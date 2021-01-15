От коллег по фракции слышал, что кто-то в парламенте получает "зарплату в конвертах", но сам не замечал, - "слуга народа" Камельчук

Нардеп монобольшинства Юрий Камельчук рассказал, по словам некоторых его коллег по фракции "Слуга народа", некоторые депутаты в парламенте получают зарплату в конвертах.

Об этом Камельчук заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Камельчука, сам он "зарплату в конверте" не получает, но от коллег по фракции "слышал", что такие случаи в Верх Раде есть.

"От коллег по фракции слышал, что кто-то в парламенте, возможно, получает, но доказательств нет. Я слышу это 1,5 года", - сказал нардеп.

В то же время, ему "не обидно" за данную ситуацию.

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"Не обидно, потому что у меня этому нет доказательств. Да и такой надобности нет. Я уже повторял десятки раз, что нормально заработал до этого в бизнесе. Во-первых, есть сбережения. Во-вторых, жена продолжает частично заниматься тем, чем я занимался раньше. И у нее есть своя успешная консультационная деятельность", - объяснил "слуга народа".

Также Камельчук рассказал, что тренинг для нардепов "Слуги народа" в Трускавце был "демо-тренингом".

"Трускавец – это был демо-тренинг того, что нужно изучать. Это, знаете, как вступительный набор лекций в университете. Когда тебе говорят: смотри, есть такие сферы, примерно вот сюда нужно смотреть, примерно этому обучаться. А дальше – сами. И, к сожалению, не получилось у нас, я так понимаю, дальше как-то организовать глубину обучения. А потом еще и карантин наложился... Кстати, буквально перед введением карантина у нас планировалось более глубокое обучение для народных депутатов. Но его остановили в связи с тем, что не получалось собирать людей. Хотя можно было делать это онлайн", - сказал нардеп.

Полный текст интервью со "слугой народа" Юрием Камельчуком читайте здесь.

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