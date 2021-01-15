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Новости Коронавирус и карантин
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Многие "слуги народа" соглашаются, что тема коронавируса "слишком раздута", но не готовы это публично признать, - Камельчук

Многие

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что не опровергает существование "COVID-19", а опровергает "все, что на это сверху налеплено".

Об этом Камельчук рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, многие коллеги по фракции "соглашаются с тем, что эта тема слишком раздута - но не готовы это публично признать".

"Соглашаются ли они с тем, что это какая-то огромная выдумка? Об этом мы не говорили. Но могу сказать, что людей, которые могут себе позволить высказаться или просто иметь желание поговорить на эту тему, - единицы", - отметил "слуга народа".

В то же время Камельчук хотел бы донести свою позицию до президента, главы ОП Ермака и министра здравоохранения Степанова.

"Желание, конечно же (продвинуть свои идеи руководству государства. - Ред.), есть. И первое, что мне хотелось бы остановить, - это локдаун. И как раз в связи с этим был подан запрос на президента, который большинством в 226 голосов должна была поддержать Верховная Рада. Да, не хватило 33 голоса. Это был последний рабочий день прошлого года. Мы были тогда в нормальном количестве – но кто-то прослушал, кто-то недопонял, недочитал. Хотя был шанс дать возможность президенту абсолютно на законных основаниях заветировать постановление Кабинета Министров и отменить локдаун. На основании того, что локдаун нарушает права, законы и Конституцию", - объяснил парламентарий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выступаю против любого локдауна и критически отношусь к эффективности многих вакцин, - "слуга народа" Камельчук. ВИДЕО

Кроме того, Камельчук заявил, что министр здравоохранения Степанов "не готов к диалогу".

"Я сделал этот вывод по его реакции на мои высказывания. Единственная фраза, которую он произнес в эфире: пускай он поедет в больницы – и посмотрит. Еще раз повторяю: я не опровергаю болезнь. Я опровергаю все, что на это сверху налеплено; то, как это используется. Вот, меня раньше спрашивали, почему я голосовал за антиковидный фонд и так далее. Так ведь дело в том, что там куча денег предусмотрена на медицинское оборудование, на оплату труда. Это же хорошие вещи! Это в пользу медицины, поэтому не поддерживать это нельзя", - сказал нардеп.

Напомним, ранее Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".

Позже "слуга народа" объяснил свое резонансное заявление.

Также Камельчук ранее заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Юрием Камельчуком читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов - считающему коронавирус выдумкой "слуге народа" Камельчуку: Могу предложить отдежурить в реанимационном отделении COVID-больницы

Автор: 

депутат (3323) карантин (16729) Слуга народа (2638) Камельчук Юрий (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Шизофрения - это в первую очередь психическое отклонение, характеризующееся неадекватным восприятием окружающего мира. Суть заболевания заключается в том, что в сознании больного человека смешивается воедино реальность и придуманное им в воображении.
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15.01.2021 16:48 Ответить
+3
Так правильней будет - "Многие "слуги народа" соглашаются, что они "слишком тупые и бездарны", но не готовы это публично признать. - Камельчук"
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15.01.2021 16:49 Ответить
+2
Більшість слуг розуміють що вони дебіли, але не готові публічно це визнать.
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15.01.2021 16:49 Ответить
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Шизофрения - это в первую очередь психическое отклонение, характеризующееся неадекватным восприятием окружающего мира. Суть заболевания заключается в том, что в сознании больного человека смешивается воедино реальность и придуманное им в воображении.
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15.01.2021 16:48 Ответить
За майже 2 роки правління ЗЕ, глибокі наукові дослідження самопочуття шлунків та гаманців українців прийшли до неочікуваного висновку: - виявилося що Слуги Народу є слугами не всього народу України, а лише його частини, яка має усталену назву - олігархи та "русзький мір"...

А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?

Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців. Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:

-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.

При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
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15.01.2021 17:25 Ответить
Можно подумать что до ЗЕ наука была на пике своего развития.... Просто за 30 лет те кто мог что то создать покинули страну... Любой опытный врач знает что работая сиделкой у какого то белее-менее состоятельного человека за границей, он заработает в десятки раз больше чем работая по специальности в Украине. А перспективных ученых давно уже у нас нет, наука и образование у нас не в почете, т.к. думающий электорат никому не нужен.
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15.01.2021 17:39 Ответить
https://newsland.com/community/8620/content/lechit-nechem-no-nado-lechit/7306998 Лікувати нічим, але треба лікувати ...
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15.01.2021 18:51 Ответить
Хроника одного президента
15.‎01.‎2021

Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.

