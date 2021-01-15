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От коллег по фракции слышал, что кто-то в парламенте получает "зарплату в конвертах", но сам не замечал, - "слуга народа" Камельчук

Нардеп монобольшинства Юрий Камельчук рассказал, по словам некоторых его коллег по фракции "Слуга народа", некоторые депутаты в парламенте получают зарплату в конвертах.

Об этом Камельчук заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Камельчука, сам он "зарплату в конверте" не получает, но от коллег по фракции "слышал", что такие случаи в Верх Раде есть.

"От коллег по фракции слышал, что кто-то в парламенте, возможно, получает, но доказательств нет. Я слышу это 1,5 года", - сказал нардеп.

В то же время, ему "не обидно" за данную ситуацию.

Также читайте: Многие "слуги народа" соглашаются, что тема коронавируса "слишком раздута", но не готовы это публично признать, - Камельчук

"Не обидно, потому что у меня этому нет доказательств. Да и такой надобности нет. Я уже повторял десятки раз, что нормально заработал до этого в бизнесе. Во-первых, есть сбережения. Во-вторых, жена продолжает частично заниматься тем, чем я занимался раньше. И у нее есть своя успешная консультационная деятельность", - объяснил "слуга народа".

Также Камельчук рассказал, что тренинг для нардепов "Слуги народа" в Трускавце был "демо-тренингом".

"Трускавец – это был демо-тренинг того, что нужно изучать. Это, знаете, как вступительный набор лекций в университете. Когда тебе говорят: смотри, есть такие сферы, примерно вот сюда нужно смотреть, примерно этому обучаться. А дальше – сами. И, к сожалению, не получилось у нас, я так понимаю, дальше как-то организовать глубину обучения. А потом еще и карантин наложился... Кстати, буквально перед введением карантина у нас планировалось более глубокое обучение для народных депутатов. Но его остановили в связи с тем, что не получалось собирать людей. Хотя можно было делать это онлайн", - сказал нардеп.

Полный текст интервью со "слугой народа" Юрием Камельчуком читайте здесь.

Также читайте: Не скажу, что я за сближение с Россией, но через 30-50 лет мы к этому вопросу вернемся, - "слуга народа" Камельчук

Автор: 

ВР (29302) Слуга народа (2638) заработная плата (2400) Камельчук Юрий (37)


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Топ комментарии
+19
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 9822

...
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15.01.2021 17:49 Ответить
+17
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 4020
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15.01.2021 17:58 Ответить
+11
Що заплющував очі?
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15.01.2021 17:50 Ответить
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Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...
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15.01.2021 17:48 Ответить
розуміємо. безумовно не бачив. розуміємо.
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15.01.2021 17:49 Ответить
Видать видел только чемоданы, сколько же в конверт влезет.
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15.01.2021 18:12 Ответить
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 9822

...
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15.01.2021 17:49 Ответить
Та треба ще більшу ємність, тазик малуватий буде.
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15.01.2021 21:17 Ответить
Що заплющував очі?
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15.01.2021 17:50 Ответить
Патамушо в конвертах.
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15.01.2021 17:52 Ответить
ФСБ перекупило "Слуга народу" в Парламентській асамблеї Ради ЄвропиОт коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 5919
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15.01.2021 17:52 Ответить
тварини
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15.01.2021 18:13 Ответить
Та нє. Новиє літса.
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15.01.2021 18:52 Ответить
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч.
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15.01.2021 17:53 Ответить
"Не замечал", бо клали в кишені непомітно, на рахунки родичів і зацікавлених осіб.
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15.01.2021 17:53 Ответить
самые умные из зелени берут только кешем и нигде не расписыватся
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15.01.2021 19:26 Ответить
ух какой незамечательный...
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15.01.2021 17:56 Ответить
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 4020
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15.01.2021 17:58 Ответить
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15.01.2021 18:53 Ответить
США вводять санкції проти соратників Зеленського, напряму кажуть - це російська агентура. Зеленський тупо мовчить а потім каже, ну да, моє оточення - рос.агентура і що? Тобто тупо визнає, що владу в нас захопила Росія, "але краще послухайте про відпочинок Порошенка".
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15.01.2021 17:56 Ответить
Від колег по фракції чув, що отримують "зарплату в конвертах", але не помічав, - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 8071
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15.01.2021 18:30 Ответить
Говорят у него заскоки тоже есть, типа не смывает за собой в туалете, а просит после себя "проверить" все ли там в порядке... Чудной он короче.
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15.01.2021 17:58 Ответить
Слышал звон, да не знает, где он- суждения, основанные на россказнях, сплетнях, домыслах. Что за чушь вообще?
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15.01.2021 18:00 Ответить
дай своему Бубочке ещё 100 дней...
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15.01.2021 19:12 Ответить
Угу. Это все доносы аферистов, как с санкциями США против Дубинеску....
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15.01.2021 20:01 Ответить
Сегодня я смотрю что дежурный от "слуг" по несению всякой куйни в массы - Камельчук.
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15.01.2021 18:01 Ответить
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал


