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Новости Агрессия России против Украины
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В 2020 году жертвы среди мирного населения на Донбассе - 23 погибших и 105 раненых, - СММ ОБСЕ

В 2020 году жертвы среди мирного населения на Донбассе - 23 погибших и 105 раненых, - СММ ОБСЕ

В 2020 году СММ ОБСЕ подтвердила сообщение о 128 жертвах среди гражданского населения на Донбассе: 23 погибших и 105 раненых.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СММ ОБСЕ в Фейсбук.

Отмечается, что большинство жертв обстрелов из стрелкового оружия и тяжелого вооружения были зафиксированы до вступления в силу 27 июля 2020 дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

После того как эти дополнительные меры вступили в силу, Миссия фиксировала жертвы основном от срабатывания взрывоопасных предметов.

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Автор: 

ОБСЕ (4888) ранение (3405) жертвы (2119) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Население которое звало врага в Украину, не является мирным.
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15.01.2021 17:44 Ответить
Та ты шо/
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15.01.2021 21:34 Ответить
Режим "тишины" по Зе-нарику.
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15.01.2021 18:57 Ответить
 
 