По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.
Источник: https://censor.net/ru/n3241969
На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального повышения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.
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15.01.2021 18:52 Ответить
Так правильней будет - "Многие "слуги народа" соглашаются, что они "слишком тупые и бездарны", но не готовы это публично признать. - Камельчук"
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15.01.2021 16:49 Ответить
Більшість слуг розуміють що вони дебіли, але не готові публічно це визнать.
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15.01.2021 16:49 Ответить
задрал...звезда антиковидная..
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15.01.2021 16:53 Ответить
Приспати цього придурка не бажають, зелені довбні???
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15.01.2021 16:55 Ответить
Многие "слуги народа" соглашаются, что тема коронавируса "слишком раздута", но не готовы это публично признать, - Камельчук - Цензор.НЕТ 9384
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15.01.2021 17:06 Ответить
Не стану врать: я полностью разделяю его слова. От и до! Он меня удивил, надо сказать. Не ожидал я что на фоне всей этой истерии какой-то нардеп может такое высказать. Браво, Камельчук!
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15.01.2021 17:02 Ответить
Він і до цього багато чого наговорив, і там повно дурні.
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15.01.2021 17:06 Ответить
Да??? Не знал.
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15.01.2021 17:06 Ответить
"Птица-говорун", розумом та кмітливістю не відзначається.
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15.01.2021 17:05 Ответить
О! опять вирусолог Камельчук
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15.01.2021 17:08 Ответить
Тема раздута..а в больницы ехать не хотят
Это все что надо знать о слуге народа..за одно бы посмотрел что налеплено или ненапллено..
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15.01.2021 17:10 Ответить
Я уже писал тут, что пошел чуток далее, чем больница. Пошел и угробил один день своей жизни на то, чтобы убедиться в ИНФе, которую ежедневно, в октябре, подсовывал наш "городской сайт" 0629. А они писали о десятках трупов ежедневно, об очередях похоронных машин, процессий, на городское кладбище... Я и начал ездить на кладбище, каждые два часа. Проводил там 15 мину и ехал обратно, домой. Описывал увиденное, то есть то, что всё- чушь собачья! Никаких очередей. Всего я тогда увидел три автобуса "Скорботы". Три!!! Что для Мариуполя- ничто!

Так что: спасибочки некоторым СМИ- паникерам и адептам барановируса.
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15.01.2021 17:18 Ответить
Нашел, кому это рассказывать.
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15.01.2021 18:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1vLIVz4832k

Тесты на COVID 19 были запатентованы в 2015г, Ротшильдами.
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15.01.2021 17:13 Ответить
Какая прелесть!!! Странно, но я не очень-то удивлен...
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15.01.2021 17:19 Ответить
в 100 г. до н.э. рептилоидами. у тебя просто старая инфа.
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15.01.2021 17:53 Ответить
Та нє, не рептилоїдам - є свіжіша інфа!
Льоня Космос на Альфі-Центаврі замовив усе, що треба. І, з достовірних джерел відомо, що йому ніхто не став відмовляти!
Не сумнівайтеся - все буде чотко!
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15.01.2021 23:22 Ответить
Многие "слуги народа" соглашаются, что тема коронавируса "слишком раздута", но не готовы это публично признать.- Не готовы публично признать не только коронавирус. Ясько: Многих "слуг народа" уже или перекупили, или они сами продались за какие-то быстрые дивиденды .
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15.01.2021 17:18 Ответить
Все идет по плану ***... В Тяньцзине, Китай, был обнаружен новый "Корона", "Covid-21" и вы не поверите где. Из местного продуктового магазина были заражены 2000 коробок мороженого. (с)
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15.01.2021 17:20 Ответить
Камельчук, ты не юли, а признавайся, будешь педаль гитарную колоть, чтоб Гейтц тебe по 5G мозгов догрузил или нет?
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15.01.2021 17:49 Ответить
Что такое вакцинация? Это: ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ, тем вирусом, от которого хочешь защититься. А теперь; гуляет вирус, от которого нет лекарства, вы, здоровый человек, колите его себе сами и надеетесь, что не заразитесь. Это коллективное самоубийство !!! ... И все это на фоне растущих подозрений, что то, что этот вирус оказался на свободе - намеренная афера. А лепет про мышей, которых съели китайцы - просто смешон.(с)
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15.01.2021 18:12 Ответить
це прикриття провалів чинної влади... тому й роздута
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15.01.2021 18:16 Ответить
это какой то редкий урод-даун
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15.01.2021 18:25 Ответить
У большинства слуг урода образование, как у пересичного таксиста или базарной хабалки.

Так что не удивительно.
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15.01.2021 18:34 Ответить
А вобще тема удобная конечно.

Если нужно навешать зебилам, почему закупка вакцин провалена, а бабало уже ушло, то пандемия преувеличена.

Если тем же зебилам нужно навешать про то, почему экономика в жопе, денег нет и печатный станок уже 25% гривневой массы напечатал, то это из-за лютой пандемии.

У 73% мозг, как у улитки. Им заходят абсолютно взаимоисключающие заявления СН и ЗЕ на ура.
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15.01.2021 18:37 Ответить
Чому б йому не прищепитися "новачком". або...., і докласти висновок?
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15.01.2021 19:04 Ответить
Зачем этого дегенерата Комельчука пиарить? У нас на улицу выйди- каждый второй такую же самую околесицу нести будет. Слово в слово с Комельчкком.
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15.01.2021 19:45 Ответить
Хто-небудь! Зробіть що-небудь! (с)
Вколіть, нарешті, цьому дурнику дозу галаперидолу. Бо саменький не заспокоїться!
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15.01.2021 23:12 Ответить
 
 