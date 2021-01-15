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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено). ДОКУМЕНТ

ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено). ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд обязал Генерального прокурора рассмотреть ходатайство адвоката Микитася о том, чтобы передать дело из СБУ в НАБУ.

Об этом говорится в решении суда от 13 января. Текст решения опубликован пресс-службой НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат Микитася - еще одного обвиняемого по делу - просил суд обязать Генпрокурора рассмотреть его ходатайство о передаче дела в НАБУ. Второй его просьбой было, чтобы сам суд передал дело в НАБУ.

Жалобу удовлетворили частично. ВАКС отказался сам передавать дело в НАБУ - судья отметил, что этот вопрос может решить только Генеральный прокурор. И обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката о передаче дела в НАБУ.

При этом пресс-служба НАБУ разместила эту новость на своем сайте с заголовком "Дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента должно расследовать НАБУ - решение суда". На что Татаров написал в Telegram: "Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня, не соответствует действительности".

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров оплатил учебу в университете Вашингтона. ДОКУМЕНТ

ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено) 01
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено) 02
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено) 03
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено) 04
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено) 05
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено) 06
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено) 07

Напомним, 29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Автор: 

НАБУ (4240) СБУ (20120) Антикоррупционный суд (1228) Офис Президента (1803) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+12
Нечего там расследовать и так всё ясно ,лови Татарина и тащи его на нары ...
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15.01.2021 16:25 Ответить
+7
Це і так було зрозуміло. Питання в іншому, чому стала можлива зміна підслідності?
А тому, що КСУ визнав неконституційною статтю за завідомо неправосудне рішення, а зелена ВРУ, за відведені пів року, порушення не усунула. Думаєте просто так? Та ні, саме заради подібної маніпуляції. Цікаво чи встигло НАБУ передати справу ДБР, і якщо так, то у якому вона зараз стані?
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15.01.2021 16:53 Ответить
+7
Если я нарушу Закон, я сам уйду...
Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4212
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15.01.2021 16:54 Ответить
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Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС - Цензор.НЕТ 9338
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15.01.2021 16:23 Ответить
Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС - Цензор.НЕТ 2741
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15.01.2021 16:25 Ответить
ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Татарова в НАБУ (виправлено) - Цензор.НЕТ 2345
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15.01.2021 20:55 Ответить
Нечего там расследовать и так всё ясно ,лови Татарина и тащи его на нары ...
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15.01.2021 16:25 Ответить
Танасевич забзділа?
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15.01.2021 16:34 Ответить
Вчитався.... Це сторона Микитася, його адвокати наполягли, щоб НАБУ розслідувало Татарова?
Так виходить...
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15.01.2021 16:44 Ответить
Ну пусть заведут дело на генерального прокурора.
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15.01.2021 16:50 Ответить
Та ні, вона вже навчилась чужими руками жар загрібати. Там мутанули через рішення слідчого судді, а він завдяки Зеленій ВРУ не несе зараз за подібне відповідальність.
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15.01.2021 17:04 Ответить
От халепа.)
Для Таторова и Зели.
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15.01.2021 16:50 Ответить
Це і так було зрозуміло. Питання в іншому, чому стала можлива зміна підслідності?
А тому, що КСУ визнав неконституційною статтю за завідомо неправосудне рішення, а зелена ВРУ, за відведені пів року, порушення не усунула. Думаєте просто так? Та ні, саме заради подібної маніпуляції. Цікаво чи встигло НАБУ передати справу ДБР, і якщо так, то у якому вона зараз стані?
показать весь комментарий
15.01.2021 16:53 Ответить
Если я нарушу Закон, я сам уйду...
Дело в отношении замглавы ОП Татарова должно расследовать НАБУ, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4212
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15.01.2021 16:54 Ответить
А у цього дід полковник-краснопьорий, якій гнобив криворізький люд.
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15.01.2021 17:28 Ответить
Він і пішов - на Буковель.
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15.01.2021 18:22 Ответить
не будет ни какого дела пока в кресле сидит нарко-зеленое Нечто, это главный его решала в ментовке и судах, а главное что у него есть компромат на большинство из его Сброда, на него самого и ермака и уже только полный Дэбил не понимает что ваЗЕлин Предатель, а его "дружбан" ермак смотрящий за ним, поставленный еще в Омане!!!!
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15.01.2021 17:09 Ответить
А почему не сказано, кто должен привести приговор в исполнение?!
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15.01.2021 17:10 Ответить
зеленский и его ОП ложили на Вас и на нас всех вместе БОЛЬШОЙ и очень толстый. если Вы бесзребетное образование и не можете доказать предатею что он предатель, если президент грубейшим образом нарушает ПРОТОКОЛ по которому должен жить и работать(имею в виду несанкционированную поездку в оман) и Вы не в состоянии это все присечь, то не називайтесь серьезным гос. органом. и вообще, при таких результатах Вашей работы, Вы мне как налогоплательщику НАХ.....Й не нужны.
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15.01.2021 17:15 Ответить
Яка у Татарова типове "мусорська обличчя".
Мабуть з мусорської династії. Гени
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15.01.2021 17:25 Ответить
Що на це скаже "око государєве" бєнядіктова?
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15.01.2021 17:58 Ответить
Упорно Микитась не хочет за всю шоблу паровозом ехать.
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15.01.2021 18:15 Ответить
Генеральний прокурор сама злочинець.
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15.01.2021 18:17 Ответить
А ЧТО, Г-ЖА ВЕНЕДИКТОВА СЧИТАЛА, ЧТО ГЛАВНОЕ - ЗАБРАТЬ ДЕЛО, А РАССЛЕДОВАНИЕМ МОЖНО И ТУПО НЕ ЗАНИМАТЬСЯ, СО ВРЕМЕНЕМ ЗАКРЫВ ЗА ДАВНОСТЬЮ?
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15.01.2021 18:46 Ответить
Шо вы мине эти бумажки суете? вытри ими свой тухес!
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15.01.2021 18:48 Ответить
" ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ ", НАБУ передало дело в АнтикорПрокуратуру, те вернули в Офис Генпрока, откуда все ушло в НЗК, после было передано вначале в Печерский, а затем в ОАСКиева. После чего Верховный суд решил передать рассмотрение на Совет Старейшин : Беня, Ринат, Витя, Петя...и др. официальные лица вынесли приговор. Его озвучил официально избранный Буратино. Публика рукоплескала ! Как и все предыдущие 30 лет.
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15.01.2021 20:38 Ответить
Як справу з допомогою Венедиктової передали в СБУ про Татарова нічого не чути і про його справу теж.
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15.01.2021 20:44 Ответить
Татаров Олег, заместитель главы офиса президента Украины,
завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года,
имеет оперативный псевдоним "Кувшинов"
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16.01.2021 01:30 Ответить
А хто там зараз у офісі не є завербованим? Я вже підозрюю що агент Клоун теж їх чоловік...
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16.01.2021 10:52 Ответить
Ермак, псевдоним "Козырь"
Об этом уже писали ранее
Портнов, псевдо "Казбек"
тоже уже было

