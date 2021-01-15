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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко: Покажите мне супергиганта, который 3 недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы

Ляшко: Покажите мне супергиганта, который 3 недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы

Усиленные карантинные ограничения не касаются продажи презервативов.

Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Презервативы продаются в аптеках. Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы", - сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, нормально ли это, что презервативы не продаются на кассах супермаркетов.

"Аптек в стране гораздо больше, чем супермаркетов", - добавил он.

После этого Ляшко уточнил, что и в супермаркетах никто не запрещал продавать средства контрацепции.

"На самом деле презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения, во время карантина их спокойно можно продавать в том числе и на кассе в супермаркетах. Запрета не существует", - пояснил он.

На вопрос о том, почему же супермаркеты запрещают их продажу, Ляшко ответил "Наверное, на всякий случай".

Также на Цензор.НЕТ: Президента просят отменить запрет на продажу теплой одежды в связи с грядущим похолоданием, - петиция

Автор: 

карантин (16729) презервативы (28) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 5844

.
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15.01.2021 19:47 Ответить
+28
семейству ЗЕленских пачку!!!!!
три пачки: папику, ЗЕлику и его личинке (наперед)

от порохоботов Цензора,
чтоб больше не плодились !
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15.01.2021 19:51 Ответить
+18
себе кондомов, купи АЛЕНЬ!
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15.01.2021 19:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
себе кондомов, купи АЛЕНЬ!
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15.01.2021 19:45 Ответить
семейству ЗЕленских пачку!!!!!
три пачки: папику, ЗЕлику и его личинке (наперед)

от порохоботов Цензора,
чтоб больше не плодились !
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15.01.2021 19:51 Ответить
Они не перестарались, они потралили этих зеленых долбодятлов
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15.01.2021 19:58 Ответить
Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 7165
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15.01.2021 19:45 Ответить
Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 9042
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15.01.2021 19:48 Ответить
Дык, натяни его себе на голову.
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15.01.2021 19:48 Ответить
Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 5844

.
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15.01.2021 19:47 Ответить
опозпжопинцы его защитят... чтоб он им передал культурно власть...может даже пообещают неприкосновенность и организуют побег...в крым или рашу..
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15.01.2021 20:04 Ответить
Жорсткий карантин, викликаний КОВІД-19, закінчився. Зустрічаються на парі два студенти. Один другому каже:
- Колько, я в "жопі"!...
- Що таке?
- Пам"ятаєш, ми, після початку карантину, бухали в "общазі"?
- Це тоді, коли я Люську трахнув?...
- Ага... Я тоді теж коло неї "погрівся", поки ти п"яний спав. Не було у мене презерватива, так я твій вивернув, натіг і Люську трахнув...
- І що?
- Що, що... Люська "залетіла, а я тріпер хватонув...
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15.01.2021 20:16 Ответить
Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 2873
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15.01.2021 20:18 Ответить
це ні анікдот, це з ріальной жизні. мені один чувак розповідав подібну сторі . хотя всі анєкдоти з ріалього життя
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15.01.2021 20:19 Ответить
там правда ніхто не захворів і не залетів (але про залетів це не точно)))))
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15.01.2021 20:26 Ответить
А-а-а! Халепа!
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15.01.2021 23:53 Ответить
угу.. и 73% перестарались с выбором презервативов во власть...
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15.01.2021 19:47 Ответить
Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 9869
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15.01.2021 19:50 Ответить
Та кому вы нужны, никто вас покупать не собирался, нацюцюрники зелёные.
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15.01.2021 19:52 Ответить
мля щота я не помню ,шоб в совке в бакалеях и булошных презервативы продавались...только в аптеках.
ишь,разбаловались,не могут до аптеки дошкандыбать
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15.01.2021 19:53 Ответить
А жаль, что не продавались. Может меньше бы вот таких дурней было.
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15.01.2021 20:02 Ответить
Часом мені здається, що дурнів на ксероксі множать.
Де того ксерокса знайти, щоб на друзки його рознести?..
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15.01.2021 23:55 Ответить
К сожалению в последние годы одно разочарование следует за другим. Послушала большое интервью Смешко.......... и увы.
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16.01.2021 18:30 Ответить
Вітаю Вас!
Направду не все так сумно. Є один чудовий підхід, який не унеможливить розчарування: не потрібно зачаровуватись. Це не так уже й важко - достатньо усвідомлювати, що політики завше брешуть (на відміну від державних діячів), отже і слухати їх треба "у пів-вуха".
...А лінк на Смешка можна?
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16.01.2021 19:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CjUREWf6ePM

