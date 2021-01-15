Не скажу, что я за сближение с Россией, но через 30-50 лет мы к этому вопросу вернемся, - "слуга народа" Камельчук
Оккупированный Россией Крым не стоит "менять" на Донбасс, за него нужно бороться.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук.
Парламентарий заявил, что Украине однозначно стоит бороться за оккупированный Россией Крым.
"Отдать и забыть Крым, и вернуть Донбасс? На это рассчитывает Россия. Но это вообще не вариант. За Крым однозначно стоит бороться", - сказал Камельчук.
По словам "слуги народа", эта борьба будет "очередным этапом того, как Крым на протяжении столетий переходил из рук в руки".
"И возвращение станет новым этапом в десятки лет. Даже если мы найдем юридические механизмы влияния, пройдут десятки лет", - добавил он.
"Я точно не скажу, что я за сближение с Россией. Но думаю, что в долгосрочной перспективе, лет так 30-50, мы к этому вопросу вернемся. Но уже на других условиях…Что касается вневекторности, то я понимаю, что это сейчас малореально, поскольку мы во многом зависим от других стран. В том числе финансово", - отметил нардеп.
Интервью с нардепом "Слуги народа" Юрием Камельчуком читайте здесь.
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Таких проводников руSSкого мира, платных и идейных (как известный дурачок "янелох") :
зеленского, ермака-козыря, татарова, демченко, портнова, медведчука и прочая
не должна носить украинская земля.