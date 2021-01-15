В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек для больных коронавирусом, – Кличко
Подачей кислорода в столице уже оборудовали более 3 100 коек для больных коронавирусом. Всего город сегодня подготовил 4 000 коек.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня больных коронавирусом в Киеве уже принимают 23 учреждения.
"Город определил для приема больных коронавирусос более 5 000 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них – учреждения "Укрзализныци". Сегодня больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4 000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3 100 коек. В частности, 2120 – с централизованной подачей", – отметил мэр.
По его словам, кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева пока 993.
Как отметил Виталий Кличко, на увеличение койкомест с подачей кислорода город направил почти 30 млн гривен. Это – средства на капитальный ремонт систем кислородопоставки. Еще около 7,4 млн потратили на закупку кислородных концентраторов.
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