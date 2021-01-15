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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель

Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель

Избавиться от коронавируса невозможно. Он останется с человечеством и постепенно станет не таким опасным, как сейчас.

Об этом Стефан Бансель, глава компании Moderna, разработавшей вакцину от коронавируса, заявил во время конференции по охране здоровья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

"Нам придется жить с этим вирусом, по нашему мнению, вечно", – сказал Бансель.

Он считает, что медикам придется все время отслеживать появление новых мутаций коронавируса, а ученым - постоянно создавать вакцины для борьбы с ними.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украина подписала контракты на миллионы доз COVID-вакцин: хватит, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году, - Шмыгаль. ВИДЕО

Такого же мнения придерживается главный научный советник Великобритании Патрик Валлэнс.

"Вероятнее всего, коронавирус превратится в сезонное заболевание вроде гриппа", – заявил он на заседании стратегического Комитета по национальной безопасности в Лондоне.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать Crown Agents, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Уж лучше пусть они потирают ручки, чем жить среди потенциально заразных имбицилов, не знающих эелементарных правил гигиены, еще несколько лет.
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15.01.2021 20:03 Ответить
+9
сказал Модерна радостно потирая ручки и подсчитывая прибыль от новых вакцин новых мутаций
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15.01.2021 19:56 Ответить
+6
После первого заболевания почки отпадут, зубы, волосы повылазят, зрение испортится... А потом уже только в легкой форме.
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15.01.2021 20:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
правильно ,если человек переболел раз ковидом , второй раз он уже болеет в легкой форме
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15.01.2021 19:54 Ответить
После первого заболевания почки отпадут, зубы, волосы повылазят, зрение испортится... А потом уже только в легкой форме.
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15.01.2021 20:02 Ответить
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15.01.2021 20:04 Ответить
Пи.....жь переболел все гуд
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15.01.2021 20:08 Ответить
Какой раз по счету за жизнь - ты же не знаешь, и никто не знает.
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16.01.2021 00:26 Ответить
ну 1 раз точно
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16.01.2021 08:36 Ответить
А саме гірше-прутень на п'ятці виростає. Потрібно роззуватися, щоб в туалет сходити.
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15.01.2021 20:34 Ответить
были случаи,что и наоборот...первый раз легко-а на следующий скопытился...
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15.01.2021 20:11 Ответить
первый раз переболел в ноябре ковидом в легкой форме - пробыл на изоляции 3 недели, все соблюдал... по итогу новый год встречал с пустым холодильником и почти без подарков ребенку - соцстрах выплатил деньги! Внимание! за ноябрь вчера! и это при том что на лечение потребовалось около 3 000 грн и кроме того, чтобы не разносить заразу продукты заказывал на дом - что разумеется увеличило расходы на доставку еще на 1000 грн + тест не хотели делать в Харькове чтоб статистику не портить и пришлось делать самому за 1300 грн +отопление выключили из-за аварии - сидеть пришлось в холодной квартире! Вот такая она забота от государства Украина, которому исправно все время платил исправно все налоги.
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15.01.2021 20:14 Ответить
Стесняюсь спросить за кого вы голосовали в 2019 году. Поприкалывались?
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15.01.2021 20:27 Ответить
поприкалывались те, кто голосовал за лохдауна - говорящую наручную куклу олигархов. Крутят ей как хотят изредка подергивая за фэберже чтобы рот открывала.
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16.01.2021 07:30 Ответить
как испанка в свое время
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15.01.2021 19:55 Ответить
кста.. у испанки было 3 волны, и она собрала свой "урожай" и ушла сама-собой (вакцины так и не придумали и лекарств тоже) и больше не возвращалась по сей день...тфу-тфу-тфу
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15.01.2021 20:10 Ответить
Свиной грипп, это и есть испанка
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15.01.2021 20:58 Ответить
нет.. та "испанка" была 100 лет назад..
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15.01.2021 21:07 Ответить
в 2009 был, испанка - вирус гриппа H1N1
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15.01.2021 20:58 Ответить
это не та испанка..
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15.01.2021 21:08 Ответить
испанка имеет тот же серотип H1N1 что и свиной грипп 2009 года, так что никуда она не ушла, просто человечество адаптировалось
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15.01.2021 21:09 Ответить
та не знаю.. может и так - я не вирусолог... да и нормальных вирусологов кацапы над Донбассом сбили в МН 17 - там около 100 человек вирусологов со всего мира летели в нем на какую-то там конференцию по мировым угрозам из-за вирусов..
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15.01.2021 21:14 Ответить
в свое время так с чумой было, первая волна выкосила целые города, остались те у кого иммунитет справился, следующие волны добрали тех, у кого иммунитета не было а в первый раз повезло, а потом уже не всерьез проходила, брала невезучих и слабых
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15.01.2021 21:17 Ответить
сказал Модерна радостно потирая ручки и подсчитывая прибыль от новых вакцин новых мутаций
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15.01.2021 19:56 Ответить
Уж лучше пусть они потирают ручки, чем жить среди потенциально заразных имбицилов, не знающих эелементарных правил гигиены, еще несколько лет.
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15.01.2021 20:03 Ответить
Ти точно імбіцил. І таким як ти корона дає ускладнення на їхній хворий від народження мозок.
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15.01.2021 20:06 Ответить
Який мозок, там суцільна кістка.
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15.01.2021 20:14 Ответить
к имбицилам имбицила не липнет, они, заразы, заразой не болеют
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15.01.2021 20:07 Ответить
Да он жил и до человечества (нынешнего), будет жить и после...
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15.01.2021 19:56 Ответить
живучая падла
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15.01.2021 19:58 Ответить
Сейшельские острова начали принимать граждан всех стран, которые имеют сертификаты о вакцинации от коронавируса.
При пересечении границы граждане должны иметь с собой сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прилета. Также необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса.
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15.01.2021 19:58 Ответить
На Сейшелах навряд. А от у Омані, мені здається, на всю суму підвищених зимових тарифів простий українець міг би купити якусь пальмову хижку.
Плюси, - там тепло, і не треба платити самашедші пеньонзи за комуналку.

Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель - Цензор.НЕТ 881
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15.01.2021 20:14 Ответить
такую хижину можно поставить не выезжая в Оман и так же там не платить за ком услуги, потому что их нет
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15.01.2021 21:19 Ответить
Вспомнился недавний очередной зашквар 95х дегенератов, что характерно, сертификат о подпольной вакцинации не предусмотрен.
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15.01.2021 20:50 Ответить
разрешите мне тогда купить носки. уже по дырке на большем пальце, коронабесы хреновы!!!!
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15.01.2021 20:01 Ответить
Не выдумывай. Возьми выбрось их, надень другие. Что это за мужчина, у которого одна пара носков.
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15.01.2021 20:08 Ответить
я тогда себе на ногу портнова намотаю
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15.01.2021 20:12 Ответить
Зашей в худшем случае. В инете закажи. Осталась неделя карантина
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15.01.2021 20:41 Ответить
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!

выпал свежий пушистый снег, на улице легкий морозец!
как приятно обтереться снегом и проложить босиком тропу по еще нетронутому снегу к ближайшему АТБ !
но только за батоном хлеба, а не какими-то носками !!!!!!!!!!!!!
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15.01.2021 20:13 Ответить
Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель - Цензор.НЕТ 2621
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15.01.2021 20:15 Ответить
товарищи,



ударим голыми пятками по короновирусу !!!!

.
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15.01.2021 20:40 Ответить
В Лівані заборонили навіть в АТБ ходити.
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15.01.2021 20:36 Ответить
носки надо менять, когда их можно снять, не снимая ботинки
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15.01.2021 21:48 Ответить
Нет!!! Абсолютно неправильно. Он будет пока будет рядом программист. Нет программиста - нет вируса.... и не только его одного.
И вирус передается адресно, не задуривайте людей. Вирус это не прыгающая лягушка по континентам и по малонаселенным островам.
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15.01.2021 20:03 Ответить
все кто должны памиреть - помрут и так. у них на судьбе написано. но если много молиться 🙏🙏🙏 и не заниматься гейщиной 👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨 то всьо будет хорошо!!!!
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15.01.2021 20:06 Ответить
греховники в греховных гробах,молящиеся -в намоленных...
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15.01.2021 20:14 Ответить
когда о "Коронавирус останется с человечеством..."
говорит глава компании Модерна, разработавшей вакцину от коронавируса,
то поневоле появляются некоторые вопросы к вакцине Модерна...
и хотя все и так понятно, но я бы его уволил за профнепригодность и антирекламу собственной продукции...

