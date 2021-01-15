Турция ведет с РФ переговоры о покупке второй партии С-400
Власти Турции ведут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Их новый раунд запланирован на конец января.
Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас идут переговоры по второй партии в соответствии с заключенным соглашением. К концу текущего месяца запланирован новый раунд переговоров с российской стороной ", - сказал Эрдоган.
Что касается возможной реакции со стороны Вашингтона, турецкий лидер заверил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешения.
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"Мы не знаем, как отреагирует администрация Байдена. Турция не собирается спрашивать разрешения. Мы - страна НАТО. Мы не допустим, чтобы страны, входящие в Альянс, определяли наш курс", - сказал он.
Эрдоган выразил надежду на позитивные шаги нового президента США Джо Байдена в отношении Турции.
"Надеюсь, что Джо Байден после вступления в должность президента США сделает более позитивные шаги в отношении Турции, и разногласия будут устранены", - сказал Эрдоган.
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Как сообщалось, Турция, являющаяся членом НАТО, в 2019 году закупила у России системы ПВО С-400 и интегрировала их в свою систему обороны. Недавно турецкие силы испытали возможности С-400 на военных самолетах, закупленных ранее в США. В июне этого года члены Конгресса США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предлагает введение санкций против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400 вопреки принципам НАТО и призывам союзников.
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14 декабря 2020 Соединенными Штатами были введены санкции против Управления оборонной промышленности Турецкой Республики за сознательное участие в масштабной сделке с "Рособоронэкспортом".
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И потом, все с пеной у рта докахывают что все это "металлолом", зачем же его "разбирать"?
известен же случай,когда Япония закупала у совка стекло,при разгрузке сразу же его утилизировала,а тару из прекрасной древесины бережно перерабатывала в дорогущую мебель..
А вторую партию поставят на полигоне. Для отработки тактических приёмов его уничтожения.
Судя по нику "Федя" вы считаете себя мужчиной. Тогда где у вас потекло?
Ось тому Туреччина і є повноправним членом НАТО
Поэтому и говорит взаимоисключающие вещи, можно сказать, что троллит- "Мы - страна НАТО. Мы не допустим, чтобы страны, входящие в Альянс, определяли наш курс"
Сначала Бидон треснул, теперь Эрдоган зрады подкинул
Там півлітри ще потрібно.
Кстати, стрим кто любит: https://www.youtube.com/watch?v=LKUITzgMkew
Ну турки ж еще и в США С-400 обязались поставить для расковыривания.
Краще обговорили б цю тему про нашу країну, а в ній не все, як трактують численні дискутери, так погано. Наприклад: я років 10-12 тому провів півтори чи дві години в одному українському місті на ракетному заводі, де мені була призначена коротка зустріч з директором і головним інженером. Поскільки мій візит був не зовсім по їхній продукції, тим більше, що перед перетином прохідної в мене стався серцевий приступ і мені в кабінеті директора надавали медичну допомогу, то крім цього кабінету мене вже нікуди не повели, але показали професійно, по -
конструкторськи. зроблений макет розміром сантиметрів 80-90 установки, яка один до одного
нагадує і С300 і С400. Значить вона вже пройшла кульман і десь визріває в серійний зразок то, може, дасть Бог, колись народиться в "залізі", причому без Росії, бо цей завод і до цього виробляв продукцію такого призначення, але по розробкам семидесятих - восьмидесятих років.
Тож для дискусій існують і реальні теми, а не про те, що думають Ердоган чи Байден, а то і **** !
Туреччина показала чого варті опущені росіяни. Збили російський літак, різні воєнні експерти з параші почали визжати, парашики з кремля хрюкнули що вони цього не пробачать туркам, обтерлись, і продали Турції пво с-400.