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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди состава украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также в течение суток российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку Южного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 63 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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Автор: 

обстрел (28195) Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


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"Режим тиші"
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15.01.2021 18:45 Ответить
4 раза! видать зеля, в трещину ***** опять заглянуть забыл!
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15.01.2021 18:46 Ответить
Єрмак з Козаком домовились тільки про 4.
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15.01.2021 18:49 Ответить
Да вобще красотища. Сепары стреляют просто так и ни в кого не попадают.

Если кто и погиб, то сам виноват. Нефиг было Украину защищать, как сказал Хомчак.
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15.01.2021 18:49 Ответить
 
 