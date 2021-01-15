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Публикация Портновым персональных данных сотрудников "Схем": Защита обратилась в Верховный Суд

Публикация Портновым персональных данных сотрудников

Продолжаются попытки защиты через суд заставить экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова удалить из своего телеграмм-канала персональные данные сотрудников программы "Схемы".

Об этом говорится на странице Facebook программы, информирует Цензор.НЕТ.

"Дошли до кассации. Адвокаты обратились в Верховный суд, не соглашаясь с решением первых двух инстанций", - говорится в сообщении.

Адвокаты надеются, что теперь уже Верховный суд вынесет справедливое решение, обяжет Портнова удалить защищенные законом данные, и сумма средств на правовую помощь будет возвращена после отмены решения предыдущих инстанций.

Ранее Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников "Схем".

Читайте также: Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях. ДОКУМЕНТ

14 декабря Апелляционный суд Киева также отказал в удовлетворении апелляционной жалобы водителя программы "Схемы" Бориса Мазура.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Также читайте: Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко

Автор: 

Верховный Суд (1100) журналистика (3324) Портнов Андрей (663)


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Топ комментарии
+13
Данные порнова с семейством опубликуйте, делов-то.
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15.01.2021 16:12 Ответить
+11
Классический пример двойных стандартов банды, захватившей власть в Украине. Персональные данные людей публиковать нельзя, но своим можно все.
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15.01.2021 16:31 Ответить
+9
Що, Сєдлєцкая, на Портнова наїхати- це тобі не Порошенка брудом поливати.
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15.01.2021 16:19 Ответить
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Данные порнова с семейством опубликуйте, делов-то.
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15.01.2021 16:12 Ответить
Публикация Портновым персональных данных сотрудников "Схем": Защита обратилась в Верховный Суд - Цензор.НЕТ 4353
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15.01.2021 16:17 Ответить
Що, Сєдлєцкая, на Портнова наїхати- це тобі не Порошенка брудом поливати.
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15.01.2021 16:19 Ответить
Портнов "избранный" Коломойским. А "избранным" Коломойским в Украине позволено всё. Они хозяева Украины. /Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
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15.01.2021 16:19 Ответить
Він вам не дорогенька! Його суд з вас тільки порже.
Страдайте лохи!
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15.01.2021 16:23 Ответить
Классический пример двойных стандартов банды, захватившей власть в Украине. Персональные данные людей публиковать нельзя, но своим можно все.
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15.01.2021 16:31 Ответить
Палка всегда о двух концах.Поэтому надо думать макитрой,прежде чем смотреть в замочные скважины.Портнов -негодяй,но умный .Зубы обломал Схемам.Он бы мог анонимно опубликовать,как Лерос и другие.И впредь ,наверняка, это сделает.
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15.01.2021 16:35 Ответить
тупой собачий рот
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15.01.2021 17:13 Ответить
Не подобралось Бути дорогенькими..
Будете брудом у порогова..
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15.01.2021 17:16 Ответить
Так пускай схемы снимут видос про "патриота" портянку, в котором расскажут неудобную для этого фашиста правду. А еще пускай пожалуются американцам за утеснение этой тварью свободы слова в Украине - тоже ****** ему санкций. Только так можно выводить рыгов на чистую воду
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15.01.2021 17:46 Ответить
Ешше адин юрист хаозяин наших судеб,хоча і всі ми президенти .
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15.01.2021 18:02 Ответить
Всех так называемых украинских "судей", вместе с их творцом портновым, отправить в Ростов.
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16.01.2021 05:50 Ответить
 
 