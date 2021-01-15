В Одессе проходит испытания в море новый разведывательный корабль для ВМС Украины

Новый средний разведывательный корабль ВМСУ "Симферополь" совершил первый в 2021 году выход в море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Это третий выход в море корабля, который проходит государственные испытания на предприятии "Судоверфь Украина" в одесском порту. Первый состоялся почти год назад — 30 января 2020 г., второй — 28 августа 2020 года.

Напомним, корабль начали строить из неиспользованного корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ и спустили на воду на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском" 23 апреля 2019 года. В октябре того же года в специальном доке его транспортировали сначала в Херсон, потом — в Одессу.

Длина "Симферополя" 55 метров, ширина 10 метров. Водоизмещение около 1200 тонн, скорость в варианте траулера 12 узлов.

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Корабль оснащен новейшей украинской станцией радиотехнической разведки "Мельхиор", созданной специалистами ГП "НИИ радиолокационных систем" Квант-Радиолокация". Она работает в пассивном режиме и остается незамеченной, анализируя радиочастотный спектр, излучаемый кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами. Максимальная дальность обнаружения целей РЛС "Мельхиор" — до 450 км, однако все характеристики радиоэлектронной аппаратуры остаются секретными.