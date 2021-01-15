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Новости Агрессия России против Украины
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Турция ведет с РФ переговоры о покупке второй партии С-400

Турция ведет с РФ переговоры о покупке второй партии С-400

Власти Турции ведут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Их новый раунд запланирован на конец января.

Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас идут переговоры по второй партии в соответствии с заключенным соглашением. К концу текущего месяца запланирован новый раунд переговоров с российской стороной ", - сказал Эрдоган.

Что касается возможной реакции со стороны Вашингтона, турецкий лидер заверил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешения.

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"Мы не знаем, как отреагирует администрация Байдена. Турция не собирается спрашивать разрешения. Мы - страна НАТО. Мы не допустим, чтобы страны, входящие в Альянс, определяли наш курс", - сказал он.

Эрдоган выразил надежду на позитивные шаги нового президента США Джо Байдена в отношении Турции.

"Надеюсь, что Джо Байден после вступления в должность президента США сделает более позитивные шаги в отношении Турции, и разногласия будут устранены", - сказал Эрдоган.

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Как сообщалось, Турция, являющаяся членом НАТО, в 2019 году закупила у России системы ПВО С-400 и интегрировала их в свою систему обороны. Недавно турецкие силы испытали возможности С-400 на военных самолетах, закупленных ранее в США. В июне этого года члены Конгресса США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предлагает введение санкций против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400 вопреки принципам НАТО и призывам союзников.

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14 декабря 2020 Соединенными Штатами были введены санкции против Управления оборонной промышленности Турецкой Республики за сознательное участие в масштабной сделке с "Рособоронэкспортом".

Автор: 

оружие (10281) ракеты (3633) россия (96413) Турция (3508)


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Топ комментарии
+8
ага, металлолом на 6 млрд., как же И еще с США вусмерть поссориться за "металлолом"
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15.01.2021 17:39 Ответить
+7
"Для детального изучения" не надо тратить 3 млрд.долл. и покупать 4 дивизиона в общей сложности на 1000 ракет. И потом еще 3 млрд. чтобы "поставить на полигоне", ага
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15.01.2021 17:37 Ответить
+6
Значит дельная штука. Или земля в Турции плоская.
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15.01.2021 17:07 Ответить
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После заявления, что первое ведро они согласны США отдать для разбора на болты
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15.01.2021 17:05 Ответить
там 4 дивизиона этих "ведер", по 12 пусковых установок в каждом.
И потом, все с пеной у рта докахывают что все это "металлолом", зачем же его "разбирать"?
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15.01.2021 17:17 Ответить
может,на цветмет ?
известен же случай,когда Япония закупала у совка стекло,при разгрузке сразу же его утилизировала,а тару из прекрасной древесины бережно перерабатывала в дорогущую мебель..
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15.01.2021 17:28 Ответить
Скорее в тир, на полигон. Для тренировок пилотов НАТО.
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15.01.2021 17:30 Ответить
ага, металлолом на 6 млрд., как же И еще с США вусмерть поссориться за "металлолом"
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15.01.2021 17:39 Ответить
ещё вариант что они их закажут и не проплатят как было с мистралями
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15.01.2021 17:47 Ответить
...а РФ прекратит тех поддержку, и снабжение запчастями. И вскоре 6 морд $ превратятся в дорогой металлолом...
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15.01.2021 19:03 Ответить
С "Мистралями" всё было с точностью "до наоборот" : деньги были заплачены, а вертолётоносцы не поставлены.
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15.01.2021 19:16 Ответить
При том: РФ вернули аванс, за поставку. Компенсировали затраты на материалы и работы (кормовые части кораблей - строились в РФ), вернули российские агрегаты и оборудование. А так же обязались перепродавать корабли - только с согласования с РФ. В результате продали Египту, а РФ теперь договаривается поставить на них 50 вертолётов и своё оружие.
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15.01.2021 19:26 Ответить
Там была ещё компенсация за срыв контракта... Короче, брали 800 млн. евро, - вернули 900 млн...
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15.01.2021 19:46 Ответить
Для детального изучения, Ваньша, для детального изучения.
А вторую партию поставят на полигоне. Для отработки тактических приёмов его уничтожения.
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15.01.2021 17:29 Ответить
"Для детального изучения" не надо тратить 3 млрд.долл. и покупать 4 дивизиона в общей сложности на 1000 ракет. И потом еще 3 млрд. чтобы "поставить на полигоне", ага
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15.01.2021 17:37 Ответить
Ваньша,для НАТО это ПФЕНЕНГИ. Копейки по вашему. Им на изучение и отработку тактики дешевле это средства потратить, чем рисковать эскадрильей Ф22 или парой Ф35. И откуда такая цифирь за 1000 ракет? 12 ПУК по 4 зур это 48 шт. Плюс 1 БК в траве возле обволовки. 98 шт. 4 зрдн по 98 зур это 392 зур.
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15.01.2021 17:50 Ответить
Эх, мечты мои влажные...
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16.01.2021 01:45 Ответить
Вы вспотели? Или вы потекли? Потекли если если вы женщина.
Судя по нику "Федя" вы считаете себя мужчиной. Тогда где у вас потекло?
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16.01.2021 08:26 Ответить
Детсадовский перевод стрелок? Или ты действительно настолько старый?
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16.01.2021 15:23 Ответить
Судя по вашим влажныфм мечтам, вы латентная женщина. Это я вас, как врач психиатр говорю.
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16.01.2021 15:55 Ответить
В какой вы палате лежите? И кто, вообще, вам пароль от больничного вайфая дал?
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16.01.2021 16:03 Ответить
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16.01.2021 16:08 Ответить
К слову, вы не прихожанин РПЦ МП?
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15.01.2021 17:32 Ответить
Турция не собирается спрашивать разрешения. Мы - страна НАТО. Мы не допустим, чтобы страны, входящие в Альянс, определяли наш курс", - сказал он (Эрдоган)


