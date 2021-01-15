Публикация Портновым персональных данных сотрудников "Схем": Защита обратилась в Верховный Суд

Продолжаются попытки защиты через суд заставить экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова удалить из своего телеграмм-канала персональные данные сотрудников программы "Схемы".

Об этом говорится на странице Facebook программы, информирует Цензор.НЕТ.

"Дошли до кассации. Адвокаты обратились в Верховный суд, не соглашаясь с решением первых двух инстанций", - говорится в сообщении.

Адвокаты надеются, что теперь уже Верховный суд вынесет справедливое решение, обяжет Портнова удалить защищенные законом данные, и сумма средств на правовую помощь будет возвращена после отмены решения предыдущих инстанций.

Ранее Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников "Схем".

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14 декабря Апелляционный суд Киева также отказал в удовлетворении апелляционной жалобы водителя программы "Схемы" Бориса Мазура.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

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