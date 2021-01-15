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К веерным отключениям прибегать не будем. Ситуация непростая, но и не критически сложная, - Шмыгаль

К веерным отключениям прибегать не будем. Ситуация непростая, но и не критически сложная, - Шмыгаль

Необходимость в веерных отключениях электроэнергии в Украине отсутствует. Нынешнее понижение температуры украинская энергосистема пройдет стабильно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, дальше, буквально, через короткое время, запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны, и не будем", - сказал премьер.

Нынешнее понижение температуры украинская энергосистема пройдет стабильно, уверен Денис Шмыгаль.

"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня ощущает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, приняты решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также переведение угольных блоков на сжигание газа", - пояснил он.

Премьер добавил, что помимо импорта угля, в частности, из Казахстана, уголь обеспечат украинские шахты.

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"Единственное, есть некоторая инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают возобновлять ее", - отметил глава правительства, добавив, что на это необходимо некоторое время.

"Смещение ремонтных программ отдельных боков, в частности, атомных, плюс похолодание - увеличение спроса на электроэнергию - привели к быстрому, неожиданному срабатыванию угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса требует времени. Вот и возник такой плюс-минус двух-трехнедельный разрыв, который привел к недостаточному количеству угля на складах. Но он некритичен", - прокомментировал Шмыгаль.

"Ситуация непростая... Но и не критически сложная", - подытожил он.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление экс-нардепа Сергея Высоцкого писал о том, что "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии. Позже в "Укрэнерго" заявили, что веерные отключения пока не планируются.

Автор: 

отключение (204) Энергоатом (412) Укрэнерго (660) электроэнергия (772) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+22
После роста ввп в 40% это как то неожиданно !
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15.01.2021 16:02 Ответить
+17
Возможны веерные отключения.
Веерные отключения пока не планируются.
К веерным отключениям прибегать не будем.
И это в течении полудня! -- мушки дрозофилы размножаются медленнее...*)
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15.01.2021 16:03 Ответить
+16
К веерным отключениям прибегать не будем. Ситуация непростая, но и не критически сложная, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6992
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15.01.2021 16:06 Ответить
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После роста ввп в 40% это как то неожиданно !
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15.01.2021 16:02 Ответить
Ситуация под контролем, уничтожим свою энергетику, а все что нужно купим в Беларуси и раше. Украина богатая, можем себе позволить...
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15.01.2021 16:10 Ответить
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15.01.2021 16:03 Ответить
Возможны веерные отключения.
Веерные отключения пока не планируются.
К веерным отключениям прибегать не будем.
И это в течении полудня! -- мушки дрозофилы размножаются медленнее...*)
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15.01.2021 16:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=W7dRJptg0fo Быстрее чем кролики
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15.01.2021 16:05 Ответить
Просто розпочали обговорення. Нарід має звикнути до цієї думки, перепсихувати.
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15.01.2021 16:25 Ответить
Сцук, как взигда неажыданна пришла зима...
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15.01.2021 16:04 Ответить
Та не скажи ,когда правительством руководит ИДИОТ то ситуация эта ещё ох какая КРИТИЧЕСКАЯ ...
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15.01.2021 16:04 Ответить
Похолодание пришло неожиданно, январь месяц и вдруг, откуда не возьмись, морозы ударили. Никогда такого не было и вот опять. То уголь девать было некуда, склады забиты, шахтёры не нужны, а теперь вот кукарекания об "веерных отключениях"... Зато тарифы растут как на дрожжах . Абсурд
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15.01.2021 16:05 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

