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Новости Агрессия России против Украины
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В ходе боевых действий в зоне ООС в 2020 году погибли 50 военнослужащих ВСУ, 339 были ранены, - Минобороны

В ходе боевых действий в зоне ООС в 2020 году погибли 50 военнослужащих ВСУ, 339 были ранены, - Минобороны

50 военнослужащих ВСУ погибли в результате боевых действий на Донбассе в течение 2020 года.

Об этом говорится в ответе Министерство обороны на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество военнослужащих ВС Украины, которые погибли за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек", - говорится в документе, подписанном начальником Управления по связям с общественностью ВСУ Богданом Сеником.

По другим причинам, кроме боевых, во время операции Объединенных сил в течение 2020 умерли 79 украинских военных, сообщили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены

Всего, по данным Минобороны, в ходе проведения сначала АТО, затем - ООС против российских гибридных сил на Донбассе с 2014 года погибли 2665 военных Вооруженных сил Украины, ранены 10152. Количество "других погибших (умерших)" военных ВСУ, по заявлению ведомства, составляет 1168 человек.

Автор: 

Минобороны (9449) Донбасс (26958) потери (4464) ВСУ (6735) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
"Наконец-то мир на дамбасе и перестали стрелять" - Зечмо .... пздцблддь
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15.01.2021 20:31 Ответить
+10
А скількох "провели" за документацією як "небойові втрати"?
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15.01.2021 20:52 Ответить
+9
а это ведь не вся правда...
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15.01.2021 20:31 Ответить
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"Наконец-то мир на дамбасе и перестали стрелять" - Зечмо .... пздцблддь
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15.01.2021 20:31 Ответить
Висновок - європлідери це кончена гей спільнота яка не може нічого зробити з путіним. Тому потрібно припиняти всі ці фейкові переговори на яких ся піарить європейська гей-тусовка і продовжувати вести агресивну війну в найгіршому її прояві.
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15.01.2021 20:50 Ответить
я давно об этом говорю ..вывезли в 2014-15 годах - вывезем и сейчас !!! Слава Украине !!!
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15.01.2021 20:54 Ответить
Гриценко особисто тебе в бій поведе?
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15.01.2021 20:58 Ответить
Сам где-то служил? В БД участие принимал?
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15.01.2021 21:26 Ответить
та нигде я не служил ... просто - воевал еще когда многие сидели что мыши обосцанные и не знали что им делать, убд нет (та мне и не нужно)- за то есть ранения..и я не жалею что был там в этих всех замесах за Украину и если что то буду еще...
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15.01.2021 21:43 Ответить
Thank You for your service, Sir.
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15.01.2021 21:46 Ответить
Дякую Вам, пане Ігоре!
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15.01.2021 22:10 Ответить
Я такой же. Уважение Вам, пан Игорь!
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15.01.2021 23:41 Ответить
Взаимно брат !!!
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15.01.2021 23:46 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis

https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1349655005377261568 14 янв.
пи*дец. Расформирована аэроразведка ВСУ.
Сделать армию во время войны слепой может только враг. И эта зеленая плесень сидит в кресле президента.
Добавлю, что МО таки образом убрало и один из стандартов НАТО, которое Украины в рамках соглашения выполнила.

