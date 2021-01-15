Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе, - Зеленский сообщил о разговоре с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Зеленский написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID19. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал Зеленский.

Кроме этого он отметил, что Германия остается надежным другом и партнером для Украины. Других подробностей относительно данного разговора глава государства не сообщил.

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