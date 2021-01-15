Коронавирус останется с человечеством и будет не страшнее гриппа, - глава Moderna Бансель
Избавиться от коронавируса невозможно. Он останется с человечеством и постепенно станет не таким опасным, как сейчас.
Об этом Стефан Бансель, глава компании Moderna, разработавшей вакцину от коронавируса, заявил во время конференции по охране здоровья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.
"Нам придется жить с этим вирусом, по нашему мнению, вечно", – сказал Бансель.
Он считает, что медикам придется все время отслеживать появление новых мутаций коронавируса, а ученым - постоянно создавать вакцины для борьбы с ними.
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Такого же мнения придерживается главный научный советник Великобритании Патрик Валлэнс.
"Вероятнее всего, коронавирус превратится в сезонное заболевание вроде гриппа", – заявил он на заседании стратегического Комитета по национальной безопасности в Лондоне.
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При пересечении границы граждане должны иметь с собой сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прилета. Также необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса.
Плюси, - там тепло, і не треба платити самашедші пеньонзи за комуналку.
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
выпал свежий пушистый снег, на улице легкий морозец!
как приятно обтереться снегом и проложить босиком тропу по еще нетронутому снегу к ближайшему АТБ !
но только за батоном хлеба, а не какими-то носками !!!!!!!!!!!!!
ударим голыми пятками по короновирусу !!!!
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И вирус передается адресно, не задуривайте людей. Вирус это не прыгающая лягушка по континентам и по малонаселенным островам.
говорит глава компании Модерна, разработавшей вакцину от коронавируса,
то поневоле появляются некоторые вопросы к вакцине Модерна...
и хотя все и так понятно, но я бы его уволил за профнепригодность и антирекламу собственной продукции...
оказывается не только в Украине команда "проффесионалов" и мастеров спорта по хворобе....
не вы не генетик-микробиолог, ни я.
а раз не в курсах? - все должно быть со здоровой долей сомнения.
выявить . Типа суслик тут был накапостил,но его никто не видел . Однм больше выявленым одним меньше оставте эту игру вирусолагам и не пугайте особо впячетлительных.
https://petrimazepa.com/zachem_medvedchuku_chipirovat_ukraincev_putinskoy_vakcinoy