читайте и вам откроется
https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr
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16.01.2021 16:40 Ответить
Якийсь там ВАКС посмів щось вякнути на прокурора ЗЄ
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16.01.2021 02:44 Ответить
После того как глава ВАКС, Елена Танасевич, приняла участие в шабаше судей-ведьм у кивалова, можно ожидать еще и не таких решений, а вообще можно ставить крест на ВАКС.
Всю эту наглую судейскую кодлу, ставящую себя выше Закона, нужно утилизировать и как можно скорее, так они представляют собой угрозу национальной безопасности.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/14/7279897/
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16.01.2021 05:58 Ответить
Схоже це відписка від ВАКС. Прокурор відмовить у задоволенні прохання посилаючись на рішення Печерського суду.
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16.01.2021 06:57 Ответить
Злодії кістками лягають, щоби їх злочини розслідувало СБУ, очолюване другом Зеленського, а не НАБУ, куди керівник призначений за конкурсом в часи "Бариги"...
Усе що потрібно знати про боротьбу із корупцією "Слугами Народу"...
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16.01.2021 10:51 Ответить
До чого ж ублюдочна влада в нашій країні,хай Бог милує...
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16.01.2021 13:47 Ответить
Татаров агент фсб , під прикриттям і начальник венедіктової інкогніто ! Ягілох руеи повідрубує , хто їх буде чіпать ! Вони ж бо , під прикриттям , фсб і офісу ОП !😈
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16.01.2021 16:32 Ответить
К сожалению это так...
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16.01.2021 17:01 Ответить
 
 