Ляшко: Покажите мне супергиганта, который 3 недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы

Усиленные карантинные ограничения не касаются продажи презервативов.

Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Презервативы продаются в аптеках. Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы", - сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, нормально ли это, что презервативы не продаются на кассах супермаркетов.

"Аптек в стране гораздо больше, чем супермаркетов", - добавил он.

После этого Ляшко уточнил, что и в супермаркетах никто не запрещал продавать средства контрацепции.

"На самом деле презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения, во время карантина их спокойно можно продавать в том числе и на кассе в супермаркетах. Запрета не существует", - пояснил он.

На вопрос о том, почему же супермаркеты запрещают их продажу, Ляшко ответил "Наверное, на всякий случай".

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