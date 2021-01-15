Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди состава украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также в течение суток российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку Южного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 63 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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