Ось тому Туреччина і є повноправним членом НАТО
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15.01.2021 17:06 Ответить
поки що
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15.01.2021 17:14 Ответить
Значит дельная штука. Или земля в Турции плоская.
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15.01.2021 17:07 Ответить
Вся біда цих С-300, 400..., що вони не збили жодного військового літака, мається на увазі ворожого а не свого помилково, а так да , класна штука.
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15.01.2021 17:11 Ответить
Ну может 3-й вариант - турки не умные.
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15.01.2021 17:14 Ответить
Навряд, може обмін, турки допомагають москалям зберегти обличчя і забирають Кавказ, фуйлу в принципі пофіг що лишиться від московії після нього, йому б комфортно дотягнути.
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15.01.2021 17:18 Ответить
а сколько Пэтриоты сбили?
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15.01.2021 17:18 Ответить
Так само, москалі такі самі як американці?
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15.01.2021 17:23 Ответить
это говорит о том, что для этих комплексов нет работы в небольших конфликтах. А против дронов они одинаково бесполезны, что Пэтриоты что БУКи.
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15.01.2021 17:40 Ответить
Ну да, але як перевірити їх ефективність? А у масових конфліктах і з кулемета літаки збивали.
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15.01.2021 17:48 Ответить
Только боем насмерть можно это проверить.
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15.01.2021 18:56 Ответить
.. ой как некрасиво врать..)))) РашкоСМИ пользуетесь?
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15.01.2021 17:50 Ответить
... ну учитывая..что система начала разрабатываться в 1963 году... а в то время в Советской армии о таком только мечтали... то я Вам приведу крайние работы этого комплекса. Некоторые..В Сирии в 2014 году сбит Су-24 сирийских ВВС... в 2018 году...Су-22 сирийских ВВС. О беспилотниках вообще нет смысла говорить... Их там регулярно валят. В 2018 сбитые баллистические ракеты типа С-17 ..пущенные по Саудии..))) А теперь расскажите о целях...которые поразили С-300...400 в той же Сирии!??? Ил-22 можете не вспоминать..Это тренировка россиян с более устаревшим комплексом. И знаете шутку....))) Турки покупают С-400 т.к они поражают только свои цели))).
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15.01.2021 17:48 Ответить
А хто в Сірії в 2014 мав на озброєнні Петріоти?
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15.01.2021 17:49 Ответить
..а куда сирийцы пытались попускать свои ракеты? Израильские ПВО посбивали...)))
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15.01.2021 17:51 Ответить
А у Ізраіля є Петріоти?
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15.01.2021 17:53 Ответить
. ну если Вы не знаете... то на вооружении с 1991 года. ))) Вижу..активно пользуетесь гашкоГовнопедией...)))
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15.01.2021 18:03 Ответить
https://www.newsru.co.il/israel/23sep2014/samolet_705.html Это из старенького..))) А если задаться желанием... то увидите , что достаточно эффективно Пэтриоты работают по реальным целям. Чего априори о С-200..300..400 сказать нельзя. Разве Ту-154 над Чёрным морем иили Ил-22 над Средиземным... И то старенькими. А уж если начнут применять С-300.400.. то рашкоянцам хоть в петлю лезь... Особенно транспортникам или тихоходным..)))Писал выше... )) Турки покупают С-400 только потому , что они поражают только СВОИ цели ..))
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15.01.2021 18:00 Ответить
Ага. Как говорится, - АНАЛО ГОВНЕТ.
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15.01.2021 17:31 Ответить
По словам российского миллиардера Мордашова, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги
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15.01.2021 17:08 Ответить
ничо,в 17-м пережили,и сейчас переживутъ...
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15.01.2021 17:29 Ответить
Откажется эта штуковина сбивать рассейские ракеты самим хуже будет.
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15.01.2021 17:11 Ответить
Чого б це, свій літак вони ж збили.
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15.01.2021 17:12 Ответить
Другая сторона медали стального характера от невозмутимого Эрдогана. А потому что он такой и есть по натуре, а не актёрствует. Этому "нож в спину" всегда пожалуйста, другим- "да пошли вы, сам решаю что мне делать"!
Поэтому и говорит взаимоисключающие вещи, можно сказать, что троллит- "Мы - страна НАТО. Мы не допустим, чтобы страны, входящие в Альянс, определяли наш курс"
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15.01.2021 17:15 Ответить
Вот это нож в спину местным "полезным идиотам"!!!
Сначала Бидон треснул, теперь Эрдоган зрады подкинул
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15.01.2021 17:20 Ответить
100% - особенно когда выгнал армян (друзей не менее полезных идиотов ) из Карабаха и категорически отказался признавать Крым за руснёй..
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15.01.2021 17:33 Ответить
Не змогли специ з США, розібратися з першого разу, як функціонує відро з гайками та болтами.
Там півлітри ще потрібно.
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15.01.2021 17:31 Ответить
ага, ведра с болтами... нам бы такие ведра, а то у самих техника ещё 70х годов )
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15.01.2021 17:36 Ответить
Они им нужны чтоб тупо поржать?
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15.01.2021 17:45 Ответить
я мперва думал шо Путин типо поцреот... но даже по новости видно шо он тупо *****
Кстати, стрим кто любит: https://www.youtube.com/watch?v=LKUITzgMkew
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15.01.2021 17:51 Ответить
турки на них свои Байратары тестирут походу...
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15.01.2021 18:18 Ответить
Стопудово. Предвдущие кацапские вундервафли уже закончились.