У него грамотно всё выстроено, как раз на широкие массы - как бы правда, но так замешанная на популизме. что сценаристы сериала Слуга народа нервно курят в сторонке. А его измышлизмы на тему что надо делать достойны пера фантаста.
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17.01.2021 03:28 Ответить
У цьому "весь Смешко". Грамотна побудова виступу - для тих, хто вміє і не лінується думати (але тих, хто не в курсі, що це за "фрукт"). Для "широкого загалу" - ядерний популізм. Додати сюди "гордонівські дифірамби" - і все, справу зроблено: до ВР його політичний проект спокійно проходить. Та й на імовірних президентських виборах він цілком може поштовхатися за вихід у другий тур. А там - як масть ляже.
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17.01.2021 18:05 Ответить
+
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18.01.2021 11:46 Ответить
Дык, в те времена миньет не был в моде
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15.01.2021 20:05 Ответить
ну да...секса не было,а спид откуда то взялся
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15.01.2021 20:15 Ответить
И то не всегда. Вот приблизительно так и было в СССР. Как при карантине. Того - нет, того - нет. И все не покупали, а доставали.
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15.01.2021 22:19 Ответить
преЗЕку продажа презиков уже не поможет
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15.01.2021 19:53 Ответить
Нужно в нагрузку к презервативу давать две пары носков.
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15.01.2021 19:55 Ответить
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!

выпал свежий пушистый снег, на улице легкий морозец!
как приятно обтереться снегом и проложить босиком тропу по еще нетронутому снегу к ближайшему АТБ !
но только за батоном хлеба, а не какими-то носками !!!!!!!!!!!!!
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15.01.2021 20:18 Ответить
Нифіга - маємо минус 20 , все кудись втянулось....
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16.01.2021 09:16 Ответить
Я када начинаю Жабала Жабала ниодин кандон не выдерживает маи 27см.
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15.01.2021 19:55 Ответить
хто куди, а ляшко накуй
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15.01.2021 19:57 Ответить
Жаль, что в свое время родители этих бестолочей не пользовались презервативами
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15.01.2021 20:01 Ответить
Ай-я-яй, перестарались.
Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 5899
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15.01.2021 20:01 Ответить
Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 5498
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15.01.2021 20:02 Ответить
Потому, я никогда не поверю оптимистам... что курс, к концу 2021-го не превысит 30 за доллар.
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15.01.2021 20:03 Ответить
зато зарплаты урежут. так что нету причин для паники
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15.01.2021 20:28 Ответить
Доллар сейчас должен стоить минимум 50 грн
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16.01.2021 12:23 Ответить
Что-то нереальное! Уж лучше бы ты молчалО! Так не, ему не терпится угодить в мэмы с презервативами не только на причинном месте, не только на ушах... а и ваааще, блин! Откуда вы повыползали?!
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15.01.2021 20:02 Ответить
Їх обрав мудрий нарід.
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15.01.2021 20:10 Ответить
Світ дебіліє і деградує кожного дня все більше і більше....
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15.01.2021 20:07 Ответить
https://www.facebook.com/TanyaAdams75?__cft__[0]=AZV3M-*****************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Таня Адамс https://www.facebook.com/TanyaAdams75# 13 січня о 13:44 ·

Мы на розовом слоне едем в гости к сотоне

*галоперидолу мне. Ведро.

Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 6068
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15.01.2021 20:10 Ответить
Бегают по комнате
Розовые слоники.
Бегают и прыгают
Сволочи ушастые...
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18.01.2021 00:41 Ответить
презерватив в защиту презервативов
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15.01.2021 20:14 Ответить
средстство личной гигиены ты шлюшко
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15.01.2021 20:15 Ответить
Жаль, что его отец ими не пользовался....
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15.01.2021 20:18 Ответить
был в магазине и даже дыбилы на мыло повесили табличку. мыло же помогает против вируса, ну то бишь смывать вирус, если он на руки попал там. Это просто идиоты у власти. Дыбилизм на дыбилизме, перл на перле выдают... и это не смешно, а это трагедия реально. олигархи поставили дыбилов управлять страной. в стране АД уже какой то. нищета, платежки, вирус, локдаун, полный пиз...
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15.01.2021 20:19 Ответить
олигархи не поставили, а натянули на руку покемона зеленского и вертят им, время от времени подергивая за феберже
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15.01.2021 20:31 Ответить
Ляшко: продажу презервативов никто не запрещал, супермаркеты перестарались - Цензор.НЕТ 5991
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15.01.2021 20:39 Ответить
Геть презики!
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15.01.2021 22:08 Ответить
Вам - ай-ай-ай! Не можна розпалювати міжрасову нетерпимість!
(Але чомусь мужику співчуваю...).
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16.01.2021 00:00 Ответить
Одна з важливих стратегій для швидко зростаючих економік світу, це позитивна демографічна динаміка. Та за словами Ляшко, зелені не це мали на увазі, коли встановлювали карантинні обмеження для торгівлі.
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15.01.2021 20:41 Ответить
А налить в гандон воды и бросить из окна на голову ляшку?
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15.01.2021 20:50 Ответить
Краще дебелим дрючком по організму. Так надійніше. І приємніше.
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18.01.2021 00:44 Ответить
Уже пабеда! Разрешилі!!! Спасіба!!1
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15.01.2021 21:26 Ответить
зебил он и есть преЗебил
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15.01.2021 21:49 Ответить
Господи, який цей ляшко диб...............................іл !!!
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15.01.2021 21:55 Ответить
"Не пей Ванечка воду из козлиной лужи - козленочком станешь! " - стал таки.
с зелеными поведешься - тоже дебилом станешь.
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15.01.2021 22:36 Ответить
Так он еще в президенты собирается идти.
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16.01.2021 05:12 Ответить
Я, як справжній "порохобот" трахаю всіх без презика незалежно від партійних нахилів, чого й всім бажаю.
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15.01.2021 22:06 Ответить
Дурик, зачем усы сбрил, вернее хотел спросить, а нах.. тогда тогда во время Н Санжарского шоу передавали изолированым по 2 ленты презиков?! И даже по зомбоящику показывали счасливые лица женщин. И восхищенную физиономию, от такого внимания, добровольную узницу - министра здравоохранения.
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15.01.2021 22:07 Ответить
у зесрани ко всему еще и половое бессилие...
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15.01.2021 22:32 Ответить
Жаль родители этого олигофрена не пользовались резиновыми изделиями
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15.01.2021 22:37 Ответить
Ызделіє №2 в совєцькві часи було не надійне як китайська вакцина.
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16.01.2021 01:01 Ответить
Как жаль, что его папа вовремя не купил 😕
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15.01.2021 22:39 Ответить
Таварисч Ляшко из любителей пасматрець. Вимогливий ти наш.
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15.01.2021 22:54 Ответить
Ляшко на всю страну заявил, что он импотент....
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15.01.2021 22:55 Ответить
Хм-м-м-м...
Цікаво. Якщо обох персонажів на прізвище "Ляшко" замкнути надовго у кімнаті з одним диваном...
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16.01.2021 00:02 Ответить
Cтало известно, сколько денег напечатали зеленые гении финансов за 2020 год: объем денежной массы в Украине за весь 2020 год вырос на 28,7%. Почти на треть гривневой бумаги стало больше при том, что экономика стабильно падает. Венесуэла? Нет, не слышали. ???? МОЗ и Нацполиция планируют проверить соблюдение карантина на карпатских курортах.

«Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила?» - наконец проснулся главный санитайзер Ляшко. Ну видимо потому, что эти правила позволяет себе нарушать наш гарант и президент, лыжник и музыкант, человек и пароход.

Хомчак заявил, что морпехи Красногрудь и Журавель в серой зоне оказались самовольно, без приказа. Т.е. в том, что боец три дня истекал кровью из-за прямого приказа Бубочки не вмешиваться в ситуацию, виноват сам Журавель.

"Мы вас туда не посылали" - давно известный нарратив. Но то, что его продвигает главнокомандующий ЗСУ - это днище. Я не знаю, как он потом будет смотреть в глаза солдатам.
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16.01.2021 00:39 Ответить
ШО И ЭТОТ ЛЯШКО ТУДА ЖЕ !?)
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16.01.2021 05:40 Ответить
А Ви не знали? Ляшко - це не прізвище, це діагноз.
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16.01.2021 10:02 Ответить
У нас в прошлом году другой тип болел этой болезнью. Тот с вилами ходил и корову с собой водил.
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16.01.2021 12:58 Ответить
Я хлеб покупаю раз в 3 дня.
Давайте запретим и его.
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16.01.2021 09:17 Ответить
А що думаєте? Коли інші "геніяльні" ідеї у клованів закінчаться, їм цілком вистачить дурості таке вичудити.
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16.01.2021 10:03 Ответить
не можу тепер зрозуміти хто з них тупіший - ляшко чи степанов
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16.01.2021 12:11 Ответить
Они из одной обоймы.
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16.01.2021 12:56 Ответить
этот дурак даже непонимает чего от него хотят. если товар на прилавке или витрине его должны продать в пртивном случае это нарушение оферты и это противоправные действия со стороны магазина. а ему ***-ря покажите который презы каждый день покупает ! дурачек
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16.01.2021 12:34 Ответить
Знайшов дурних... тобі тільки покажи
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16.01.2021 14:28 Ответить
блін, не той по ходу Ляшко...
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16.01.2021 14:29 Ответить
То не біда. Проблему "двох тіл ляшків" можна вирішити дуже просто: в мішок і з мосту.
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18.01.2021 00:47 Ответить
Ляшко, не завидуй.
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16.01.2021 17:16 Ответить
А що йому лишається?
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18.01.2021 00:47 Ответить
сам таки в попу папрашайка
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16.01.2021 18:01 Ответить
Твой тезка может, но это совсем другая история.
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16.01.2021 18:43 Ответить
 
 