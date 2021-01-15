В Одессе проходит испытания в море новый разведывательный корабль для ВМС Украины
Новый средний разведывательный корабль ВМСУ "Симферополь" совершил первый в 2021 году выход в море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Это третий выход в море корабля, который проходит государственные испытания на предприятии "Судоверфь Украина" в одесском порту. Первый состоялся почти год назад — 30 января 2020 г., второй — 28 августа 2020 года.
Напомним, корабль начали строить из неиспользованного корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ и спустили на воду на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском" 23 апреля 2019 года. В октябре того же года в специальном доке его транспортировали сначала в Херсон, потом — в Одессу.
Длина "Симферополя" 55 метров, ширина 10 метров. Водоизмещение около 1200 тонн, скорость в варианте траулера 12 узлов.
Корабль оснащен новейшей украинской станцией радиотехнической разведки "Мельхиор", созданной специалистами ГП "НИИ радиолокационных систем" Квант-Радиолокация". Она работает в пассивном режиме и остается незамеченной, анализируя радиочастотный спектр, излучаемый кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами. Максимальная дальность обнаружения целей РЛС "Мельхиор" — до 450 км, однако все характеристики радиоэлектронной аппаратуры остаются секретными.
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Максимальная скорость: 17,3 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) узла ..
Экономичная скорость: 11 узлов..
первоначально это гидрографическое судно, которое после 19 лет эксплуатации переделали в разведчика..
подслушивать переговоры турецкого мелкого бизнеса по торговле баранами ?
И чем эта тихоходная шаланда лучше разведкорабля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_18280 Иван Хурс?
до речі, не вказано чим озброєна російська "шаланда", крім 2 кулеметів
Какие ещё новости судостроения ?
алень нарьян-марский, рога чешет и "думает"