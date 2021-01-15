Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель

Избавиться от коронавируса невозможно. Он останется с человечеством и постепенно станет не таким опасным, как сейчас.

Об этом Стефан Бансель, глава компании Moderna, разработавшей вакцину от коронавируса, заявил во время конференции по охране здоровья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

"Нам придется жить с этим вирусом, по нашему мнению, вечно", – сказал Бансель.

Он считает, что медикам придется все время отслеживать появление новых мутаций коронавируса, а ученым - постоянно создавать вакцины для борьбы с ними.

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Такого же мнения придерживается главный научный советник Великобритании Патрик Валлэнс.

"Вероятнее всего, коронавирус превратится в сезонное заболевание вроде гриппа", – заявил он на заседании стратегического Комитета по национальной безопасности в Лондоне.

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