К веерным отключениям прибегать не будем. Ситуация непростая, но и не критически сложная, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2186
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15.01.2021 16:05 Ответить
К веерным отключениям прибегать не будем. Ситуация непростая, но и не критически сложная, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6992
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15.01.2021 16:06 Ответить
Яка нафіг температура? Це стандартна зима.Навіть легка.
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15.01.2021 16:09 Ответить
Шмыгаленомика во всей красе.
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15.01.2021 16:10 Ответить
В сусідній Польщі немає АЕС і ніхто світло не відключає.
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15.01.2021 16:11 Ответить
До віялових відключень не вдаватимемося. Ситуація непроста, але і не критично складна, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5828
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15.01.2021 16:14 Ответить
если у них в аномально теплую зиму непростая ситуация, то я уже молчу...
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15.01.2021 16:15 Ответить
А якщо зима буде як в 90-х і початку 2000-х,то що тоді? Зараз це тимчасове похолодання.
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15.01.2021 16:20 Ответить
Как в 90-х, во доруководились клоуны
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15.01.2021 16:30 Ответить
дебил шмыгаль обосрал с испугу собственные партки и побежал включать атомные блоки)))))))))))))))) дебилы конченные )) а потом (со временем) мы ещё один уключим
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15.01.2021 16:33 Ответить
ЗЕдегенерати докерувались до ручки, якихось три дні морозів, а вони зовсім безпорадні. Оборотні дурноголові!!!
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15.01.2021 16:36 Ответить
Умные страны вообще отказываются от угольной генерации.
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15.01.2021 16:37 Ответить
На яку генерацію переходять?
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15.01.2021 17:18 Ответить
Позор!
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15.01.2021 16:40 Ответить
Зебилы, при вашем ненависном Порохе и разговоров не было даже намёка на возможность отключения,как так вышло при вашем своим парнем который снизит комуналку в 2 раза что было при Порохе наоборот поднял(так это ж кидалово года),с кого спрашивать и винить не подскажите?
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15.01.2021 16:43 Ответить
До віялових відключень не вдаватимемося. Ситуація непроста, але і не критично складна, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9558
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15.01.2021 16:48 Ответить
совсем скоро веерные отключения электроэнергии, собственно отключения уже идут. на очереди отключение горячей воды в крупных городах и областных центрах
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15.01.2021 17:14 Ответить
Самі собі створили проблему на рівному місці Україна завжди була екпортером електроенергії, це ж ким треба бути що б перевернути все з ніг на голву і все заради олігархів .В Україні вироблялось 60% електроенергії на атомних електростанціях це сама дешева електрика ,а оскільки АЕС є державні ,одному олігарху показалось що він мало заробляє і зразу відключили п'ять блоків АЕС ,ніколи в історії України не відключали більше двох блоків.І тут на догоду Ахметки зробили ставку на дорогу теплову і дуже дорогу зелену. Але інший олігарх вмішався давай дешеву будем закупляти в росії ,ну потім в Білорусі,ось так створили проблеми.
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15.01.2021 17:26 Ответить
Почалися зелені ігри в хорошого-поганого...Один виходить і каже - будемо розстрілювати...Другий виходить і каже,ні,не розстріляємо,лишень надаємо по морді...І як тут не радіти...
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15.01.2021 17:27 Ответить
А більшисть блоків АЕС стоять на ППР(начебто ппр)....
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15.01.2021 17:31 Ответить
ПЗДЦ ...Нагадаю - це травень 2020. Криза через надлишок електроенергії !!!! Сьогодні мова вже йде про «вєєрниє отключенія» !?! ... Книга - «Як просрати все за вісімь місяців» (с)
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15.01.2021 17:32 Ответить
До віялових відключень не вдаватимемося. Ситуація непроста, але і не критично складна, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4447
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15.01.2021 17:45 Ответить
Не хотят платить по новым тарифам - отключим свет....Как такое может быть???? Как??? 5 блоков АЭС просто стоят....Запустить их никто не спешит,а зачем? Это же дешевое электричество....Им нужно ДОРОГОЕ....Срубить бабла с РАБОВ(УКРАИНЦЕВ)....
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15.01.2021 17:47 Ответить
Не стоят, а находятся в ремонтах разной степени сложности. И не 5, а 3. Все остальные, кроме 2 на ЗАЭС уже максимуме топят.
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15.01.2021 22:28 Ответить
Да у вас во всем не простая ситуация.. Умудрились за два года придушить все, что еще как то дышало. Наруководили профессионалы.
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15.01.2021 18:06 Ответить
Как поднять цену на товар до максимума? Правильно, путем искусственного создания дифицита. Впервые такой фокус провернули английские купцы-мореплавотели. Он вошёл в историю как "Бостонское чаепитие". Когда за одну ночь за борт в море было выброшено 90% чайного листа, а на утро цена на чай взлетела в 10 раз. Сегодня то же происходит с электроэнергией, которая является отличным товаром, востребованным и трудно заменимым.
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15.01.2021 18:07 Ответить
НАчинали с роста ввп 40% и зарплаты в 4тыс у.е., через полтора года уже мазута нету чтоб топки топить. Якуею турборежим у них) В14м в войну такого небыло))
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15.01.2021 18:13 Ответить
Все ходы записаны, [15.01.21 12:11]
Наши источники сообщают, что Виктор Пинчук активно включается в майнинг криптовалюты. Через проходную "Днепростали" зашли грузовики с необходимым оборудованием, а персонал сокращают.
Пинчук решил не отставать от Игоря Коломойского , который переоборудовал свой американский завод в Кентукки под майнинг криптовалюты. При этом, майнить биткоины на своих мощностях он будет под прикрытием развития "зелёной металлургии". Основная затратная составляющая работы майнинговых ферм - электроэнергия. Именно для этого Пинчук через лоббистов пытается признать своё производство "зелёным", чтобы получить льготную цену, а также его "прокладки" участвуют в скупке дешёвой атомной электроэнергии в Беларуси.
Косвенным подтверждением того, что Пинчук хочет стать "криптофермером" является наличие его людей в лоббистских группах, которые готовят нормативную базу для легализации биткоина в Украине. В первом чтении парламент уже принял законопроект о виртуальных активах.
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15.01.2021 18:18 Ответить
Врет и не морщится, падлюка.
А это тогда что такое?
До віялових відключень не вдаватимемося. Ситуація непроста, але і не критично складна, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1904

