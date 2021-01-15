В 2020 году жертвы среди мирного населения на Донбассе - 23 погибших и 105 раненых, - СММ ОБСЕ
В 2020 году СММ ОБСЕ подтвердила сообщение о 128 жертвах среди гражданского населения на Донбассе: 23 погибших и 105 раненых.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СММ ОБСЕ в Фейсбук.
Отмечается, что большинство жертв обстрелов из стрелкового оружия и тяжелого вооружения были зафиксированы до вступления в силу 27 июля 2020 дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.
После того как эти дополнительные меры вступили в силу, Миссия фиксировала жертвы основном от срабатывания взрывоопасных предметов.
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mrSmith
показать весь комментарий15.01.2021 17:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Евгений Лысый #412505
показать весь комментарий15.01.2021 21:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Small Jerboa
показать весь комментарий15.01.2021 18:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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