Під час бойових дій у зоні ООС в 2020 році загинули 50 військовослужбовців ЗСУ, 339 були поранені, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5902
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15.01.2021 22:30 Ответить
У минулому, 2020 року, православні росіяни вбили на українському Донбасi 50 українських військовослужбовців і 339 людин були поранені.
Мені соромно про це говорити вголос, але, після того, як православні росіяни розстріляли похоронну процесію в Сартані під Маріуполем, накрили ракетами з «Градів» в суботній ранок базар в Маріуполі і вбили 32 мирних мешканця, а православний громадянин з Санкт-Петербурга, Олексій Мільчаков знімав на Донбасі з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови убитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізав на живих полонених свою свастику і любив фотографуватися на тлі покалічених і обгорілих тіл українських воїнів, мені неприємно чути російський , вологодський, волзький, мордовський, мокшанський і угро-фінський говір.
Я не можу тепер слухати радянські пісні і російські самобутні романси (в тому числі і «Поручик Галіцин», мелодію якого, росіяни вкрали у пісні «Мiй друже, Ковалю») і прошу водія маршрутки налаштувати радіоприймач на іншу частоту. Коли в коментарях зустрічаю угро-фінський діалект: («чёй-то», «дик», «токмо», «поребрик», «кура», «гречка», «кенгуруха», «Пухта», «хабарікі» і т. д.) у мене виникає нудотний рефлекс.
Я перестав вважати російських офіцерів людьми після того, як військові Сергія Шойгу розтягнувшись ланцюгом, добивали з пістолетів під Іловайськом поранених, стікаючих кров'ю двадцятирічних українських хлопців, а якути і буряти, коли закінчилися патрони, багнетами відрізали пораненим голови. Географічна назва «Росія» у мене тепер асоціюється з тероризмом і садизмом. Я навіть сир «Російський» перестав купувати, хоча його виготовляють в українському місті Шостці.
Одесити ховали хлопців, загиблих на Донбасі на війні з російським православним окупантом, у яких були відрізані вуха, ніс, руки, відпиляні ступні ніг. У деяких трупів були просвердленi електродрилем колінні чашечки і виколоті очі.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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16.01.2021 10:02 Ответить
а это ведь не вся правда...
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15.01.2021 20:31 Ответить
А скількох "провели" за документацією як "небойові втрати"?
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15.01.2021 20:52 Ответить
не все так однозначно:перемирие-это сложный процесс
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15.01.2021 20:40 Ответить
Слава Героям !

при ЗЕленій жабі наші воіни перетровились на мішені
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15.01.2021 20:53 Ответить
Зелене лайно показало своє нутро, йому потрібні лише смерті українців.
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15.01.2021 20:53 Ответить
В ходе боевых действий в зоне ООС в 2020 году погибли 50 военнослужащих ВСУ, 339 были ранены, - Минобороны

