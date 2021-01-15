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Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Нижнего: "Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал"

Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Нижнего:

Смерть Сергея Нижного является неизмеримой потерей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя информацию о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Сергея Нижнего,передает Цензор.НЕТ.

"Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал.

Сергей Нижний

Друг, ты всегда прямо говорил, то что думаешь, и делал, то во что веришь. Таких невероятно мало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нижний был единственным в близком кругу Зеленского, кто выступал против разгона Рады в 2019-м, потому что это неконституционно, - Мостовая

Соболезнования семье и всей Украине. Неизмеримая потеря для нас всех.

Редко бывает так больно ...

Покойся с миром, друг!" - написал Гончарук.

Напомним, в четверг, 14 января, в возрасте 40 лет скончался украинский юрист и соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Он умер после тяжелой болезни. Нижний неоднократно консультировал студию "Квартал 95", входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, был одним из спонсоров его президентской кампании.

Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Нижнего: Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал 01

Автор: 

Гончарук Алексей (842) Зеленский Владимир (21057) смерть (9259)


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Топ комментарии
+14
Мнение чувака с самокатом вряд ли может претендовать на серьезное восприятие.
АДЕКВАТНЫЕ люди с самого начала понимали, что быть в команде прихвостней Бени, Ахмета, кремля нормальным людям делать нечего.
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15.01.2021 16:31 Ответить
+13
Гончаруку об адекватности вряд-ли что-то известно ...
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15.01.2021 16:27 Ответить
+12
В окружении Зеленого разве есть адекватные люди !? Сомневаюсь....
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15.01.2021 16:28 Ответить
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Гончаруку об адекватности вряд-ли что-то известно ...
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15.01.2021 16:27 Ответить
Адекватний чоловік не буде Україні співчуття висловлювати через смерть того, хто створив для неї зеленого аершника Апокаліпсису. Така думка крутиться, якби Нижний помер два роки тму, можливо Україна взагалі ніякого співчуття не потребувала. Що покійний зробив доя України?
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15.01.2021 16:40 Ответить
Консультував студію 95 квартал як уникнути податків
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15.01.2021 16:56 Ответить
Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Ныжного: "Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал" - Цензор.НЕТ 9955
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15.01.2021 16:50 Ответить
опять кукарекаешь, мурзилка! ты выбрал дебила, он назначил дебила, тот следующего...кто виноват? ты, дебил73!
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15.01.2021 18:49 Ответить
Та кто там тебя выбирал тебе падло ,пора в палату к Наполеону .
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15.01.2021 19:07 Ответить
Так нахрена тогда выбирал таких во власть? По приколу? Что, уже не смешно?
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15.01.2021 19:13 Ответить
В окружении Зеленого разве есть адекватные люди !? Сомневаюсь....
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15.01.2021 16:28 Ответить
Мнение чувака с самокатом вряд ли может претендовать на серьезное восприятие.
АДЕКВАТНЫЕ люди с самого начала понимали, что быть в команде прихвостней Бени, Ахмета, кремля нормальным людям делать нечего.
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15.01.2021 16:31 Ответить
https://twitter.com/GrishaSilence
https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence

это тело помогало Зеленскому скрывать свои доходы, а также оспорило запрет на показ "Сватов" в Украине.
Поэтому пожелаю ему счастья, здоровья и хорошего настроения!
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16.01.2021 11:20 Ответить
Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Ныжного: "Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал" - Цензор.НЕТ 3403
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15.01.2021 16:32 Ответить
Це ж треба було так познущатися з українського прізвища Ніжний!
Так батькові хотілося стати москалем?!😢
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15.01.2021 16:35 Ответить
А чому Ви вважаєте, що Ніжний а не Нижній?
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15.01.2021 16:46 Ответить
Бо прізвищ типу верхній-нижній-лівий-правий набагато менше.
Зрештою, це другорядне питання. Головне - спаплюжене українське прізвище.
Ще один приклад - кацапське ПОнасенкоВ.🙄
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15.01.2021 17:03 Ответить
По-любому "Ныжный" это неадекватный перевод - тогда либо Нижный, либо Ныжний.
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15.01.2021 16:49 Ответить
Адекват не свяжется с зелеными клованами.
Раз финансировал этих ублюдков - значит, сволочь, хотел половить рыбку в той мутной воде, которую они замутят,..
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15.01.2021 16:58 Ответить
неадекватний бачив в житті лише неадекватних...
неадекватні призначили неадекватного...
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15.01.2021 16:59 Ответить
Карма дожене всіх "друзів ЗЕ".
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15.01.2021 17:10 Ответить
Сомневаюсь всего адекватности..
Может хотел перевоспитать полено как папа Карло? Но что то пошло не так...
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15.01.2021 17:13 Ответить
Звичайний рєшала.Була в парламенті й своя група "Нижні". Совість і батьківщину продавати вчився в Катеринчука.
А ще викупив квартиру поруч із квартирою Тохи Геращенка площею 190 кв.м, (яку Толік орендує).Просто співпадіння...
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15.01.2021 17:40 Ответить
Чувак который сделал все...или многое для того что бы протащить во власть тупого осла не может быть адекватным...
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15.01.2021 18:03 Ответить
Ой, я таких рішал - юрсто - адвокатів вагони бачив !
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15.01.2021 18:30 Ответить
Шкода,але... Якби він допоміг привести до влади особу більшу або рівня Б.Хмельницький, Сагайдачного, Порошенка та навіть принца Монако (територія 3 на 3 км), то можна було б і за памятник клопотати. Але тут на 360 градусів інше. Допоміг Україні і українцям,конституційному громадянству....вчухати таку Біду,що вже Локдаун плаче від сорому!
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15.01.2021 22:39 Ответить
 
 