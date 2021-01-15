Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Нижнего: "Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал"

Смерть Сергея Нижного является неизмеримой потерей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя информацию о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Сергея Нижнего,передает Цензор.НЕТ.

"Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал.

Сергей Нижний

Друг, ты всегда прямо говорил, то что думаешь, и делал, то во что веришь. Таких невероятно мало.

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Соболезнования семье и всей Украине. Неизмеримая потеря для нас всех.

Редко бывает так больно ...

Покойся с миром, друг!" - написал Гончарук.

Напомним, в четверг, 14 января, в возрасте 40 лет скончался украинский юрист и соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Он умер после тяжелой болезни. Нижний неоднократно консультировал студию "Квартал 95", входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, был одним из спонсоров его президентской кампании.