оказывается не только в Украине команда "проффесионалов" и мастеров спорта по хворобе....
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15.01.2021 20:13 Ответить
Так короновіруси і були завжди, зараз ковід19 розрекрамували просто найбільше
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15.01.2021 20:17 Ответить
как испанка в свое время, собрала жатву, а потом осталась в виде не особо опасного штамма H1N1, так и с короной будет, люди приобретут иммунитет и будут болеть как обычным гриппом
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15.01.2021 21:11 Ответить
я бы не утверждал.
не вы не генетик-микробиолог, ни я.
а раз не в курсах? - все должно быть со здоровой долей сомнения.
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15.01.2021 21:22 Ответить
Для нашего народа опасна сама медицина особенно ее верхушка.
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15.01.2021 20:25 Ответить
Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель - Цензор.НЕТ 3624
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15.01.2021 20:35 Ответить
Чому бути, того не оминути. Тому треба жити зараз і по людськи.
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15.01.2021 20:36 Ответить
Если бы коронавируса не было, его нужно было бы выдумать,- говорят владельцы фармбизнеса , диагностических лабораторий и другие попавшие в яблочко
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15.01.2021 20:46 Ответить
Забыла добавить сюда Радуцкого с Зеленским. Последний из Ковидного фонда дороги втридорога строит. И за что бы он строил, если бы не Ковид?
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15.01.2021 21:01 Ответить
вирусолог Жолобак- Вирусологи наблюдают клинику разных вирусов но 50% из них не могут
выявить . Типа суслик тут был накапостил,но его никто не видел . Однм больше выявленым одним меньше оставте эту игру вирусолагам и не пугайте особо впячетлительных.
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15.01.2021 21:00 Ответить
К стати о гриппе, а куда он делся? НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ! Вот что ковид баблотворящий делает!
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15.01.2021 21:10 Ответить
да никуда он не делся, просто о нем писать не интересно, ну заболел, ну вылечился
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15.01.2021 21:12 Ответить
Он считает, что медикам придется все время отслеживать появление новых мутаций коронавируса, а ученым - постоянно создавать вакцины для борьбы с ними.Источник: https://censor.net/ru/n3242118-----------------------------------------------Да-с,бесперервний потік бабла.
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15.01.2021 21:11 Ответить
По старинке при предъявлении вашего паспорта люди будут видеть слово «Украина» и трезубец. Но на сертификате о вакцинации появится слово «Спутник V»: прямая ассоциация не с галушками и Подолом, а с триколором и Красной площадью....сли повезёт - стать очередным прообразом распространения «русского мира» на планете. Русский язык, русский мир, русская вакцина. ... «Какая разница», как говаривал один наш президент. Какая разница, если семью надо везти на курорт в Турцию? Какая разница, если работа стоит, а в Европу без сертификата о вакцинации не пускают? И так далее, и тому подобное. Господи, и эти люди часто боятся 5G. Вы же сами понимаете, в какой стране мы живём. Если Медведчук продавит распространение этого чипа-признака - вне всяких сомнений, наши люди начнут прививаться. Потом, если непроверенная инъекция вызовет неприятные последствия, они-то прозреют. Только свою функцию для Кремля каждый уколотый к тому времени уже выполнит.
https://petrimazepa.com/zachem_medvedchuku_chipirovat_ukraincev_putinskoy_vakcinoy
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15.01.2021 23:24 Ответить
сподіваюсь, що з часом те ж саме відбудеться і з зеленою пліснявою
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16.01.2021 09:49 Ответить
 
 