В ходе боевых действий в зоне ООС в 2020 году погибли 50 военнослужащих ВСУ, 339 были ранены, - Минобороны

50 военнослужащих ВСУ погибли в результате боевых действий на Донбассе в течение 2020 года.

Об этом говорится в ответе Министерство обороны на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество военнослужащих ВС Украины, которые погибли за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек", - говорится в документе, подписанном начальником Управления по связям с общественностью ВСУ Богданом Сеником.

По другим причинам, кроме боевых, во время операции Объединенных сил в течение 2020 умерли 79 украинских военных, сообщили в министерстве.

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Всего, по данным Минобороны, в ходе проведения сначала АТО, затем - ООС против российских гибридных сил на Донбассе с 2014 года погибли 2665 военных Вооруженных сил Украины, ранены 10152. Количество "других погибших (умерших)" военных ВСУ, по заявлению ведомства, составляет 1168 человек.