К веерным отключениям прибегать не будем. Ситуация непростая, но и не критически сложная, - Шмыгаль
Необходимость в веерных отключениях электроэнергии в Украине отсутствует. Нынешнее понижение температуры украинская энергосистема пройдет стабильно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, дальше, буквально, через короткое время, запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны, и не будем", - сказал премьер.
Нынешнее понижение температуры украинская энергосистема пройдет стабильно, уверен Денис Шмыгаль.
"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня ощущает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, приняты решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также переведение угольных блоков на сжигание газа", - пояснил он.
Премьер добавил, что помимо импорта угля, в частности, из Казахстана, уголь обеспечат украинские шахты.
"Единственное, есть некоторая инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают возобновлять ее", - отметил глава правительства, добавив, что на это необходимо некоторое время.
"Смещение ремонтных программ отдельных боков, в частности, атомных, плюс похолодание - увеличение спроса на электроэнергию - привели к быстрому, неожиданному срабатыванию угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса требует времени. Вот и возник такой плюс-минус двух-трехнедельный разрыв, который привел к недостаточному количеству угля на складах. Но он некритичен", - прокомментировал Шмыгаль.
"Ситуация непростая... Но и не критически сложная", - подытожил он.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление экс-нардепа Сергея Высоцкого писал о том, что "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии. Позже в "Укрэнерго" заявили, что веерные отключения пока не планируются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Веерные отключения пока не планируются.
К веерным отключениям прибегать не будем.
И это в течении полудня! -- мушки дрозофилы размножаются медленнее...*)
Наши источники сообщают, что Виктор Пинчук активно включается в майнинг криптовалюты. Через проходную "Днепростали" зашли грузовики с необходимым оборудованием, а персонал сокращают.
Пинчук решил не отставать от Игоря Коломойского , который переоборудовал свой американский завод в Кентукки под майнинг криптовалюты. При этом, майнить биткоины на своих мощностях он будет под прикрытием развития "зелёной металлургии". Основная затратная составляющая работы майнинговых ферм - электроэнергия. Именно для этого Пинчук через лоббистов пытается признать своё производство "зелёным", чтобы получить льготную цену, а также его "прокладки" участвуют в скупке дешёвой атомной электроэнергии в Беларуси.
Косвенным подтверждением того, что Пинчук хочет стать "криптофермером" является наличие его людей в лоббистских группах, которые готовят нормативную базу для легализации биткоина в Украине. В первом чтении парламент уже принял законопроект о виртуальных активах.
А это тогда что такое?
Будете сидеть, зебилы, без носков, в холоде, без света, без денег в локдауне.
такого за всю историю Украины не было такого бес предела и и тупизма диалетанты с детского садика 95
«Укрэнерго» аргументирует введение веерных отключений электроэнергии тем, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.
Об этом сегодня в https://www.facebook.com/photo?fbid=3739759536131561&set=a.218070734967143 Facebook написал журналист, экс-нардеп Сергей Высоцкий, передает «https://censor.net/».
«Мы все наблюдаем, как нарастают кризисные явления в энергетике. И тарифы - это просто эхо хаоса.
Ко мне в руки попал один документ. Это письмо от председателя правления «Укрэнерго» к и. о. министра энергетики Юрию Витренко.
Этим письмом «Укрэнерго» просит Министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии.
В этом письме «Укрэнерго» в том числе признает, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов», - сообщил журналист.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BA-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87.html Витренко поведет Украину к энергетическому коллапсу с ускорением - эксперт
«Последний раз веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 90-х.
Острую фазу войны, в результате которой у нас испарилось 20% экономики, мы прошли без такого коллапса в энергетике. Даже успели отказаться от российского газа!
https://www.facebook.com/Kucherenko2020 привел по этому поводу такой комментарий:
«Докерувалися. «Центренерго» під впевненим керівництвом «понятных» менеджерів залишилася без вугілля в розпал морозів.
Станом на ранок п'ятниці на аварійному ремонті 6 з 9 блоків Зміївської ТЕС «Центренерго».
Міненерго уже два дні не публікує актуальних запасів вугілля на складах ТЕС. Останні дані за позавчора, коли Зміївській станції залишалось 2 тис. тонн антрациту і 7 тис. тонн газового вугілля - тобто на півтора дня роботи. На інших станціях не набагато краща ситуація.
Як наслідок маємо дефіцит в системі 2,6 ГВт і попередження від Укренерго про віялові відключення з 14 по 19 січня.
От вам і результат роботи «понятных менеджеров» і регулювання від «незалежного регулятора», який півтора роки тільки тим і займався, що ростив спекулянтів і торговців повітрям».