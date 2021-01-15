Турция ведет с РФ переговоры о покупке второй партии С-400

Власти Турции ведут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Их новый раунд запланирован на конец января.

Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас идут переговоры по второй партии в соответствии с заключенным соглашением. К концу текущего месяца запланирован новый раунд переговоров с российской стороной ", - сказал Эрдоган.

Что касается возможной реакции со стороны Вашингтона, турецкий лидер заверил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешения.

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"Мы не знаем, как отреагирует администрация Байдена. Турция не собирается спрашивать разрешения. Мы - страна НАТО. Мы не допустим, чтобы страны, входящие в Альянс, определяли наш курс", - сказал он.

Эрдоган выразил надежду на позитивные шаги нового президента США Джо Байдена в отношении Турции.

"Надеюсь, что Джо Байден после вступления в должность президента США сделает более позитивные шаги в отношении Турции, и разногласия будут устранены", - сказал Эрдоган.

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Как сообщалось, Турция, являющаяся членом НАТО, в 2019 году закупила у России системы ПВО С-400 и интегрировала их в свою систему обороны. Недавно турецкие силы испытали возможности С-400 на военных самолетах, закупленных ранее в США. В июне этого года члены Конгресса США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предлагает введение санкций против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400 вопреки принципам НАТО и призывам союзников.

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14 декабря 2020 Соединенными Штатами были введены санкции против Управления оборонной промышленности Турецкой Республики за сознательное участие в масштабной сделке с "Рособоронэкспортом".