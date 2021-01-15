Контрразведка СБУ выявила схему поставок некачественных снарядов для ВСУ на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины выявила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов. Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования.

Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальнику "Службы пограничной охраны МГБ ДНР" заочно сообщено о подозрении, - контрразведка СБУ





Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности. В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства.

Также читайте: И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого начала