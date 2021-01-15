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Не скажу, что я за сближение с Россией, но через 30-50 лет мы к этому вопросу вернемся, - "слуга народа" Камельчук

Не скажу, что я за сближение с Россией, но через 30-50 лет мы к этому вопросу вернемся, -

Оккупированный Россией Крым не стоит "менять" на Донбасс, за него нужно бороться.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Парламентарий заявил, что Украине однозначно стоит бороться за оккупированный Россией Крым. 

"Отдать и забыть Крым, и вернуть Донбасс? На это рассчитывает Россия. Но это вообще не вариант. За Крым однозначно стоит бороться", - сказал Камельчук.

По словам "слуги народа", эта борьба будет "очередным этапом того, как Крым на протяжении столетий переходил из рук в руки".

"И возвращение станет новым этапом в десятки лет. Даже если мы найдем юридические механизмы влияния, пройдут десятки лет", - добавил он.

"Я точно не скажу, что я за сближение с Россией. Но думаю, что в долгосрочной перспективе, лет так 30-50, мы к этому вопросу вернемся. Но уже на других условиях…Что касается вневекторности, то я понимаю, что это сейчас малореально, поскольку мы во многом зависим от других стран. В том числе финансово", - отметил нардеп.

Интервью с нардепом "Слуги народа" Юрием Камельчуком читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие "слуги народа" соглашаются, что тема коронавируса "слишком раздута", но не готовы это публично признать, - Камельчук

Автор: 

россия (96420) Камельчук Юрий (37)


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Топ комментарии
+63
Мне стыдно об этом говорить вслух, но после того, как православные россияне расстреляли похоронную процессию в Сартане под Мариуполем, накрыли ракетами из «Градов» в субботнее утро рынок в Мариуполе и убили 32 мирных жителя, а православный гражданин из Санкт-Петербурга, Алексей Мильчаков снимал на Донбассе с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов, мне неприятно слышать российский, вологодский, волжский, мордовский, мокшанский и угро-финский говор.
Я не могу теперь слушать советские песни и российские самобытные романсы (в том числе и «Поручик Галицын», мелодию которой, россияне украли у песни «Мiй друже, Ковалю») и прошу водителя маршрутки настроить радиоприемник на другую частоту.
Когда в комментариях встречаю угро-финский диалект: («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик», «кура», «греча», «кенгуруха», «пухто», «хабарики» и т.д.) у меня возникает тошнотворный рефлекс.
Я перестал считать российских офицеров людьми после того, как военные Сергея Шойгу растянувшись цепью, добивали из пистолетов под Иловайском раненых, истекающих кровью двадцатилетних украинских парней, а якуты и буряты, когда закончились патроны,штыками отрезали раненым головы. Географическое название «Россия» у меня теперь ассоциируется с терроризмом и садизмом. Я даже сыр «Российский» перестал покупать, хотя его изготавливают в украинском городе Шостке.
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15.01.2021 17:22 Ответить
+20
Ви не єдині в своїй думці про цих створінь.
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15.01.2021 17:45 Ответить
+18
Українці! Коли ви вiдпочиваєте в спальні на білiй постільній білизні, а не в підвалі на соломі, прокидаєтеся вранці від співу кугута (півня), а не від вибухів ракет російських православних «Градів» і від мінометних обстрілів бурятів Шойгу, в ваших вікнах ціле скло, а ваші діти граються на дворі в пісочниці, то згадайте патріота України пана Ігоря Брановицького!
«В ту ночь, после второго подрыва терминала в Донецком аэропорту раненых было девять. Утром половина из них умерла. Игорь Брановицкий после подрыва здания получил лишь осколок в бронежилет и контузию. Он должен был жить. Но вышло по-другому. Боевики «Спарты» зашли в то, что осталось от терминала, пленили Игоря и еще пару ребят, повели их в «КаМаЗ» и увезли в Донецк. Игорь еще не знал, что эта поездка последняя и ему оставалось жить всего лишь 7 часов.
Россияне привезли пленных украинцев в подвал какого-то помещения и начали допрашивать. Там Игорь сказал, что он пулеметчик и пришел на Донбасс воевать за СВОЮ страну. Российские православные из неканонической РПЦ мп Кирилла Гундяева избивали его несколько часов. Били ногами, арматурой, заставляли становиться на колени. А когда он отказывался, стреляли из травматического пистолета по ногам. Пули так и остались в теле, когда мать получила его труп в конце марта 2015 года. Когда тело Игоря Брановицкого превратилось в кровавую массу, пришел православный Моторола - «герой России» и выстрелил Игорю в голову».
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе на войне с «Русским православным миром», у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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15.01.2021 17:23 Ответить
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Доки хохлобарани будуть обирати до влади жидокацапчиків типа Зелі та Разумковіча не буде в Україні натяків на свою державу.
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15.01.2021 21:54 Ответить
Через 20-30 років мусимо вчитись спілкуватись з корінними народами де можна добувати корисні копалини.
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15.01.2021 21:47 Ответить
Воно хоч саме зрозуміло, що бовкнуло?
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15.01.2021 22:51 Ответить
ДА ХЙЛО СТОЛЬКО НЕ ПРОЖИВЕТ !)
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16.01.2021 05:48 Ответить
В стране происходит Зеленый реванш руSSкого мира, цель которого сделать украинцев такими же рабами, как и руSSкие. Нужно понимать природу руSSни. РуSSкие это рабы, люто ненавидящие украинцев за то, что они свободны и готовы отдать жизни за эту свободу, руSSким же не нужна свобода, руSSкие трусливо падают ниц перед всяким дерьмом, выдающего себя за господина, все, что на хлеб не намажешь для руSSкого не нужно и понятно, они не способные устроить свою жизнь, они способны лишь портить жизнь соседей, способны только насиловать и убивать. Это и есть тысячелетняя руSSкая идея и она есть, будет и останется таковой, пока это дикое племя не сгниет, а когда оно сгниет, мир невероятно очистится.
Таких проводников руSSкого мира, платных и идейных (как известный дурачок "янелох") :
зеленского, ермака-козыря, татарова, демченко, портнова, медведчука и прочая
не должна носить украинская земля.
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16.01.2021 06:28 Ответить
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