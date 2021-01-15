Многие "слуги народа" соглашаются, что тема коронавируса "слишком раздута", но не готовы это публично признать, - Камельчук
Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что не опровергает существование "COVID-19", а опровергает "все, что на это сверху налеплено".
Об этом Камельчук рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, многие коллеги по фракции "соглашаются с тем, что эта тема слишком раздута - но не готовы это публично признать".
"Соглашаются ли они с тем, что это какая-то огромная выдумка? Об этом мы не говорили. Но могу сказать, что людей, которые могут себе позволить высказаться или просто иметь желание поговорить на эту тему, - единицы", - отметил "слуга народа".
В то же время Камельчук хотел бы донести свою позицию до президента, главы ОП Ермака и министра здравоохранения Степанова.
"Желание, конечно же (продвинуть свои идеи руководству государства. - Ред.), есть. И первое, что мне хотелось бы остановить, - это локдаун. И как раз в связи с этим был подан запрос на президента, который большинством в 226 голосов должна была поддержать Верховная Рада. Да, не хватило 33 голоса. Это был последний рабочий день прошлого года. Мы были тогда в нормальном количестве – но кто-то прослушал, кто-то недопонял, недочитал. Хотя был шанс дать возможность президенту абсолютно на законных основаниях заветировать постановление Кабинета Министров и отменить локдаун. На основании того, что локдаун нарушает права, законы и Конституцию", - объяснил парламентарий.
Кроме того, Камельчук заявил, что министр здравоохранения Степанов "не готов к диалогу".
"Я сделал этот вывод по его реакции на мои высказывания. Единственная фраза, которую он произнес в эфире: пускай он поедет в больницы – и посмотрит. Еще раз повторяю: я не опровергаю болезнь. Я опровергаю все, что на это сверху налеплено; то, как это используется. Вот, меня раньше спрашивали, почему я голосовал за антиковидный фонд и так далее. Так ведь дело в том, что там куча денег предусмотрена на медицинское оборудование, на оплату труда. Это же хорошие вещи! Это в пользу медицины, поэтому не поддерживать это нельзя", - сказал нардеп.
Напомним, ранее Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".
Позже "слуга народа" объяснил свое резонансное заявление.
Также Камельчук ранее заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Юрием Камельчуком читайте здесь.
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А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?
Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців. Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:
-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.
При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
15.01.2021
Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.
По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.
Источник: https://censor.net/ru/n3241969
На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального повышения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.
Это все что надо знать о слуге народа..за одно бы посмотрел что налеплено или ненапллено..
Так что: спасибочки некоторым СМИ- паникерам и адептам барановируса.
Тесты на COVID 19 были запатентованы в 2015г, Ротшильдами.
Льоня Космос на Альфі-Центаврі замовив усе, що треба. І, з достовірних джерел відомо, що йому ніхто не став відмовляти!
Не сумнівайтеся - все буде чотко!
Так что не удивительно.
Если нужно навешать зебилам, почему закупка вакцин провалена, а бабало уже ушло, то пандемия преувеличена.
Если тем же зебилам нужно навешать про то, почему экономика в жопе, денег нет и печатный станок уже 25% гривневой массы напечатал, то это из-за лютой пандемии.
У 73% мозг, как у улитки. Им заходят абсолютно взаимоисключающие заявления СН и ЗЕ на ура.
Вколіть, нарешті, цьому дурнику дозу галаперидолу. Бо саменький не заспокоїться!