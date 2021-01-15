От коллег по фракции слышал, что кто-то в парламенте получает "зарплату в конвертах", но сам не замечал, - "слуга народа" Камельчук
Нардеп монобольшинства Юрий Камельчук рассказал, по словам некоторых его коллег по фракции "Слуга народа", некоторые депутаты в парламенте получают зарплату в конвертах.
Об этом Камельчук заявил в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Камельчука, сам он "зарплату в конверте" не получает, но от коллег по фракции "слышал", что такие случаи в Верх Раде есть.
"От коллег по фракции слышал, что кто-то в парламенте, возможно, получает, но доказательств нет. Я слышу это 1,5 года", - сказал нардеп.
В то же время, ему "не обидно" за данную ситуацию.
"Не обидно, потому что у меня этому нет доказательств. Да и такой надобности нет. Я уже повторял десятки раз, что нормально заработал до этого в бизнесе. Во-первых, есть сбережения. Во-вторых, жена продолжает частично заниматься тем, чем я занимался раньше. И у нее есть своя успешная консультационная деятельность", - объяснил "слуга народа".
Также Камельчук рассказал, что тренинг для нардепов "Слуги народа" в Трускавце был "демо-тренингом".
"Трускавец – это был демо-тренинг того, что нужно изучать. Это, знаете, как вступительный набор лекций в университете. Когда тебе говорят: смотри, есть такие сферы, примерно вот сюда нужно смотреть, примерно этому обучаться. А дальше – сами. И, к сожалению, не получилось у нас, я так понимаю, дальше как-то организовать глубину обучения. А потом еще и карантин наложился... Кстати, буквально перед введением карантина у нас планировалось более глубокое обучение для народных депутатов. Но его остановили в связи с тем, что не получалось собирать людей. Хотя можно было делать это онлайн", - сказал нардеп.
Полный текст интервью со "слугой народа" Юрием Камельчуком читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
-- Немедленно уберите свой чемодан со стола!
-- Это не чемодан -- это кошелёк!
Сам факт коррупции, рассматривается исключительно с позиции "я не завидую коррупционерам, тк у меня денег хватает".
Надо замечать
1, новый автомобиль
2, новую недвижимость
3, куда едут учится дети ( в Англии от 20 000 у е в год)
4, куда едут отдыхать
5, стоимость обуви , одежды, часов
Если все это прокалькулировать - то только мама учительница может оплатить 😀😀😀
Конвертов не замечают друг у друга, но после Нового года слуги коломойского на одну зарплату напокупали себе особняков и элитных автомобилей.
Нынешний ЗЕленый глава НБУ про это даже под пытками не признается.