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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Офис омбудсмена разработал проект закона о переходном правосудии для оккупированных территорий, - Денисова

Офис омбудсмена разработал проект закона о переходном правосудии для оккупированных территорий, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила на онлайн-встрече с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшаром Халитом Чевиком (Yaşar Halit Çevik) вопросы регистрации новорожденных детей и переходного правосудия на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Совместно обсудили проблематику, связанную с регистрацией новорожденных детей на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей… Офисом Уполномоченного будет детально проанализирован данный вопрос и даны разъяснения, как действовать родителям, чтобы их дети получили украинское гражданство", - отметила Денисова.

Также она сообщила, что Офис Уполномоченного разработал проект закона о переходном правосудии, который был передан рабочей группе при Офисе президента Украины для совместной наработки окончательного варианта этого документа.

"Однако в последнее время заседания упомянутой рабочей группы не проводятся. Считаю, что этот процесс должен быть завершен, а проект закона - принят Верховной Радой Украины, ведь это является предпосылкой для деоккупации украинских территорий и реинтеграции населения", - отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, она договорилась с главой СММ ОБСЕ о продолжении практики проведения рабочих встреч "для усиления сотрудничества в сфере защиты прав граждан на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова и посол Швеции Тиберг обсудили освобождение 109 находящихся в незаконном заключении в РФ и оккупированном Крыму граждан Украины

Автор: 

Денисова Людмила (996) судопроизводство (102) Чевик Ясар Халит (20)


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Топ комментарии
+7
нам самим бы переходное правосудие...от сегодняшнего к настоящему
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15.01.2021 18:25 Ответить
+3
2 млн кримських імбецилів + 7-9 млн імбецилів донбасу = 9-11 млн.
Україні без них стало набагато краще й легше.
Тут поспішати не треба з законами.

До тих мешканців Криму, Донбасу, що переїхали в Україну в 2014-2016 це не стосується.
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15.01.2021 19:11 Ответить
+2
Якое переходное? Такое как у нас сейчас или еще хуже?
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15.01.2021 18:21 Ответить
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Якое переходное? Такое как у нас сейчас или еще хуже?
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15.01.2021 18:21 Ответить
вот какое "..судие" для димбасят да и крысчан также...
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15.01.2021 18:23 Ответить
Офис омбудсмена разработал проект закона о переходном правосудии для оккупированных территорий, - Денисова - Цензор.НЕТ 7302
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15.01.2021 18:24 Ответить
нам самим бы переходное правосудие...от сегодняшнего к настоящему
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15.01.2021 18:25 Ответить
*Переходноє * !?...На років так 25 - ть ! Опісля звільнення .
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15.01.2021 18:28 Ответить
А что уже освободили???
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15.01.2021 18:33 Ответить
Війну ж закінчили вже. Не чув що казав найвеличніший?
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15.01.2021 18:46 Ответить
А что в Украине есть правосудие?
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15.01.2021 18:40 Ответить
Задоволений?
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15.01.2021 18:48 Ответить
Так я в тебе і спитав,чи ти баран?
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15.01.2021 19:05 Ответить
отменена реформа осенью 2019-го.

тебе не сообщили или сообщили, но приказали делать вид, что этого не было ?
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15.01.2021 18:50 Ответить
Чим би дитя не тішилось, аби в розетку пальці не пхало.
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15.01.2021 18:44 Ответить
Какое переходное? С русского на украинское? В Украине есть закон и он должен быть один на всех.
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15.01.2021 18:44 Ответить
Ты вот это серьезно про "в Украине есть закон"?

В каком месте и кто его исполняет в Украине?

В лучшем случае законами в Украине пользуются, как необязательными правилами. В худшем откровенно игнорируют или выворачивают наизнанку.
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15.01.2021 18:48 Ответить
⚡️Хроника стабильности:
У тюменского фельдшера не нашлось денег на автобус, и путь в 50 декабрьских километров до одной из деревень он решил проделать пешком. Через 27 километров его сбила машина. Все...
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15.01.2021 19:30 Ответить
Пер... какое-какое?
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15.01.2021 18:47 Ответить
главное выработать формулу, шо бы заработал механизм наработки координирования...
от так от смело и невзирая на лица...
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15.01.2021 18:48 Ответить
переходное правосудие? это чо за фигня? а денисова? это что прихованная амнистия лугандоновских под х у й ловников? я не удивлюсь шо вы так украинцам глаза грязью замазуете потому что "там же нашилюди"
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15.01.2021 18:56 Ответить
Переходное? Это наверно что они используют все наши законы? И первым это обслуживание на Украинском языке, иначе штраф. Тарифную политику принимают. Вводят реформу Супрун.
И остальные 250 реформ и тогда они станут счастливыми как мы!
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15.01.2021 23:11 Ответить
понимаю твой сарказм ватник. пусть вообще ничего не используют , они итак счастливы в своей резервации. я бы предложил только стену и ров с крокодилами, чтобы еще счастливее стали!
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16.01.2021 00:25 Ответить
Офис омбудсмена разработал проект закона о переходном правосудии для оккупированных территорий, - Денисова - Цензор.НЕТ 5428
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15.01.2021 19:03 Ответить
2 млн кримських імбецилів + 7-9 млн імбецилів донбасу = 9-11 млн.
Україні без них стало набагато краще й легше.
Тут поспішати не треба з законами.

До тих мешканців Криму, Донбасу, що переїхали в Україну в 2014-2016 це не стосується.
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15.01.2021 19:11 Ответить
Засуетилась Денисова. Мамашкам с детишками не хватает оккупационных Фублей на молочишко, а то, что их ТАМ регистрируют и не по украинским паспортам родителей, а по аусвайсам с курицей-мутантом, это не в счет???!!! ТЬФУ НА НИХ, со всем моим презрением! Презренные продажные твари! За что прогибаетесь, юродивые??? ***** на вас пофиг!!!
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15.01.2021 19:34 Ответить
Переходное правосудие это как??? Надеюсь на время переходного периода будут смазывать кол вазелином, а потом потом нет
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15.01.2021 21:09 Ответить
 
 