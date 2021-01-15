Многие "слуги народа" соглашаются, что тема коронавируса "слишком раздута", но не готовы это публично признать, - Камельчук

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что не опровергает существование "COVID-19", а опровергает "все, что на это сверху налеплено".

Об этом Камельчук рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, многие коллеги по фракции "соглашаются с тем, что эта тема слишком раздута - но не готовы это публично признать".

"Соглашаются ли они с тем, что это какая-то огромная выдумка? Об этом мы не говорили. Но могу сказать, что людей, которые могут себе позволить высказаться или просто иметь желание поговорить на эту тему, - единицы", - отметил "слуга народа".

В то же время Камельчук хотел бы донести свою позицию до президента, главы ОП Ермака и министра здравоохранения Степанова.

"Желание, конечно же (продвинуть свои идеи руководству государства. - Ред.), есть. И первое, что мне хотелось бы остановить, - это локдаун. И как раз в связи с этим был подан запрос на президента, который большинством в 226 голосов должна была поддержать Верховная Рада. Да, не хватило 33 голоса. Это был последний рабочий день прошлого года. Мы были тогда в нормальном количестве – но кто-то прослушал, кто-то недопонял, недочитал. Хотя был шанс дать возможность президенту абсолютно на законных основаниях заветировать постановление Кабинета Министров и отменить локдаун. На основании того, что локдаун нарушает права, законы и Конституцию", - объяснил парламентарий.

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Кроме того, Камельчук заявил, что министр здравоохранения Степанов "не готов к диалогу".

"Я сделал этот вывод по его реакции на мои высказывания. Единственная фраза, которую он произнес в эфире: пускай он поедет в больницы – и посмотрит. Еще раз повторяю: я не опровергаю болезнь. Я опровергаю все, что на это сверху налеплено; то, как это используется. Вот, меня раньше спрашивали, почему я голосовал за антиковидный фонд и так далее. Так ведь дело в том, что там куча денег предусмотрена на медицинское оборудование, на оплату труда. Это же хорошие вещи! Это в пользу медицины, поэтому не поддерживать это нельзя", - сказал нардеп.

Напомним, ранее Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".

Позже "слуга народа" объяснил свое резонансное заявление.

Также Камельчук ранее заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Юрием Камельчуком читайте здесь.

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