Ну турки ж еще и в США С-400 обязались поставить для расковыривания.
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15.01.2021 18:29 Ответить
Друзі, ви усі так напористо дискутуєте чужу, вам самим не потрібну херню, що забули хто ви є !
Краще обговорили б цю тему про нашу країну, а в ній не все, як трактують численні дискутери, так погано. Наприклад: я років 10-12 тому провів півтори чи дві години в одному українському місті на ракетному заводі, де мені була призначена коротка зустріч з директором і головним інженером. Поскільки мій візит був не зовсім по їхній продукції, тим більше, що перед перетином прохідної в мене стався серцевий приступ і мені в кабінеті директора надавали медичну допомогу, то крім цього кабінету мене вже нікуди не повели, але показали професійно, по -
конструкторськи. зроблений макет розміром сантиметрів 80-90 установки, яка один до одного
нагадує і С300 і С400. Значить вона вже пройшла кульман і десь визріває в серійний зразок то, може, дасть Бог, колись народиться в "залізі", причому без Росії, бо цей завод і до цього виробляв продукцію такого призначення, але по розробкам семидесятих - восьмидесятих років.
Тож для дискусій існують і реальні теми, а не про те, що думають Ердоган чи Байден, а то і **** !
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15.01.2021 18:48 Ответить
наверняка наши украиньские системы лучше кацапских...
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15.01.2021 20:38 Ответить
такі навєрняка таварисчь баярышник...)))
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15.01.2021 23:04 Ответить
Ну що нехай парашики готуються до нових трупиків своїх співгромадян. Щоб їх різні воєнні експерти не кидали понти та не робили гучні заяви. НАТО це не важко зробити, а опущених виховувати треба.
Туреччина показала чого варті опущені росіяни. Збили російський літак, різні воєнні експерти з параші почали визжати, парашики з кремля хрюкнули що вони цього не пробачать туркам, обтерлись, і продали Турції пво с-400.
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15.01.2021 22:10 Ответить
Это многоходовочка: чем больше они купят, тем меньше останется у россиян А вообще, если берут, значит им это нужно. Турция ведь не Куба, не станет даже даром брать то, что ей не подходит.
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15.01.2021 23:04 Ответить
 
 