=========================================
Ні ! Не в "В ходе боевых действий в зоне ООС" а в "в ходє пєрємірія Зєлєнскаго"
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15.01.2021 21:02 Ответить
100%!!!
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15.01.2021 22:12 Ответить
Что-то не вяжется.
Январь - 11 убитых. Из них: 7 - убиты снайпером, 2 - МВТ (минно-взрывная травма), 1 - поражение СПГ, 1- поражение стрелковым оружием.
Февраль - 5 убитых. Из них: 1 - убит снайпером, 1 - МВТ, 1 - поражение от огня АГС, 2 - поражение стрелковым оружием.
Март - 13 убитых. Из них: 3 - убиты снайпером, 5 - поражение ПТУР, 2 - МВТ, 1 - под миномётным огнём, 1 - поражение стрелковым оружием.
Апрель - 4 убитых. Из них: 1 - под артиллерийским огнём, 1 - поражение от огня СПГ, 2 - поражение стрелковым оружием.
Итого за 4 месяца - 33 убитых.
Умерших от ран, с отрывом тромба, неосторожное обращение с оружием, захлебнувшихся в блевотине, ДТП, суицид и остальное НЕ БОЕВОЕ - не учитываем. Там свои цифры.
Так вот цифирь "50", уже обнаруживается в районе 21.07.2020 года.
Это середина года.
Дурачки в МО, либо не умеют считать, либо им так подсказывают.
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15.01.2021 21:10 Ответить
Т.е., по Вашему, военные - безмозглые?
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15.01.2021 21:24 Ответить
зенарик говорил не стреляют же
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15.01.2021 21:21 Ответить
https://nigroll.com/sbu-presekla-shemu-postavki-v-vsu-nekachestvennyh-***********/ СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла и заблокировала схему поставки частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядов, не соответствующих техническим условиям.
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15.01.2021 21:32 Ответить
Чем пацифист Зеленский занимался 2020 год? Почему не прекратил войну с козломордой **********? Кремлёвской крысе глазки строил? Кокетничал? Войска отводил? Патриотов сажал? Армию сокращал? Финансирование армии урезал? Наших воинов за отпор врагу штрафовал? Пропутинских уродов на высокие должности назначал? Сделал всё, что нужно для победы.....Для победы кремлёвской нечисти над Украиной.... Но, кремлёвская нечисть в глубокой жОПе... Она там и останется, пока мы её не вытравим, как плесень, как грибок, как гниль....
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15.01.2021 22:01 Ответить
За 2020 год фактически ликвидированы подразделения перспективных военных направлений - аэроразведывательная служба, централизованная служба беспилотных летательных аппаратов, специализированная служба системы визуального контроля, специализированная служба перехвата и дешифрования сообщений тактического уровня.
За 2020 год не введено в строй ни одного объекта социальной инфраструктуры для обеспечения нужд ВСУ.
Общий уровень зарплаты военнослужащих с учетом индекса инфляции снизился на 3,4%.
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16.01.2021 00:11 Ответить
Общий уровень заболеваемости препятствующий выполнению своих обязаннотей личным составом ВСУ за 2020 год составил 341% по сравнению с 2019 годом.
Наиболее серьезные сокращения личного состава отмечены в Военно-воздушных силах Украины - 23,9%, подразделениях связи и радиоэлектронной борьбы - 33,4%, а так же подразделений сил специальных операций (ССО) - 17,4%.Количество личного состава имеющего срок кадровой службы более 3 лет за год снизился на 39,4%.
За 2020 год наблюдается рост численности личного состава штабных подразделений (это связано с разделением функций генерального штаба и созданием новой должности верховного главнокомандующего) 12,2%, служб министерства обороны на 11,2 %, а так же вспомогательных служб обеспечения на 15,2 %.
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16.01.2021 00:12 Ответить
Під час бойових дій у зоні ООС в 2020 році загинули 50 військовослужбовців ЗСУ, 339 були поранені.... Війна, так вона на жаль завжди забирає життя захисників Батьківщини ... Але за великою ціною життя і здоров'я українських захисників героїв має стояти звільнення від ворога десятків сіл і міст окупованих паРашей на Донбасі. Також повинна бути і реальна підготовка до початку звільнення і тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла нашого рідного Українського Криму.
А загиблі проти російських окупантів наші герої воїни їх смерть повинна бути не марною. Агресор ворог повинен бути знищений і вигнаний за межі нашої Батьківщини! І наша рідна Українська але тимчасово окупована українська земля Криму і Донбасу обов'язкового звільнена від лютого ворога загарбника..
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16.01.2021 05:43 Ответить
Здесь на Цензоре написано о 55 погибших:
https://censor.net/ru/resonance/3239916/zagibl_gero_roku_2020go_pomenno_kojniyi
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15.01.2021 22:49 Ответить
Обычно на одного убитого приходится трое раненых. Цифры варьируют в зависимости от видов боевой деятельносьти. Но здесь соотношение 1 к 6,8 -какое то чудное соотношение
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16.01.2021 00:03 Ответить
Під час бойових дій у зоні ООС в 2020 році загинули 50 військовослужбовців ЗСУ, 339 були поранені, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1936
А вот ...резидент ЗЕбил - капитулянт маниакально доказывает что в глазах )(уйла
он чётко видит только мир и безграничную любовь к Украине -новоросссии???
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16.01.2021 04:31 Ответить
Циничней ответа не найдешь! Только восемь? С арифметикой все хорошо! Только? А не будь войны, о которой Зеленский "знал, как закончить", сколько было бы смертей и калек?
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16.01.2021 08:18 Ответить
А разве были боевые действия? Не лживое ли перемирие Зеленского убило и искадлечило украинских ребят?
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16.01.2021 08:08 Ответить
2018 - 133 человека, 2019 - 97, 2020 - 50, из них за период перемирия 8.
Всё-таки перемирие даёт результат.
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16.01.2021 08:55 Ответить
 
 