-- Немедленно уберите свой чемодан со стола!
-- Это не чемодан -- это кошелёк!
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15.01.2021 18:02 Ответить
он в конвертах не получает, он получает в коробке
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15.01.2021 18:02 Ответить
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 3458
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15.01.2021 18:04 Ответить
В общем четко видим уровень человека: мне не обидно тк. я до этого успел заработать.
Сам факт коррупции, рассматривается исключительно с позиции "я не завидую коррупционерам, тк у меня денег хватает".
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15.01.2021 18:04 Ответить
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 9369
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15.01.2021 18:17 Ответить
Как шуршало слышал, но видеть - нет не видел.. Очки купи, кот Базилио.
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15.01.2021 18:21 Ответить
наговаривают на слуг . не в конвертах им платят
От коллег по фракции слышал, что получают "зарплату в конвертах", но не замечал, - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 257
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15.01.2021 18:24 Ответить
Смешно замечать конверт 😀😀😀
Надо замечать
1, новый автомобиль
2, новую недвижимость
3, куда едут учится дети ( в Англии от 20 000 у е в год)
4, куда едут отдыхать
5, стоимость обуви , одежды, часов
Если все это прокалькулировать - то только мама учительница может оплатить 😀😀😀
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15.01.2021 18:24 Ответить
Ну так оно так и есть в СН.

Конвертов не замечают друг у друга, но после Нового года слуги коломойского на одну зарплату напокупали себе особняков и элитных автомобилей.
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15.01.2021 18:53 Ответить
Что-то одни мифы вокруг вас,пане Камельчук. Может и вы сам - миф, мифический депутат...
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15.01.2021 18:26 Ответить
Від колег по фракції чув, що отримують "зарплату в конвертах", але не помічав, - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 58
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15.01.2021 18:28 Ответить
Это так тихой сапой.
Нынешний ЗЕленый глава НБУ про это даже под пытками не признается.
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15.01.2021 18:51 Ответить
Если есть предложение на такую пургу уже много лет, значит есть спрос! Заслуживаем таких дупутатов и перезидентов!
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15.01.2021 18:32 Ответить
ты ничего не брал? просто тебе наверное никто не давал! ты ж неуловимый джо....
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15.01.2021 19:01 Ответить
І не дивно. Під галаперидолом і слона поряд вогнебородий не помітить. Йому ж той чудо-препарат спеціально ширяють, коли іншим роздають конверти: щоб не патякало багато і для економії.
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15.01.2021 19:14 Ответить
По словам Камельчука, сам он "зарплату в конверте" не получает, но от коллег по фракции "слышал". И в то же время сам, на " не слышал" купил тачку за 100К презедентов. Тварь.....
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15.01.2021 19:20 Ответить
Как то сразу одновременно и об одном и том же.Искркене желаю УКРАИНЕ,ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ,а ЖЕЛАТЕЛЬНО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО НИ СЛУГ НАРОДА.НИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОПЗЖ на нашей Земле.
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15.01.2021 19:48 Ответить
Во заливает,"слуга народа" !
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15.01.2021 20:00 Ответить
А він хоч там чув,але нічого не бачив і бізнес в нього успішний,а заощадження вже в нього були до того,як він став депутатом.Мудак звичайний,знайомтесь- Камельчук.
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15.01.2021 20:19 Ответить
які ж ми сліпенькі
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15.01.2021 20:41 Ответить
 
 