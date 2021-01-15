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Новости Агрессия России против Украины
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Контрразведка СБУ выявила схему поставок некачественных снарядов для ВСУ на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины выявила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка СБУ выявила схему поставок некачественных снарядов для ВСУ на 50 млн грн 01

По данным предварительного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов. Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования.

Контрразведка СБУ выявила схему поставок некачественных снарядов для ВСУ на 50 млн грн 02

Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальнику "Службы пограничной охраны МГБ ДНР" заочно сообщено о подозрении, - контрразведка СБУ

Контрразведка СБУ выявила схему поставок некачественных снарядов для ВСУ на 50 млн грн 03
Контрразведка СБУ выявила схему поставок некачественных снарядов для ВСУ на 50 млн грн 04

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности. В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства.

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Автор: 

боеприпасы (2374) правоохранительные органы (2971) СБУ (20116) силовики (2799) Сумская область (3401)


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Топ комментарии
+10
Розстріли будуть,чи знову підозри?
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15.01.2021 17:47 Ответить
+7
Прокладка шосткінського заводу.
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15.01.2021 17:45 Ответить
+5
А расстреливать кто будет? Тупицкий, Вовки, Портнов, Луценко, Венедиктова, Аваков, Баканов?... А вообще складывается впечатление, что у наших "производителей" вообще ничего нельзя закупать, ни товары, ни услуги, кругом тотальное разворовывание, отсутствие качества и некомпетентность. То снаряды в гараже, то патроны в чулане, то казармы из папье-маше
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15.01.2021 18:01 Ответить
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Прокладка шосткінського заводу.
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15.01.2021 17:45 Ответить
Привет, друже! Ты знаешь, я не в курсе, есть ли у нас завод по производству запалов, для ручных гранат. Но, ты помнишь как часто они рвались в руках. Не только гражданских, вовсе нет! А и ветеранов АТО, на гражданке. Почему-то всё списывалось на бухло. А я не совсем это представляю! Пусть я трижды бухой, но рвать чеку и одновременно отпускать предохранительный рычаг гранаты... это нонсенс!

А тут, не помню ресурс, но там, как-то раз, промелькнуло видео. Там чувак, вроде как суицидник откровенный. Но!!! На видео, в кафе, отчетливо видно: он вырывает чеку а взрыв- максимум через секунду!

Я вот к чему: а не могли ли вот такие прокладки и запалы выпускать, без замедлителя...
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15.01.2021 17:58 Ответить
Таке і можливе в цьому місті "кайданників", яких за часів Петра 1 висилали на роботи на порохових заводах, де вони потім і поселялись. Щось подібне до заселення Донбасу після Голодомору.
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15.01.2021 18:38 Ответить
Розстріли будуть,чи знову підозри?
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15.01.2021 17:47 Ответить
А расстреливать кто будет? Тупицкий, Вовки, Портнов, Луценко, Венедиктова, Аваков, Баканов?... А вообще складывается впечатление, что у наших "производителей" вообще ничего нельзя закупать, ни товары, ни услуги, кругом тотальное разворовывание, отсутствие качества и некомпетентность. То снаряды в гараже, то патроны в чулане, то казармы из папье-маше
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15.01.2021 18:01 Ответить
Нет, не будет. Будут призывы к народу Украины пополнять оборонный бюджет путем отправки смс-сок, как в 2014 году. И поднимут налог на войну до двух процентов.
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15.01.2021 18:13 Ответить
Будуть, будуть, такими же патронами як ці снаряди.
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15.01.2021 18:42 Ответить
ЗЕ-радницька політика недопреЗЕдента
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15.01.2021 17:58 Ответить
Вот же ж какие длинные руки у Порошенко!
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15.01.2021 18:09 Ответить
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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15.01.2021 18:11 Ответить
Прям не министерство , а лохотрон какой то!!!! Ну что же тут одно жулье вензде????
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15.01.2021 18:15 Ответить
Ведь есть же инициатор этого контракта с фамилией. НЕ озвучили. Ждут свою долю.
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15.01.2021 18:43 Ответить
Агов, ЗЕжелудки! "Свинарчуки!Барыги!!Торговлянакрови!!!..."(с), или не заплатили?
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15.01.2021 18:19 Ответить
По ТБ ведро не должно на шкафчике стоять .
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15.01.2021 18:21 Ответить
Эстафету по производству снарядов шоумен перехватил из рук шоколада, мы видим цеха на фото, явно не современные, а совковые, перешли по наследству.
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15.01.2021 18:24 Ответить
ты дебил? что на фото советского кроме плит ПР на крыше?
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15.01.2021 18:41 Ответить
некачественных снарядов / Теперь производство снарядов в Украине в умелых руках специалистов: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Этих специалистов знают и за рубежом: 18.09.2020 г. состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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15.01.2021 18:25 Ответить
українці, патріоти
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15.01.2021 18:35 Ответить
Ловят? Как поймают,непременно на кол посадить! Пусть подумают о патриотизме и о войне...
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15.01.2021 18:29 Ответить
Контрразведка СБУ выявила схему поставок некачественных снарядов...

А военную приемку и вообще ОТК уже отменили? Вот и выдать зарплату снарядами всем кто принимал их. И кстати... снаряды уже какие-то подвальные кооперативы делают?
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15.01.2021 18:35 Ответить
Абсолютный дебилизм: снаряды в сарае ЗЕ!!! Я бы к первому снаряду привязал изобретателя- но, они не наши!!!, а жалко - живучие!
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15.01.2021 18:37 Ответить
А кто такой контракт утвердил? Он живой еще? У него есть фамилия? Наградите его орденом Сутулова, суку подлую. Власть воров и сутенеров в Украине жиреет на бедах народа. Скотыняки такие....
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15.01.2021 18:41 Ответить
А на якому фото браковані снаряди ?
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15.01.2021 18:57 Ответить
А почему такое происходит!?, а потому, что большая часть военно начальничков с мозгами с СССР. Наверное потому в настоящее время во многих воинских частях по Украине задерживают с выплатой заработной платы, А ПОЧЕМУ НЕ КТО С РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСУ НЕ ЖЕЛАЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ ВОЕННО СЛУЖАЩИМ!!!??? ПОЧЕМУ ВОЕННО СЛУЖАЩИЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕД,ПОМОЩЬЮ ДО СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ?, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЕСЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ЗАБОЛЕЛ К ПРИМЕРУ ОРЗ, ТО ОН ДОЛЖЕН С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОД 39 ЕХАТЬ В ОБЛАСТНУЮ ВОЕННУЮ БОЛЬНИЦУ, КАК ВЫ СЕБЕ ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ - ДА! ОНИ ВОЕННЫЕ У НИХ СВОИ ПОРЯДКИ, НО ОНИ ЖЕ ЛЮДИ - НАШИ ЗАЩИТНИКИ. ПОЧЕМУ НЕ КТО НА ЭТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ!???.
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15.01.2021 19:08 Ответить
Цікаво, а МО технічні умови писало?
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15.01.2021 20:03 Ответить
 
 