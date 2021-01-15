Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Нижнего: "Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал"
Смерть Сергея Нижного является неизмеримой потерей.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя информацию о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Сергея Нижнего,передает Цензор.НЕТ.
"Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал.
Сергей Нижний
Друг, ты всегда прямо говорил, то что думаешь, и делал, то во что веришь. Таких невероятно мало.
Соболезнования семье и всей Украине. Неизмеримая потеря для нас всех.
Редко бывает так больно ...
Покойся с миром, друг!" - написал Гончарук.
Напомним, в четверг, 14 января, в возрасте 40 лет скончался украинский юрист и соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Он умер после тяжелой болезни. Нижний неоднократно консультировал студию "Квартал 95", входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, был одним из спонсоров его президентской кампании.
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АДЕКВАТНЫЕ люди с самого начала понимали, что быть в команде прихвостней Бени, Ахмета, кремля нормальным людям делать нечего.
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это тело помогало Зеленскому скрывать свои доходы, а также оспорило запрет на показ "Сватов" в Украине.
Поэтому пожелаю ему счастья, здоровья и хорошего настроения!
Так батькові хотілося стати москалем?!😢
Зрештою, це другорядне питання. Головне - спаплюжене українське прізвище.
Ще один приклад - кацапське ПОнасенкоВ.🙄
Раз финансировал этих ублюдков - значит, сволочь, хотел половить рыбку в той мутной воде, которую они замутят,..
неадекватні призначили неадекватного...
Может хотел перевоспитать полено как папа Карло? Но что то пошло не так...
А ще викупив квартиру поруч із квартирою Тохи Геращенка площею 190 кв.м, (яку Толік орендує).Просто співпадіння...