Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди состава украинских воинов нет.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также в течение суток российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку Южного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 63 взрывоопасных предмета.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если кто и погиб, то сам виноват. Нефиг было Украину защищать, как сказал Хомчак.