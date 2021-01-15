Контрразведка СБУ выявила схему поставок некачественных снарядов для ВСУ на 50 млн грн. ФОТОрепортаж
На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины выявила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов. Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования.
Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования.
Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности. В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства.
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А тут, не помню ресурс, но там, как-то раз, промелькнуло видео. Там чувак, вроде как суицидник откровенный. Но!!! На видео, в кафе, отчетливо видно: он вырывает чеку а взрыв- максимум через секунду!
Я вот к чему: а не могли ли вот такие прокладки и запалы выпускать, без замедлителя...
А военную приемку и вообще ОТК уже отменили? Вот и выдать зарплату снарядами всем кто принимал их. И кстати... снаряды уже какие-то подвальные кооперативы делают?