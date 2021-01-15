ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ (исправлено). ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд обязал Генерального прокурора рассмотреть ходатайство адвоката Микитася о том, чтобы передать дело из СБУ в НАБУ.

Об этом говорится в решении суда от 13 января. Текст решения опубликован пресс-службой НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат Микитася - еще одного обвиняемого по делу - просил суд обязать Генпрокурора рассмотреть его ходатайство о передаче дела в НАБУ. Второй его просьбой было, чтобы сам суд передал дело в НАБУ.

Жалобу удовлетворили частично. ВАКС отказался сам передавать дело в НАБУ - судья отметил, что этот вопрос может решить только Генеральный прокурор. И обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката о передаче дела в НАБУ.

При этом пресс-служба НАБУ разместила эту новость на своем сайте с заголовком "Дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента должно расследовать НАБУ - решение суда". На что Татаров написал в Telegram: "Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня, не соответствует действительности".

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Напомним, 29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.