прикрепленные фото.



