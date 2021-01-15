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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек для больных коронавирусом, – Кличко

В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек для больных коронавирусом, – Кличко

Подачей кислорода в столице уже оборудовали более 3 100 коек для больных коронавирусом. Всего город сегодня подготовил 4 000 коек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня больных коронавирусом в Киеве уже принимают 23 учреждения.

"Город определил для приема больных коронавирусос более 5 000 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них – учреждения "Укрзализныци". Сегодня больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4 000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3 100 коек. В частности, 2120 – с централизованной подачей", – отметил мэр.

По его словам, кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева пока 993.

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Как отметил Виталий Кличко, на увеличение койкомест с подачей кислорода город направил почти 30 млн гривен. Это – средства на капитальный ремонт систем кислородопоставки. Еще около 7,4 млн потратили на закупку кислородных концентраторов.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25791) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Ой как много шо пздц !!! Если не дай Бог будет серьезная вспышка вирусняка - то за эти 4.000 кислородных койко-мест больные убивать друг-друга будут прямо в больницах.. сумно ***
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15.01.2021 16:40 Ответить
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання двох вакцин проти коронавірусу: BioNTech і Pfizer. https://www.dw.com/ru/voz-odobrila-primenenie-vakciny-biontech-i-pfizer/a-56110993.
Це означає , що інші, в тому числі китайська, яку шапіто збирається колоти українцям, ВООЗ не визнає як безпечні для проведення щеплень людині.
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15.01.2021 16:40 Ответить
Виталя, для более чем 3 млн. населения города это много или мало?
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15.01.2021 16:45 Ответить
И огласи, пожалуйста, тарифы на эти койки....
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15.01.2021 16:46 Ответить
В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек/ Киев приобрел 200 новых современных автобусов, - Кличко/построен корпус клиники -Кличко/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко: теплосети готовы. / Кличко открыл ./ В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского.
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15.01.2021 17:00 Ответить
 
 