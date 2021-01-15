Публикация Портновым персональных данных сотрудников "Схем": Защита обратилась в Верховный Суд
Продолжаются попытки защиты через суд заставить экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова удалить из своего телеграмм-канала персональные данные сотрудников программы "Схемы".
Об этом говорится на странице Facebook программы, информирует Цензор.НЕТ.
"Дошли до кассации. Адвокаты обратились в Верховный суд, не соглашаясь с решением первых двух инстанций", - говорится в сообщении.
Адвокаты надеются, что теперь уже Верховный суд вынесет справедливое решение, обяжет Портнова удалить защищенные законом данные, и сумма средств на правовую помощь будет возвращена после отмены решения предыдущих инстанций.
Ранее Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников "Схем".
14 декабря Апелляционный суд Киева также отказал в удовлетворении апелляционной жалобы водителя программы "Схемы" Бориса Мазура.
Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.
Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.
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