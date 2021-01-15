Офис омбудсмена разработал проект закона о переходном правосудии для оккупированных территорий, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила на онлайн-встрече с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшаром Халитом Чевиком (Yaşar Halit Çevik) вопросы регистрации новорожденных детей и переходного правосудия на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Совместно обсудили проблематику, связанную с регистрацией новорожденных детей на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей… Офисом Уполномоченного будет детально проанализирован данный вопрос и даны разъяснения, как действовать родителям, чтобы их дети получили украинское гражданство", - отметила Денисова.

Также она сообщила, что Офис Уполномоченного разработал проект закона о переходном правосудии, который был передан рабочей группе при Офисе президента Украины для совместной наработки окончательного варианта этого документа.

"Однако в последнее время заседания упомянутой рабочей группы не проводятся. Считаю, что этот процесс должен быть завершен, а проект закона - принят Верховной Радой Украины, ведь это является предпосылкой для деоккупации украинских территорий и реинтеграции населения", - отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, она договорилась с главой СММ ОБСЕ о продолжении практики проведения рабочих встреч "для усиления сотрудничества в сфере защиты прав граждан на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

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