Будете сидеть, зебилы, без носков, в холоде, без света, без денег в локдауне.
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15.01.2021 18:44 Ответить
втрата кагалом берегів призводить потім до голосного волання про русохвобію, антисемітизм та хвашизм...
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15.01.2021 19:08 Ответить
Цены повысить и все отключить нахрен. Какаяразница
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15.01.2021 19:50 Ответить
Мудизм высшего пошива АЭС заглушили углем и рос и белор енергию покупаем кончиты а не правительство
такого за всю историю Украины не было такого бес предела и и тупизма диалетанты с детского садика 95
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15.01.2021 21:05 Ответить
Зе-власть «докерувалась». В стране готовится план веерных отключений электроэнергии 15 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%82.html#comments Комментарии: 2

«Укрэнерго» аргументирует введение веерных отключений электроэнергии тем, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.
Об этом сегодня в https://www.facebook.com/photo?fbid=3739759536131561&set=a.218070734967143 Facebook написал журналист, экс-нардеп Сергей Высоцкий, передает «https://censor.net/».
«Мы все наблюдаем, как нарастают кризисные явления в энергетике. И тарифы - это просто эхо хаоса.
Ко мне в руки попал один документ. Это письмо от председателя правления «Укрэнерго» к и. о. министра энергетики Юрию Витренко.
Этим письмом «Укрэнерго» просит Министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии.
В этом письме «Укрэнерго» в том числе признает, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов», - сообщил журналист.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BA-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87.html Витренко поведет Украину к энергетическому коллапсу с ускорением - эксперт
«Последний раз веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 90-х.
Острую фазу войны, в результате которой у нас испарилось 20% экономики, мы прошли без такого коллапса в энергетике. Даже успели отказаться от российского газа!
https://www.facebook.com/Kucherenko2020 привел по этому поводу такой комментарий:
«Докерувалися. «Центренерго» під впевненим керівництвом «понятных» менеджерів залишилася без вугілля в розпал морозів.
Станом на ранок п'ятниці на аварійному ремонті 6 з 9 блоків Зміївської ТЕС «Центренерго».
Міненерго уже два дні не публікує актуальних запасів вугілля на складах ТЕС. Останні дані за позавчора, коли Зміївській станції залишалось 2 тис. тонн антрациту і 7 тис. тонн газового вугілля - тобто на півтора дня роботи. На інших станціях не набагато краща ситуація.
Як наслідок маємо дефіцит в системі 2,6 ГВт і попередження від Укренерго про віялові відключення з 14 по 19 січня.
От вам і результат роботи «понятных менеджеров» і регулювання від «незалежного регулятора», який півтора роки тільки тим і займався, що ростив спекулянтів і торговців повітрям».
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15.01.2021 21:21 Ответить
 
 